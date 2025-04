Chương trình nghệ thuật "Đảng trong mùa xuân đại thắng" sẽ diễn ra ở Hà Nội

Chương trình nghệ thuật Đảng trong mùa xuân đại thắng do Bộ Công an tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975--30/4/2025), đồng thời hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2025).

Ca sĩ Tùng Dương biểu diễn trong chương trình hôm 28/3 ở Đà Nẵng (Ảnh: Ban tổ chức).

Đây không chỉ là một sự kiện nghệ thuật đơn thuần, mà còn là một hoạt động văn hóa, chính trị mang ý nghĩa tái hiện khí thế hào hùng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Chương trình cũng là dịp để khán giả nhìn lại những chiến công hiển hách của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng và những thành quả tự hào của lực lượng Công an Nhân dân.

Đêm nhạc có sự thể hiện của các nghệ sĩ gạo cội như: NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Trung Đức, NSƯT Đăng Dương, Vũ Thắng Lợi... Bên cạnh đó, các ca sĩ thế hệ kế cận như Tùng Dương, Đào Tố Loan, Phạm Khánh Ngọc, Đông Hùng... cũng góp mặt trong chương trình.

Đảng trong mùa xuân đại thắng gồm 2 chương chính là "Mãi niềm tin theo Đảng" và "Mùa xuân đại thắng", khắc họa thông điệp bằng những ca khúc như: Đảng đã cho ta mùa xuân, Lá cờ Đảng, Ca ngợi Hồ Chủ tịch, Người là niềm tin tất thắng, Lời Bác dặn trước lúc đi xa, Dáng đứng Việt Nam, liên khúc Tiến về Sài Gòn - Đất nước trọn niềm vui…

Hôm 28/3, chương trình diễn ra ở Đà Nẵng, để lại dấu ấn sâu đậm đối với khán giả. Thông qua những giai điệu cách mạng đã đi cùng năm tháng, được phối khí mới mẻ và dàn dựng sáng tạo, người xem được sống lại những thời khắc đầy bi tráng qua giai đoạn kháng chiến gian khổ của dân tộc.

Tiếp nối thành công sau chương trình ở Đà Nẵng, vào ngày 28/4 tới, Đảng trong mùa xuân đại thắng sẽ được tổ chức ở Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) và được phát trực tiếp trên kênh VTV1.