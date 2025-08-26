Chung Hân Đồng ở tuổi 44: Đẹp hoàn hảo khi diện áo tắm, nắm chục triệu USD

Tháng 1 vừa rồi, nữ diễn viên thừa nhận, cô tăng cân mất kiểm soát. Nhận thấy việc tăng cân ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe, nữ diễn viên chủ động giảm cân bằng chế độ tập luyện nghiêm khắc và ăn uống khoa học.

Sau gần 7 tháng ở ẩn để làm mới mình, Chung Hân Đồng đăng loạt ảnh mới trong chuyến nghỉ dưỡng trên trang cá nhân. Người đẹp diện bikini phối với chân váy lưới, khoe dáng vóc thon gọn. Đây là lần đầu tiên cô cập nhật mạng xã hội kể từ tháng 11/2024.

Chung Hân Đồng khoe dáng vóc thon gọn sau hành trình giảm cân thành công (Ảnh: Instagram).

Ngôi sao 44 tuổi tự tin diện áo tắm với dáng vóc hiện tại (Ảnh: Instagram).

Dưới phần bình luận, người hâm mộ dành nhiều lời khen ngợi cho ngoại hình quyến rũ của Chung Hân Đồng. Khán giả nhận xét cô trẻ trung hơn tuổi, gương mặt rạng rỡ hạnh phúc.

“Chúc mừng chị đã lấy lại vẻ đẹp năm xưa”, “Đây chính là ngọc nữ tôi và các bạn từng theo đuổi”, “Chị ấy đã 44 tuổi nhưng vẫn trẻ quá”, “Chị đã trở lại mạng xã hội, chúc mừng chị” là một số bình luận động viên Chung Hân Đồng.

Chung Hân Đồng gặp các vấn đề về cân nặng sau khi ly hôn vào tháng 6/2020. Thời điểm đó, cô tăng cân mất kiểm soát sau thời gian dài gầy rộc. Nữ diễn viên đã phải nhận nhiều lời nhận xét có tính sát thương khi tham gia các chương trình truyền hình thực tế vì để lộ gương mặt bầu bĩnh.

Nữ diễn viên sinh năm 1981 giải thích, cô gặp vấn đề rối loạn hormone nên khó khăn trong việc kiểm soát cân nặng. Khi tham gia chương trình Chị đẹp mùa 3, cô quyết tâm tập luyện để lại dáng vóc và gương mặt xinh đẹp. Cô thành công giảm 10kg trong 4 tháng và xuất hiện với dáng vóc thanh mảnh.

Chung Hân Đồng từng tăng cân mất kiểm soát do gặp vấn đề sức khỏe ở tuổi trung niên (Ảnh: News).

Tuy nhiên, những năm qua, cân nặng đã trở thành vấn đề của Chung Hân Đồng. Cô liên tục tăng giảm cân do ảnh hưởng của stress và hormone. “Tôi luôn cảm thấy áp lực khi thấy tên mình trên báo. Tôi sợ khi nghe mọi người bình luận về ngoại hình của mình. Tôi không muốn béo”, cô nói.

Năm 2019, giới truyền thông từng nhiều lần đề cập tới việc Chung Hân Đồng mang thai và muốn sinh con. Cô tăng cân khá nhiều trong năm đó, gương mặt sưng phồng và mọng nước.

Nhiều người cho rằng, đây chính là tác dụng phụ của việc tiêm thuốc để tiến hành đông lạnh trứng. Sau nỗ lực mang thai không thành, cuộc hôn nhân của Chung Hân Đồng và bác sĩ Lại Hoằng Quốc chính thức tan vỡ. Năm 2020, cô ly hôn.

Chung Hân Đồng và chồng cũ, bác sĩ Lại Hoằng Quốc, từng có gần 2 năm chung sống trước khi ly hôn (Ảnh: Sina).

Vào những năm đầu thế kỷ XXI, Chung Hân Đồng từng là một trong những "tường thành" nhan sắc của làng giải trí xứ hương cảng.

