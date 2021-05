Hậu ly hôn: Chung Hân Đồng mũm mĩm còn chồng cũ sụt cân

Dân trí Sau vụ ly hôn ồn ào vào năm 2019, Chung Hân Đồng tăng cân tới chóng mặt trong khi chồng cũ của cô, bác sĩ Lại Hoằng Quốc, lại tụt cân rất nhiều và trở nên gầy gò.

Tháng 4/2019, Chung Hân Đồng và chồng cũ - bác sĩ thẩm mỹ Lại Hoằng Quốc xác nhận ly hôn sau 2 năm chung sống. Vụ ly hôn của họ đã trở thành chủ đề "nóng" trên các phương tiện truyền thông. Theo chia sẻ của Lại Hoằng Quốc, Chung Hân Đồng là người chủ động đề nghị chia tay còn anh là người muốn níu giữ hôn nhân.

Trong khi chồng cũ lên mạng kể lể về mối quan hệ giữa hai người thì Chung Hân Đồng giữ im lặng. Một vài người bạn của "ngọc nữ" màn ảnh Hồng Kông tiết lộ, Lại Hoằng Quốc là người lăng nhăng và khiến hôn nhân đổ vỡ. Lại Hoằng Quốc từng nhận những lời chỉ trích từ cộng đồng mạng hậu ly hôn.

Chung Hân Đồng và Lại Hoằng Quốc khi còn hạnh phúc

Đám cưới ngọt ngào của Chung Hân Đồng tại Hồng Kông

Cú sốc ly hôn đã tác động đến cuộc sống và tâm lý của cả Chung Hân Đồng và Lại Hoằng Quốc. Nữ diễn viên ca sĩ nổi tiếng của nhóm Twins đã biến mất khỏi mạng xã hội một thời gian để tĩnh tâm. Lại Hoằng Quốc cũng lựa chọn cuộc sống kín tiếng 1 năm qua.

Mới đây, khi Chung Hân Đồng xuất hiện trở lại trên truyền hình, người hâm mộ dường như không nhận ra ngọc nữ của màn ảnh Hồng Kông ngày nào. Nữ diễn viên 8x dường như tăng cân khá nhiều khiến gương mặt và cơ thể của cô đều trở nên nặng nề. Gương mặt tròn xoe và thân hình ngấn mỡ của Chung Hân Đồng khiến fan bàn tán xôn xao.

Ngày 6/5, Chung Hân Đồng xuất hiện tại một sự kiện nhãn hàng ở Thượng Hải, Trung Quốc. Dù đã mặc váy màu đen nhưng vóc dáng nặng nề của cô vẫn không thoát khỏi ống kính của phóng viên. Gương mặt tròn mũm mĩm và phần nọng cằm của cô khiến fan tiếc nuối nhan sắc một thời của mỹ nhân 8x.

Trước những lời bình luận về cân nặng của Chung Hân Đồng trong thời gian gần đây, người chị em thân thiết của cô - Thái Trác Nghiên đã lên tiếng: "Chung Hân Đồng bị mất cân bằng nội tiết tố. Mọi người đang bàn luận quá nhiều về lý do Chung Hân Đồng bị phá dáng. Đừng tạo áp lực cho cô ấy. Quan trọng là cô ấy sống vui vẻ, khỏe mạnh".

Chung Hân Đồng xuất hiện với vẻ ngoài mũm mĩm trên truyền hình hồi tháng 4/2021.

Chung Hân Đồng tham dự một sự kiện ở đại lục, đầu tháng 5/2021.

Thành viên nhóm Twins dường như tăng cân khá nhiều sau khi ly hôn.

Người chị em thân thiết của Chung Hân Đồng trong nhóm Twins - Thái Trác Nghiên giải thích, Chung Hân Đồng tăng cân do rối loạn nội tiết tố.

