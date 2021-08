Chuyện chưa kể về cậu con nuôi gốc Campuchia của Angelina Jolie

Dân trí Từ một cậu bé mồ côi nghèo ở Campuchia, Maddox trở thành con nuôi của một minh tinh Hollywood, trải nghiệm cuộc sống giàu có, hạnh phúc và theo học tại một trường đại học danh tiếng.

Sau gần 20 năm nhận nuôi cậu bé người Campuchia, Maddox, lý do khiến minh tinh Hollywood trở thành mẹ của cậu bé này mới được tiết lộ.

Angelina Jolie bên hai cậu con trai nuôi gốc Đông Nam Á: Pax Thiên (phải) và Maddox.

Năm 2000, Angelina Jolie quay bộ phim Tomb Raider (Bí mật ngôi mộ cổ) tại Campuchia và cô bắt đầu yêu mến vùng đất này. Nữ diễn viên nổi tiếng quyết định đến thăm một trại trẻ mồ côi để nhận nuôi một đứa trẻ. Ở đó, Angelina đã gặp Maddox và bắt đầu làm các thủ tục để đưa cậu bé về Mỹ.

Nhờ có người cộng sự Sarath Mounh - người điều hành một tổ chức phi chính phủ ở Campuchia giúp đỡ tận tình, Angelina Jolie thuận lợi trở thành người nhận nuôi hợp pháp của Maddox. Tuy nhiên, trong một bài phỏng vấn hồi tháng 7/2021, Sarath Mounh chia sẻ rằng, ông không dám chắc Maddox là trẻ mồ côi.

Những hình ảnh hiếm hoi về Angelina Jolie khi tới Campuchia gặp gỡ và nhận Maddox làm con nuôi.

Sarath Mounh nhận xét Maddox là một đứa trẻ thông minh và hay cười hơn những người bạn cùng trang lứa. Đây chính là lý do khiến Jolie dành sự quan tâm đặc biệt tới cậu bé này ngay trong lần đầu hai mẹ con gặp nhau.

"Khi Angelina Jolie đến thăm trại trẻ mồ côi và nhìn thấy Maddox, cậu nhóc đã mỉm cười với cô ấy và đứng dậy thay vì khóc như những đứa trẻ khác. Nụ cười của Maddox đã chạm đến trái tim của Angelina và đó là lý do tại sao cô ấy chọn Maddox", anh Sarath tiết lộ.

Theo ông Sarath, Angelina Jolie đã vượt qua nhiều trở ngại về mặt pháp lý để có thể nhận nuôi cậu bé Maddox 20 năm trước. "Ở thời điểm đó, vấn nạn buôn bán trẻ em xuyên biên giới đang rất tồi tệ ở Campuchia. Rất nhiều vấn đề pháp lý cần được giải quyết và Jolie không muốn mắc sai lầm.

Năm 2000, Angelina Jolie quay bộ phim Tomb Raider và đây cũng là quãng thời gian cô có cuộc gặp gỡ duyên phận với cậu con trai nuôi Maddox.

Với vai trò là một người bạn và đồng nghiệp, tôi đã đăng ký nhận Maddox là con nuôi của tôi, sau đó tôi ký văn bản pháp lý để Angelina nhận Maddox từ tôi", anh kể lại.

Trong hồ sơ, Maddox được công nhận là con thứ ba của Sarath. Sau đó, người đàn ông này đã ký văn bản để Angelina nhận nuôi Maddox. Nhờ sự giúp đỡ của Sarath Mounh, Maddox đã sang Mỹ sống cùng Jolie và trở thành một trong 6 người con của ngôi sao nổi tiếng thế giới.

Cuộc sống của cậu bé Maddox đã sang một trang mới. Maddox cũng thường xuyên được về thăm quê hương và được dạy về những truyền thống tốt đẹp của Campuchia.

Angelina Jolie đã làm rất tốt vai trò của một người mẹ với Maddox trong gần 20 năm qua.

"Người dân Campuchia chúng tôi tự hào và hạnh phúc vì Maddox lớn lên trong điều kiện đủ đầy của Angelina. Những người khác không có cơ hội đó. Vì vậy, tôi hy vọng Maddox sẽ quay lại đây và hiểu thêm về văn hóa của mình", ông Sarath nói thêm.

Những năm qua, cậu trở thành người bạn đồng hành tuyệt vời của mẹ, cùng mẹ nuôi đặt chân tới nhiều vùng đất trên thế giới, tham gia các hoạt động tình nguyện và chứng kiến những thăng trầm trong cuộc đời của minh tinh Hollywood. Trên hết, Jolie không coi Maddox là con nuôi mà xem cậu bé như con ruột.

Năm 2017, Angelina Jolie và cùng 6 con đến Campuchia tham gia buổi ra mắt bộ phim mà cô làm đạo diễn và hai con nuôi làm trợ lý - First They Killed My Father nhưng không gặp được Sarath.

Angelina Jolie luôn khuyến khích những người con nuôi của mình tìm hiểu và trân trọng cội nguồn.

Nữ diễn viên chia sẻ: "Quay lại Campuchia sau gần 17 năm, tôi cảm thấy như Campuchia là quê hương thứ hai. Các con tôi có quan hệ mật thiết với những đứa trẻ ở đây, nhiều đứa là bạn thân của chúng. Maddox rất vui khi được trở lại nơi mình sinh ra".

