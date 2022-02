Hành trình yêu và cưới đẹp như mơ của Son Ye Jin và Hyun Bin

Ngày 10/2, Hyun Bin và Son Ye Jin đều đăng tâm thư xác nhận sẽ tổ chức đám cưới sau gần 2 năm hò hẹn và một năm công khai mối quan hệ với công chúng.

Công ty quản lý của Son Ye Jin cũng nhanh chóng thông báo về thời điểm diễn ra hôn lễ: "Đám cưới sẽ được tổ chức ở Seoul, Hàn Quốc, vào tháng 3 tới. Vì đây là thời điểm khá khó khăn do đại dịch, nên theo mong muốn của hai nghệ sĩ, hôn lễ sẽ được tổ chức riêng tư với sự góp mặt của gia đình hai bên và những người bạn thân thiết".

Son Ye Jin và Hyun Bin sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 3 tới tại Seoul, Hàn Quốc (Ảnh: Netflix).

Người hâm mộ và đồng nghiệp nô nức chúc phúc Hyun Bin và Son Ye Jin

Thông tin Son Ye Jin và Hyun Bin kết hôn đang trở thành từ khóa nóng trên nhiều diễn đàn, các trang tin tại Hàn Quốc và châu Á. Người hâm mộ nhanh chóng gửi lời chúc phúc tới cặp tình nhân hạng A xứ Hàn ngay dưới các bài đăng của họ. Ngoài ra, các ngôi sao trong làng giải trí xứ kim chi cũng gửi lời chúc mừng tới Hyun Bin và Son Ye Jin.

Ngay dưới bài đăng tuyên bố kết hôn của Son Ye Jin, đông đảo nghệ sĩ xứ Hàn đã vào và để lại bình luận chúc mừng. Nữ diễn viên Oh Yoon Ah viết: "Chúc mừng nhé Yejin. Hãy làm cho Yejin của chúng tôi hạnh phúc nhé, ngài Bin". Nữ diễn viên Lee Min Jung, bà xã của Lee Byung Heon, cũng làm biểu tượng vỗ tay chúc mừng "đàn chị".

Lee Jung Hyun thì viết: "Yejin khóc nhiều lắm, nói mình sẽ trở thành một nửa tuyệt vời với Bin". Đám cưới của Son Ye Jin và Hyun Bin hiện được xem là hôn lễ đáng chờ đợi nhất của làng giải trí xứ Hàn trong năm 2022 này.

Son Ye Jin thừa nhận, Hyun Bin là mối tình đầu của cô (Ảnh: Netflix).

Son Ye Jin tiết lộ Hyun Binh chính là tình đầu

Tin vui này cũng được cặp đôi hé lộ chỉ vài ngày sau khi Son Ye Jin chia sẻ trong bài phỏng vấn mới nhất: "Hyun Bin là tình đầu của tôi". Tháng 2 này, Son Ye Jin khá bận rộn với kế hoạch quảng bá bộ phim truyền hình mới - 39. Trong chương trình You Quiz on the Block do Yoo Jae Suk cầm trịch, nữ diễn viên 40 tuổi khẳng định: "Mối tình hiện tại cũng là mối tình đầu tiên của em".

Từ khi bước chân vào làng giải trí, Son Ye Jin chưa từng công khai chuyện hò hẹn dù cô được xem là "tình đầu quốc dân", là niềm mơ ước của đàn ông xứ Hàn. Cận kề tuổi 40, nữ diễn viên xinh đẹp mới gặp được người đàn ông khiến cô rung động và cảm nhận sự ngọt ngào của tình yêu.

Kể từ khi hò hẹn với Hyun Bin, Son Ye Jin trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn. Ánh mắt của mỹ nhân xứ Hàn luôn lấp lánh hạnh phúc. Vài ngày trước cuộc phỏng vấn, cặp đôi vàng của showbiz Hàn Quốc còn bị fan bắt gặp hò hẹn tại một nhà hát nơi diễn ra buổi biểu diễn của tài tử Hwang Jung Min. Dưới hàng ghế khán giả, Hyun Bin nắm tay bạn gái không rời, trao cho cô ánh nhìn tình tứ.

Sau hai năm tìm hiểu, cặp sao hạng A xứ Hàn quyết định về chung nhà trong sự chúc phúc của fan và đồng nghiệp (Ảnh: Netflix).

Trước đó, cư dân mạng bắt gặp mỹ nhân Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi lỡ tay bấm nút theo dõi một nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh cưới, khiến tin đồn cô sắp kết hôn bùng phát trên mạng xã hội. Và khi sẵn sàng, cặp đôi quyết định chia vui với người hâm mộ.

Chuyện tình đẹp như ngôn tình luôn được fan ủng hộ

Hyun Bin và Son Ye Jin bằng tuổi nhau và đều đang là những người độc thân quyến rũ nhất làng giải trí xứ Hàn. Đầu năm 2019, hai người bị người hâm mộ phát hiện hò hẹn tại Mỹ nhưng họ đã nhanh chóng phủ nhận và khẳng định chỉ là bạn bè đơn thuần.

Trước đó, họ từng có thời gian hợp tác ăn ý trong bộ phim điện ảnh Negotiation vào năm 2918. Tuy nhiên, phải tới năm 2019, khi Hạ cánh nơi anh được thực hiện, tin đồn tình cảm về cặp đôi mới khiến fan "đứng ngồi không yên".