Trái ngược với dáng vóc đẫy đà của Chung Hân Đồng, chồng cũ của cô - Lại Hoằng Quốc lại khiến các fan bất ngờ. Bác sĩ nổi tiếng xứ Đài giờ đây trở nên gầy rộc, hốc hác và xuống sắc vì sụt tới 9kg trong vòng 1 năm sau khi ly hôn.

Được biết, Lại Hoằng Quốc bắt đầu có dấu hiệu trầm cảm từ năm 2019 và đã điều trị tâm lý được 2 năm. Anh từng có dấu hiệu biếng ăn khi không còn hứng thú với đồ ăn. Từ cân nặng 73kg và chiều cao 176cm, Lại Hoằng Quốc giờ chỉ nặng 63kg.

Nguyên nhân khiến Lại Hoằng Quốc trầm cảm là do anh bận rộn với công việc, không được ở gần gia đình, bạn bè. Nam bác sĩ thẩm mỹ điển trai xứ Đài một thời chia sẻ: "Cuộc sống của tôi đã hoàn toàn bị hủy hoại. Chẳng có bất cứ điều gì hay ho để cho người khác biết". Cú sốc ly hôn thực sự tác động lớn tới Lại Hoằng Quốc và anh tâm sự vẫn đang nỗ lực để lấy lại cân bằng.

Bác sĩ Lại Hoằng Quốc - chồng cũ của Chung Hân Đồng từng sở hữu dáng vóc săn chắc như một người mẫu trước khi ly hôn.

Sau khi ly hôn, Lại Hoằng Quốc sút cân không phanh và có dấu hiệu trầm cảm. Anh giảm 10kg trong vòng 1 năm qua.

Trái với cuộc sống có phần bi quan của chồng cũ, Chung Hân Đồng đã gây chú ý khi chia sẻ cô sẽ không "đóng cửa" trái tim sau cuộc hôn đổ vỡ. Năm ngoái, Chung Hân Đồng từng thổ lộ cô không có ý định tái hôn và sinh con sau khi ly hôn Lại Hoằng Quốc.

Chung Hân Đồng từng tuyên bố: "Tôi sẽ không bao giờ tái hôn, một lần là quá đủ rồi. Tôi cảm giác mình không thích hợp với cuộc sống làm vợ và cũng thấy không cần thiết". Nữ ca sĩ 40 tuổi cũng không còn mong muốn có con vì việc tiêm thuốc khiến sức khỏe của cô bị ảnh hưởng.

Song, trong chương trình truyền hình gần đây, cô bất ngờ chia sẻ: "Đúng là tôi từng có suy nghĩ sẽ không kết hôn nữa, nhưng chỉ ở giai đoạn tôi mất cân bằng. Và điều đó không có nghĩa là Chung Hân Đồng sẽ sống một mình đến suốt đời. Mọi người đừng phóng đại vấn đề".

Năm ngoái, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Chung Hân Đồng từng chia sẻ, cô không có ý định tái hôn hay làm mẹ.

Chung Hân Đồng, sinh năm 1981, là thành viên nhóm nhạc Twins đình đám của Hồng Kông. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, cô còn tham gia đóng các bộ phim như Võ Tắc Thiên bí sử, Cổ kiếm kỳ đàm, Beyond Our Ken, House Of Fury... Năm 2008, cô bị ảnh hưởng sự nghiệp bởi scandal ảnh "nóng" của Trần Quán Hy.

Hiện tại, Chung Hân Đồng vẫn tham gia nghệ thuật, song một phần do ngoại hình và danh tiếng xuống dốc, nữ diễn viên không còn được ưu ái như xưa. Sự nghiệp của Chung Hân Đồng vài năm qua chững lại, không có tác phẩm nổi bật. Nữ diễn viên 8x cũng có cuộc sống tình cảm khá trắc trở.

Tuy nhiên, trong buổi phỏng vấn gần đây, nữ diễn viên xinh đẹp cho biết, cô sẽ mở cửa trái tim khi tìm được một người ưng ý.

Nhan sắc thời xưa của Chung Hân Đồng từng khiến bao fan ngưỡng mộ.