Gần đây, tờ The Sun tiết lộ, nhà làm phim Elizabeth Jacobs đang thực hiện bộ phim tài liệu để tìm ra sự thật về việc nhận con nuôi vào thời cuối những năm 1990 và đầu 2000. Phim có tựa đề The Stolen Children (Những đứa trẻ bị đánh cắp) và có nhắc đến Angelina Jolie và Maddox.

Hiện tại, Maddox đã là sinh viên đại học và theo học đại học tại Hàn Quốc, nền văn hóa khiến cậu rất tò mò và yêu thích khám phá. Ngôi trường con trai cả của Angelina Jolie theo học là Đại học Yonsei, một trong những trường đại học lâu đời nhất của Hàn Quốc. Trường được đánh giá là một trong ba trường đại học tốt nhất nước này cùng với Đại học Quốc gia Seoul (Seoul National University) và Đại học Hàn Quốc (Korea University).

Hình ảnh hiếm hoi của Maddox bên bố mẹ nuôi Angelina Jolie và Brad Pitt trước khi cặp đôi ly hôn vào năm 2016.

Trong 6 đứa con của Angelina Jolie và Brad Pitt, Maddox là người duy nhất đủ tuổi trưởng thành và không cần sự giám hộ của cha mẹ. Trong cuộc chiến giành quyền nuôi con hậu ly hôn giữa Angelina Jolie và Brad Pitt, Maddox được quyền lựa chọn người sống cùng mình và cậu bé luôn đứng về phía mẹ nuôi.

Với minh tinh Hollywood, Maddox có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Cô từng nói về cậu con trai nuôi của mình: "Đó là đứa con đầu tiên của tôi. Thằng bé khiến tôi trở thành một người phụ nữ thực sự".

Cô khẳng định, cậu bé người Đông Nam Á này khiến cô thay đổi bản thân, trở nên dịu dàng, xa rời cuộc sống nổi loạn và sống có trách nhiệm hơn. Sau Maddox, Jolie nhận thêm hai người con nuôi nữa và sinh ba con với Brad Pitt.

Maddox xuất hiện khi Jolie vừa trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và khiến cô nhận ra bản năng làm mẹ của mình.

Nụ cười tươi tắn, dáng vẻ đáng yêu, ngây thơ của Maddox thôi thúc nữ diễn viên nổi tiếng có cảm tình đặc biệt với cậu bé này ở trại mồ côi.

Maddox đến với Jolie khi cô vừa kết thúc cuộc hôn nhân thứ hai và cậu bé trở thành "cái phao" cứu sống ngôi sao nổi tiếng khỏi những tháng ngày sống vô vọng và nổi loạn.

Trong những năm qua, Jolie luôn ủng hộ con trong mọi quyết định trong cuộc sống, cậu bé này cũng tuyệt đối tôn trọng và yêu thương mẹ nuôi. Maddox trở thành chỗ dựa của Jolie trong cuộc ly hôn "ồn ào" với Brad Pitt kéo dài gần 5 năm qua.

Năm 2016, trong chuyến bay từ Pháp về Los Angeles, Mỹ, Angelina Jolie và Brad Pitt đã xảy ra cuộc cãi vã nảy lửa. Maddox đã bảo vệ mẹ bằng cách đứng chắn trước mặt Brad Pitt.

Tài tử Hollywood và con trai lớn sau đó xảy ra va chạm và Cục bảo vệ trẻ em và hỗ trợ gia đình Los Angeles buộc phải can thiệp để xác định liệu Brad Pitt có hành vi bạo lực với con hay không.

Maddox trở thành người bạn đồng hành bé nhỏ của mẹ nuôi trước khi cô gặp gỡ và yêu Brad Pitt.

Nữ diễn viên nổi tiếng có mối quan hệ đặc biệt với cậu con trai nuôi gốc Campuchia.

Tuy Brad Pitt được kết luận vô tội nhưng mối quan hệ cha con giữa anh và Maddox cũng rạn nứt. Được biết, cả hai cậu con trai nuôi - Maddox và Pax Thiên luôn đứng về phía Angelina Jolie trong vụ ly dị ồn ào.

Tháng 3 vừa rồi, có thông tin cho rằng, Maddox sẵn sàng ra làm chứng, đưa ra những thông tin tích cực cho Jolie trong cuộc chiến giành quyền nuôi các con. Tuy nhiên, tòa đã từ chối việc làm chứng của các con, khiến Brad Pitt tạm thời giành chiến thắng, có quyền giám hộ 5 đứa con giống như Angelina Jolie. Thông tin này khiến nữ diễn viên Tiên Hắc Ám nổi giận và bức xúc.

Song, tới cuối tháng 7/2021, thẩm phán chịu trách nhiệm phán xử quyền nuôi con của cặp sao Hollywood bất ngờ bị tước quyền và bị hủy bỏ mọi phán quyết, Angelina Jolie lại tạm thời trở thành người giám hộ duy nhất của các con.

Sau khi ly hôn, Angelina Jolie đang tạm giành quyền nuôi các con.

Mi Vân

