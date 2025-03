Có công bằng khi Demi Moore "bại trận" trước mỹ nhân Gen Z tại Oscar?

Lễ trao giải Oscar 2025 đã khép lại vào ngày 3/3 vừa qua với chiến thắng thuyết phục và bất ngờ của bộ phim Anora. Phim giành 5 trên tổng cộng 6 đề cử, trong đó có giải Nữ diễn viên chính xuất sắc, Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc.

Trong đó, giải thưởng Nữ diễn viên chính của Oscar 2025 là tâm điểm của truyền thông quốc tế khi người chiến thắng là ngôi sao sinh năm 1999 - Mikey Madison.

Mikey Madison giành giải Oscar 2025 hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc (Ảnh: Getty Images).

Mikey Madison có kinh nghiệm đóng phim từ khi còn nhỏ nhưng Anora là bộ phim điện ảnh đầu tiên cô đảm nhiệm vai nữ chính. Trong phim, Mikey Madison vào vai một vũ công thoát y thay đổi hoàn toàn cuộc đời sau cuộc tình với thiếu gia của một gia đình giàu có bên Nga.

Trước khi thắng giải Oscar 2025, Anora cũng gây ấn tượng tại một số giải thưởng như LHP Cannes 2024, Quả cầu vàng... Tuy nhiên, tượng vàng Oscar cho Mikey Madison nằm ngoài dự đoán của phần lớn giới chuyên môn và truyền thông.

Trước lễ trao giải, Demi Moore được xem là ứng viên sáng giá nhất cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc. Ngôi sao kỳ cựu càn quét rất nhiều giải thưởng tiền Oscar với diễn xuất đáng kinh ngạc trong The Substance (Thần dược). Demi đã chứng minh cho Hollywood thấy bản thân không phải "nữ diễn viên phim giải trí" và tuổi tác không thể cản bước bà tỏa sáng.

Demi Moore gửi lời chúc mừng thành công của ngôi sao trẻ Mikey Madison sau lễ trao giải Oscar 2025 (Ảnh: News).

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trước lễ trao giải, Demi Moore nói từng cân nhắc tới việc nghỉ hưu trước khi nhận lời tham gia The Substance. Những lời khen ngợi của giới chuyên môn khiến minh tinh sinh năm 1962 tin rằng tượng vàng Oscar 2025 nằm trong tầm tay. Tuy nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh lại có sự an bài khác.

Sau Oscar 2025, không ít cư dân mạng cho rằng Demi Moore bị đối xử bất công. Truyền thông gọi việc Mikey Madison thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc là bất ngờ lớn. Các tờ báo lớn như: The New York Post, Variety, The Guardian... mô tả kết quả của Oscar 2025 là "bất ngờ" hoặc "cú sốc".

Theo Screenrant, việc Demi để mất giải Oscar vào tay Mikey Madison cũng giống như số phận nhân vật Elisabeth Sparkle của bà trong The Substance.

Trong phim, Demi Moore vào vai một nữ diễn viên sắp hết thời tại Hollywood, bị từ chối vì tuổi tác và ánh hào quang sắp vụt tắt. Không chấp nhận trở thành người hết thời, Elisabeth Sparkle vật lộn để giành lại tuổi xuân và cơ hội đứng trên sân khấu.

Demi Moore và Mikey Madison là 2 nhân vật nổi bật hậu lễ trao giải Oscar 2025 (Ảnh: Getty Images).

Elisabeth chấp nhận sử dụng loại huyết thanh trên thị trường chợ đen để tạo ra phiên bản trẻ và hoàn hảo hơn của chính mình, được gọi là Sue (Margaret Qualley).

Tuy nhiên, Sue dần dần thoát khỏi sự kiểm soát của Elisabeth. Đỉnh điểm là cảnh Sue và Elisabeth đánh nhau sau khi phiên bản trẻ thay thế bản gốc trở thành người dẫn chương trình truyền hình. Vẻ đẹp của Sue tỏa sáng, trong khi Elisabeth ngày càng xấu xí.