Nữ diễn viên thế hệ 8X sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa, cân đối và đôi mắt tròn hút hồn. Chính nhờ ngoại hình xinh xắn, nữ tính, Chung Hân Đồng đã trở thành người phụ nữ trong mộng của nam giới khắp châu Á.

Bên cạnh sự nghiệp ca hát với vai trò thành viên nhóm Twins, cô còn là một diễn viên nổi tiếng tại châu Á với loạt vai diễn trong: Beyond Our Ken, House Of Fury, The Twins Effect, Cổ kiếm kỳ đàm, Võ Tắc Thiên bí sử... Cô được giới chuyên môn đánh giá là ngôi sao tài sắc vẹn toàn.

Năm 2008, sự nghiệp của Chung Hân Đồng bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi cô vướng bê bối phát tán ảnh nóng của nam diễn viên Trần Quán Hy. Những bức ảnh riêng tư của cô tràn ngập trên mạng khiến hình ảnh “ngọc nữ” của Chung Hân Đồng bị tổn hại.

Mỹ nhân 44 tuổi hiện tận hưởng cuộc sống độc thân và dành thời gian chăm sóc chú cún cưng (Ảnh: News).

Cô phải tạm dừng làm việc một thời gian vì ảnh hưởng của vụ việc. Sau này, nữ diễn viên thừa nhận, đây là cú sốc tâm lý lớn trong cuộc đời cô. Năm 2009, cô trở lại làng giải trí nhưng sự nghiệp diễn xuất không còn thuận lợi.

Ở tuổi 44, Chung Hân Đồng không còn là ngôi sao giải trí hàng đầu của Hong Kong (Trung Quốc) và quay lại cuộc sống độc thân. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, nữ diễn viên tập trung chăm sóc bản thân, yêu thương chú cún cưng của mình như con.

Chung Hân Đồng từng tâm sự về mong muốn được làm mẹ nhưng các vấn đề sức khỏe khiến cô quyết định từ bỏ dự định này.

Nữ diễn viên xinh đẹp từng nói trong nước mắt, cô là con gái trong một gia đình không trọn vẹn, phải sống nhờ họ hàng và thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ. Do vậy, suốt giai đoạn trưởng thành và sau này khi kết hôn, cô luôn khát khao về một tổ ấm trọn vẹn.

Chung Hân Đồng vẫn tin tưởng vào duyên phận (Ảnh: Sina).

Khi được hỏi về chuyện tình cảm trong một chương trình vào năm 2024, nữ diễn viên nói: “Không quan trọng tình yêu đến với bạn như thế nào hay bạn hạnh phúc ra sao, tất cả đều do vận mệnh quyết định. Tôi sẽ không thỏa hiệp, cũng không xem nó như một trò giải trí. Tôi không muốn dõi theo người ấy trưởng thành hay chăm sóc người ấy. Tôi không phải mẹ, không phải cô giáo của anh ta”.

Dù không còn là cái tên đắt giá trong làng điện ảnh, Chung Hân Đồng vẫn sở hữu một khối tài sản lớn và được xem là “phú bà” của làng giải trí Hoa ngữ. Theo tờ QQ, chị đẹp 44 tuổi đang sở hữu rất nhiều bất động sản có giá trị trên khắp Trung Quốc. Tổng giá trị tài sản ròng của nữ diễn viên ước tính hơn 100 triệu HKD (khoảng 334 tỷ đồng).

Chú cún cưng tên Kuma của cô đang tận hưởng cuộc sống sang chảnh. Bé cún được nuôi trong căn hộ cao cấp rộng 200m2 ở Bắc Kinh (Trung Quốc), đeo vòng cổ nạm kim cương, mặc hàng hiệu thiết kế riêng, sở hữu chiếc ổ thiết kế riêng, được ngồi siêu xe mỗi khi ra ngoài chơi và di chuyển bằng khoang hạng nhất máy bay cùng chủ.