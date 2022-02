Cô dâu tương lai Son Ye Jin lộ diện rạng ngời sau tin đồn "cưới chạy bầu"

Ngày 10/2, Son Ye Jin và Hyun Bin đều đăng tâm thư chia sẻ quyết định kết hôn của họ sau gần 2 năm hò hẹn. Cặp đôi sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 3 tới tại Seoul, Hàn Quốc. Hiện tại, đây vẫn là thông tin "hot" nhất mạng xã hội và truyền thông khắp châu Á.

Tới ngày 11/2, Son Ye Jin lộ diện trên mạng xã hội sau tuyên bố sắp lên xe hoa. "Chị đẹp" xuất hiện trong một video quảng cáo cho bộ phim truyền hình mới nhất mà cô tham gia mang tên 39 (Thirty nine). Phim bấm máy vào cuối năm ngoái và có sự tham gia của Son Ye Jin, Jeon Mi Do và Kim Ji Hyun. Nội dung phim tập trung khai thác cuộc sống của những người phụ nữ trung niên trong xã hội hiện đại.

Son Ye Jin xuất hiện trên mạng xã hội một ngày sau thông báo kết hôn gây chấn động mạng xã hội châu Á (Ảnh: Instagram).

Trong video, Son Ye Jin vô cùng xinh đẹp và tươi tắn, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Nữ diễn viên trang điểm nhẹ nhàng, diện sơ mi trắng. Cô không nhắc đến quyết định kết hôn gây chú ý gần đây mà chỉ tập trung giới thiệu bộ phim mới.

39 là dự án mới nhất mà Son Ye Jin góp mặt sau Hạ cánh nơi anh rất thành công vào năm 2020. Được biết, sau khi 39 kết thúc, nữ diễn viên dự định nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống hôn nhân và không nhận lời tham gia bất kỳ dự án nào khác.

Một số nguồn tin cho biết, lẽ ra, Son Ye Jin và Hyun Bin đã lên kế hoạch kết hôn từ năm ngoái nhưng do dịch bệnh và ảnh hưởng của công việc, họ lùi lịch kết hôn tới năm 2022. Thông báo về đám cưới của cặp đôi được đưa ra vài ngày sau khi Son Ye Jin chia sẻ trong chương trình Yoo Quiz On The Block rằng, Hyun Bin là tình đầu của cô, đồng thời để lộ chiếc nhẫn trên ngón áp út, được cho là nhẫn đính hôn.

Son Ye Jin và hai đồng nghiệp của cô trong bộ phim "39" - Jeon Mi Do và Kim Ji Hyun (Ảnh: Naver).

"39" sẽ là dự án cuối cùng của Son Ye Jin khi còn độc thân. Sau bộ phim, cô sẽ nghỉ ngơi để tận hưởng cuộc sống hôn nhân (Ảnh: Naver).

Trong hai ngày qua, thông tin về Son Ye Jin và Hyun Bin đã chiếm sóng mọi mạng xã hội và truyền thông châu Á. Việc Son Ye Jin và Hyun Bin đưa ra thông báo kết hôn vào ngày 10/2 cũng khiến nhiều người suy đoán "chị đẹp" đang mang thai.

Tin đồn Son Ye Jin mang thai cũng xuất hiện sau khi nữ diễn viên để lộ dáng vóc đầy đặn và diện váy suông rộng trong một buổi ghi hình gần đây. Trước thông tin này, một người bạn của cặp đôi đã lên tiếng phủ nhận.

Người quen khẳng định Son Ye Jin không mang thai ở thời điểm này: "Son Ye Jin không mang thai. Cả hai đã nghiêm túc tính đến chuyện kết hôn từ lâu nhưng đều quá bận rộn. Đến nay họ quyết định làm đám cưới dựa trên sự tin tưởng và tình cảm dành cho nhau. Gia đình hai bên đều ủng hộ".

Người quen phủ nhận Son Ye Jin "cưới chạy bầu" (Ảnh: Naver).

Son Ye Jin để lộ chiếc nhẫn đính hôn trong bài phỏng vấn mới đây (Ảnh: News).

Nhiều người cũng tin rằng, Son Ye Jin và Hyun Bin đều đã bước vào tuổi tứ tuần. Họ đều chín chắn và suy nghĩ kỹ càng về hôn nhân. Ngay cả cách thông báo kết hôn của Hyun Bin cũng thể hiện sự trân trọng của nam diễn viên dành cho người bạn đời.

Trong bài đăng thông báo việc "về chung một nhà" với Son Ye Jin, mỹ nam xứ Hàn đã chọn bức ảnh ghi lại hình ảnh đẹp và ngọt ngào nhất trong bộ phim Hạ cánh nơi anh, bộ phim bắt đầu cho chuyện tình đẹp của họ. Đây là phân cảnh trong tập cuối bộ phim khi Jeong Hyuk (Hyun Bin đóng) và Se Ri (Son Ye Jin đóng) gặp lại nhau tại Thụy Sĩ, cũng là nơi lần đầu họ gặp nhau.

Khi Se Ri đang thưởng thức buổi hòa nhạc tại Thụy Sĩ, Jeong Hyuk tiến vào sau ngồi cạnh người yêu và dành cho cô cái nắm tay ngọt ngào. Nam diễn viên như muốn nhắn nhủ với bạn gái rằng, chuyện tình của họ cuối cùng cũng có kết viên mãn như hai nhân vật trong Hạ cánh nơi anh.

Hyun Bin đăng hình ảnh của anh và Son Ye Jin trong "Hạ cánh nơi anh" trong thông báo kết hôn (Ảnh: Instagram).

"Hạ cánh nơi anh" không chỉ là bộ phim thành công trong sự nghiệp của hai nghệ sĩ mà còn giúp họ tìm thấy tình yêu cuộc đời (Ảnh: Weibo).

Chỉ còn một tháng nữa, hôn lễ của Son Ye Jin và Hyun Bin sẽ diễn ra. Đám cưới của họ đang trở thành sự kiện được chờ đón nhất của làng giải trí xứ Hàn trong năm 2022 này. Trong đó, dàn khách mời của đám cưới thế kỷ được cộng đồng mạng đồn đoán.

Hai nghệ sĩ đều là tên tuổi hạng A của màn ảnh Hàn Quốc suốt 20 năm qua. "Chị đẹp" Son Ye Jin có mối quan hệ thân thiết với "bà xã của Lee Byung Hun" - Lee Min Jung, Song Yoon Ah, Gong Hyo Jin, Uhm Ji Won, Oh Yoon Ah và Lee Jung Hyun.

Trong khi đó, Hyun Bin có một hội bạn thân trong làng giải trí gồm tài tử đình đám như Jang Dong Gun, Joo Jin Mo, Kim Soo Ro, Han Jae Suk... Hiện tại, Hyun Bin là em út và là người duy nhất trong nhóm chưa kết hôn.