Chuyện tình của Son Ye Jin và Hyun Bin bắt đầu "nóng" hơn vào năm 2020 khi bộ phim Hạ cánh nơi anh mà họ đóng cặp lên sóng và trở thành cơn sốt tại châu Á. Phim do Lee Jeong-hyo làm đạo diễn, Park Ji-eun viết kịch bản với sự tham gia của các diễn viên Hyun Bin, Son Ye-jin, Kim Jung-hyun, Kim Sun-young-III, Kim ung-nan...

Mối quan hệ của Son Ye Jin và Hyun Bin lọt vào tầm ngắm của giới truyền thông từ năm 2019 (Ảnh: Newsen).

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu xuyên biên giới giữa đại úy Bắc Triều Tiên - Ri Jung Hyuk và nữ doanh nhân Nam Triều Tiên - Yoon Se Ri. Phim đạt thành công lớn khi gây sốt khắp châu Á và đạt rating cao nhất lịch sử Đài truyền hình cáp tvN của Hàn Quốc. Sự kết đôi ăn ý cùng chuyện tình đẹp của hai nhân vật chính khiến "dân tình" liên tục đẩy thuyền cho họ.

Suốt thời điểm Hạ cánh nơi anh lên sóng, người hâm mộ cũng phát hiện ra những cử chỉ đặc biệt Hyun Bin dành cho Son Ye Jin trong hậu trường hay các sự kiện tuyên truyền cho bộ phim. Mặc kệ sự "gài bẫy" của truyền thông, Hyun Bin và Son Ye Jin một mực khẳng định, họ chỉ là đồng nghiệp và bạn bè thân thiết trong làng giải trí.

Sau nhiều lần phủ nhận, tới tháng 1/1/2021, cặp sao buộc phải thừa nhận, họ đang tìm hiểu nhau khi hãng tin Dispatch tung loạt bằng chứng không thể chối cãi về mối quan hệ trên mức đồng nghiệp giữa hai người.

Ngày 1/1/2021, cặp sao mới công khai với công chúng họ đang hò hẹn (Ảnh: Dispatch).

Trang Dispatch cho hay, tính tới tháng 1/2021, Hyun Bin và Son Ye Jin đã hò hẹn được 8 tháng. Hai người rất nghiêm túc trong mối quan hệ nên không muốn công khai quá sớm với người hâm mộ. Tình yêu của họ được xây dựng, vun đắp từ tình yêu chung với bộ môn golf.

"Sẽ có nhiều người nổi tiếng chọn cách công khai tình cảm, vậy nhưng cặp đôi đã nhìn nhận sự việc với một thái độ chín chắn hơn, lý trí hơn, giống như kiểu: "Chúng tôi không cần ồn ào nói mọi chuyện cá nhân của mình với truyền thông". Họ muốn đợi cho mối quan hệ này trở nên ổn định hơn thì hẵng công bố. Đó là điều tôi nghĩ họ sẽ làm như vậy", một chuyên gia truyền thông của Hàn Quốc lý giải nguyên nhân Son Ye Jin và Hyun Bin lựa chọn hò hẹn bí mật.

Chuyên gia người Hàn Quốc cũng khẳng định, Hyun Bin là người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng rất tình cảm và chân thành. Trước Son Ye Jin, anh từng công khai tình cảm với hai người đồng nghiệp là Song Hye Kyo và Kang Sora. Mối tình với Song Hye Kyo kết thúc cách đây 10 năm và chỉ kéo dài gần 2 năm. Chuyện tình với mỹ nhân nóng bỏng Kang Sora diễn ra từ năm 2016 đến năm 2017.

Cái liếc nhìn tình ý của Son Ye Jin dành cho Hyun Bin tại Baeksang 2020 từng khiến fan phát sốt (Ảnh: News).

Rút kinh nghiệm từ những mối quan hệ trong quá khứ, Hyun Bin quyết định hò hẹn bí mật và kín tiếng với Son Ye Jin như một cách bảo vệ tình yêu của hai người. Đầu năm 2021, Hyun Bin đã bán xong căn biệt thự gắn bó với anh suốt 11 năm để chuyển về sống tại căn penthouse sang trọng ở Guri, thành phố Seoul, Hàn Quốc. Đây được xem là tổ ấm mới của cặp sao Hạ cánh nơi anh. Trong một năm qua, Son Ye Jin cũng nhiều lần đăng tải hình ảnh vào bếp, tự tay sửa sang nhà cửa, sẵn sàng bước vào cuộc sống lứa đôi.

Quyết định tiến tới hôn nhân ở tuổi 40 khi sự nghiệp đều ổn định, kinh nghiệm sống cũng phong phú, Son Ye Jin và Hyun Bin hứa hẹn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và viên mãn. Tình yêu của họ được fan ủng hộ bởi chính sự dung dị, chân thành và không "ồn ào" trên truyền thông ngay từ những ngày đầu.

Chuyện tình của Son Ye Jin và Hyun Bin được fan chúc phúc ngay từ đầu (Ảnh: Naver).

Cặp sao bị bắt gặp hò hẹn tại một chương trình ca nhạc hồi tháng 2/2022, vài ngày trước khi họ thông báo làm đám cưới (Ảnh: Twitter).