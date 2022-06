Chuyện tình 8 năm giữa mẹ Kim Kardashian và "phi công trẻ" kém 25 tuổi

Bà Kris Jenner - "chị đại" của gia đình Kardashian là một trong những "sao" quyền lực nhất Hollywood hiện nay. Mới đây bà Kris Jenner lọt Top 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Time bình chọn.

Bà Kris Jenner, 66 tuổi hiện sở hữu khối tài sản ước chừng 4.700 tỷ đồng. Bà Kris nhận lương "khủng" của các con với tư cách là người quản lý chính thức. Kris Jenner cũng đóng vai trò là nhà sản xuất show truyền hình của gia đình Keeping Up with the Kardashians trong nhiều năm. Gần đây bà còn lấn sân kinh doanh hóa mỹ phẩm và cũng bước đầu gặt hái thành công.

Kris Jenner dự sự kiện cùng bạn trai trẻ (Video: Access).

Cuộc hôn nhân đầu tiên của bà Kris Jenner là với luật sư nổi tiếng Robert Kardashian. Cặp đôi kết hôn vào năm 1978. Họ có với nhau bốn người con là Kourtney, Kim, Khlóe và Rob. Kris Jenner và Robert Kardashian ly hôn vào tháng 3/1991 nhưng vẫn là bạn thân của nhau cho đến khi ông Robert qua đời vì bệnh ung thư thực quản vào năm 2003.

Vào tháng 4/1991, một tháng sau khi ly hôn với Robert Kardashian, Kris Jenner kết hôn với người chồng thứ hai, vận động viên điền kinh Bruce Jenner. Cặp đôi có với nhau hai cô con gái là Kendall (sinh năm 1995) và Kylie (sinh năm 1997).

Kris Jenner tuyên bố ly thân với chồng vào năm 2013 và tới năm 2014, bà đệ đơn ly hôn với lý do là những khác biệt không thể hòa giải. Sau khi chia tay vợ, vận động viên điền kinh Bruce Jenner đã công khai việc chuyển giới thành phụ nữ vào năm 2015, đổi tên thành Caitlyn. Nhiều nguồn tin khẳng định, vì Bruce Jenner có vấn đề về giới tính mới dẫn tới hôn nhân của ông và bà Kris Jenner đổ vỡ.

Từ năm 2014, Kris Jenner chuyển sang hẹn hò với "phi công trẻ" Corey Gamble, một người không làm trong ngành giải trí và cũng không giàu có. Mối quan hệ của Kris Jenner và Corey Gamble từng khiến nhiều người nghi ngờ vì bà Kris Jenner hơn Corey Gamble quá nhiều tuổi. Tuy nhiên, bất chấp mọi lời đàm tiếu, cặp đôi đã hạnh phúc bên nhau 8 năm.

Kris Jenner và bạn trai kém 25 tuổi Corey Gamble (Ảnh: Backgrid).

Mới đây khi trả lời phỏng vấn, bà Kris Jenner đã chia sẻ về bạn trai trẻ của mình. Mẹ cô Kim nói, giữa hai người là mối quan hệ nhiều cảm xúc: "Tôi nghĩ đó là phản ứng hóa học. Đó là sự bùng nổ giữa hai chúng tôi. Corey là một chàng trai thực sự tuyệt vời. Corey là người mang lại nhiều niềm vui cho cuộc sống của tôi và yêu thương các con của tôi. Mọi thứ đều rất tuyệt và tôi nghĩ việc chúng tôi gặp nhau là định mệnh".

Bà Kris từng gọi bạn trai là đối tác tốt nhất, cố vấn trị liệu, người để tâm sự, ngôi sao trong các chuyến du lịch và bạn nhảy tuyệt vời. Ngôi sao truyền hình thực tế ca ngợi bạn trai rằng: "Anh ấy là người đàn ông tuyệt vời nhất, rất thông minh và luôn hỗ trợ hết mình cho tôi. Corey thực sự mang lại cho tôi rất nhiều sức mạnh và sự sáng suốt. Anh ấy yêu quý các con tôi và mẹ tôi. Mọi người cũng yêu mến anh ấy".

Corey Gamble không chỉ chiếm được trái tim của bà Kris Jenner - người từng trải qua hai cuộc hôn nhân thất bại, mà anh còn rất được lòng các con của bạn gái. Các con gái của bà Kris Jenner đều khen bạn trai của mẹ chu đáo, yêu thương mẹ mình thật lòng.

Kylie Jenner từng nói về bạn trai của mẹ rằng: "Tôi yêu quý Corey. Tôi nghĩ anh ấy là một người tuyệt vời. Corey đối xử rất tốt với mẹ tôi. Anh ấy cũng đưa ra một số lời khuyên có ích trong cuộc sống của tôi và tôi đánh giá cao những tư vấn của Corey. Anh ấy là một chàng trai thực sự tốt".

Bà Kris Jenner từng chia tay bạn trai trẻ vào năm 2017, sau 3 năm gắn bó nhưng cặp đôi nhanh chóng tái hợp. Mối quan hệ của họ hiện đã được 8 năm và Corey Gamble đã được coi là thành viên chính thức của gia đình Kardashian - Jenner giàu có và danh tiếng.

Corey Gamble thường xuyên xuất hiện trong show truyền hình thực tế về gia đình của bạn gái. Hình ảnh của anh hiện lên là người đàn ông chu đáo, cư xử đúng mực, điềm tĩnh và dễ gần.

Kris Jenner và bạn trai Corey Gamble hò hẹn đã 8 năm (Ảnh: Instagram).

Corey bằng tuổi con thứ hai của bà Kris là Kim Kardashian. Nhờ danh tiếng bạn gái, Corey Gamble cũng thường xuất hiện trong các sự kiện lớn nhỏ của Hollywood. Corey từng học đại học Morehouse chuyên ngành tiếp thị kinh doanh và sau đó làm người quản lý cho một công ty du lịch. Anh đến từ Atlanta, Georgia, Mỹ. Sau khi hò hẹn với bà Kris, Corey chuyển đến sống cùng bạn gái và hỗ trợ bạn gái trong công việc.

Kris Jenner và Corey Gamble tình tứ trên thảm đỏ (Video: Maximo TV).

Gần đây, bà Kris Jenner đã chuyển tới sống tại biệt thự mới trị giá gần 500 tỷ đồng tại Calabasas, Mỹ. Mẹ cô Kim chia sẻ, bạn trai Corey Gamble là người lo lắng mọi việc trong gia đình và giúp bà có cảm giác an tâm.

"Corey thật tuyệt vời. Anh ấy hỗ trợ việc chuyển nhà rất nhanh. Việc gì cũng tới tay anh ấy. Corey cũng luôn lo lắng và bảo vệ tôi, tôi yêu tính cách đó ở anh ấy", bà Kris Jenner nói.

Dù rất hạnh phúc bên "tình trẻ" nhưng bà Kris Jenner từng chia sẻ rằng bà không có ý định kết hôn lần thứ ba. "Tôi đã kết hôn hai lần và mọi thứ không diễn ra thực sự tốt. Vì vậy tôi không chắc về đám cưới lần thứ ba", Kris Jenner tâm sự.