Theo cách này, The Substance cho thấy sự nghiệt ngã của ngành công nghiệp giải trí khi những ngôi sao mới trẻ hơn dần đánh cắp hào quang của ngôi sao lớn tuổi, sự nghiệp ở bên kia sườn dốc.

Tờ Screenrant nhận định cuộc đua trong hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar 2025 giữa Mikey Madison và Demi Moore không ghê rợn, khốc liệt như trong The Substance nhưng nó cũng có điểm tương đồng.

Tại Oscar 2025, nữ diễn viên sinh năm 1962 bị đánh bại bởi nữ diễn viên kém cô 37 tuổi.

Theo Polygon, Viện Hàn lâm ít khi trao giải cho dòng phim kinh dị. Do vậy, năm nay, họ lựa chọn dòng phim ngôn tình Anora để trao giải thay vì lựa chọn phim kinh dị The Substance cho các hạng mục quan trọng.

Dù tuột giải Oscar dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc, Demi Moore vẫn chứng minh rằng, cô chưa hết thời (Ảnh: News).

Tờ The New York Post có một bài viết ấn tượng cho rằng, kết quả của Oscar 2025 khá công bằng và hợp lý. Tờ này cho biết, dù Mikey là một gương mặt trẻ và kém danh tiếng hơn Demi Moore, sự thể hiện ấn tượng của cô không thể chối từ.

Nữ diễn viên sinh năm 1999 gốc Do Thái thú nhận, tượng vàng Oscar là một ước mơ trở thành hiện thực với chính cô. Sau khi Mikey nhận giải, đồng nghiệp và chính Demi Moore cũng gửi lời chúc mừng ngôi sao trẻ, hi vọng được thấy những tác phẩm xuất sắc của cô trong tương lai.

Tờ The New York Post viết: "Mikey Madison là người nổi bật nhất từ đầu đến cuối. Đạo diễn Sean Baker đã nói với Quentin Tarantino khi nhận giải Đạo diễn xuất sắc: "Quentin, nếu anh không chọn Mikey Madison vào Once Upon a Time... In Hollywood, sẽ không có Anora".

Đúng vậy, không có cô ấy sẽ không có bộ phim nào, không có Phim hay nhất năm 2025. Ani của Madison vừa hung dữ, vừa ngọt ngào, vừa hài hước, vừa lãng mạn và sâu sắc. Đó là tất cả những gì tạo nên sự thú vị của nhân vật".

Mikey Madison là diễn viên đầu tiên dưới 30 tuổi nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Oscar kể từ năm 2017 (Ảnh: News).

Mikey Madison là người trẻ tuổi thứ 9 giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc trong 97 kỳ Oscar. Cô cũng là nữ diễn viên đầu tiên dưới 30 tuổi được vinh danh ở hạng mục này kể từ năm 2017, khi Emma Stone chiến thắng với La La Land.

Như vậy, cùng Jennifer Lawrence và Emma Stone, Mikey Madison là 3 người đẹp thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc ở tuổi đôi mươi trong thế kỷ 21.

Mikey Madison (SN 1999) lớn lên tại Los Angeles (Mỹ) trong một gia đình đông anh chị em. Cha mẹ của cô đều là các chuyên gia tâm lý. Nữ diễn viên cho biết, cô là người gốc Do Thái và ăn chay trường.

Trước khi trở thành diễn viên, cô là vận động viên cưỡi ngựa. Tuy nhiên, nhờ sự khích lệ của gia đình, Mikey quyết định rẽ hướng và tham gia các lớp học diễn xuất ở tuổi 14.

Thành công của bộ phim Anora cùng giải thưởng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp mở ra một tương lai tươi đẹp cho Mikey. Ngoài giải Oscar, mỹ nhân 26 tuổi còn nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của BAFTA, được đề cử Quả cầu vàng và SAG hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc, tất cả đều cho vai diễn trong Anora.