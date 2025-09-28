Chủ tịch đứng sau các bữa tiệc thác loạn rúng động Hàn Quốc là ai?

Theo tờ Chosun, trước khi vướng ồn ào, ông Lee Jae Hyun được biết đến là nhân vật lẫy lừng trong giới tài phiệt, con cháu của đế chế Samsung.

Ông nội của Lee là cố Chủ tịch Samsung - Lee Byung Chul. Cha của Lee Jae Hyun là Lee Maeng Hee - cựu Chủ tịch Cheil Fertilizer.

Thời đại học, ông Lee Jae Hyun có cuộc sống giản dị, thường đi xe buýt và luôn giấu kín gia thế của mình. Chính vì vậy, bạn bè không biết ông là cháu nội của “ông trùm” Samsung.

Khác với nhiều người thừa kế tập đoàn lớn, Lee Jae Hyun chưa từng du học. Sau khi tốt nghiệp khoa Luật tại Đại học Hàn Quốc, ông bất ngờ chọn làm việc tại Citibank Seoul thay vì sang Mỹ học chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Ông Lee Jae Hyun (Ảnh: Yonhap News).

Năm 1985, Lee Jae Hyun gia nhập Tập đoàn CheilJedang (tiền thân của CJ CheilJedang) với tư cách nhân viên bình thường. Ông cũng có thời gian làm việc ngắn tại Samsung Electronics trước khi Tập đoàn CJ chính thức tách khỏi Samsung vào năm 1993.

Dưới sự chỉ dẫn của cậu ruột (Chủ tịch Sohn Kyung Shik), Lee Jae Hyun vừa học vừa làm, dần hình thành phong cách lãnh đạo khó pha lẫn.

Năm 1997, ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc CJ CheilJedang. Năm 2002, Lee Jae Hyun trở thành Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn CJ.

Với những nỗ lực điều hành của bản thân, ông Lee đã đưa CJ trở thành tập đoàn đa lĩnh vực có tiếng tại Hàn Quốc và dần trở thành biểu tượng toàn cầu của văn hóa Hàn Quốc.

Các dự án văn hóa của Hàn Quốc có dấu ấn của tập đoàn này phải kể tới bộ phim Ký sinh trùng từng đoạt Oscar, các chương trình ca nhạc, truyền hình đình đám thúc đẩy văn hóa Hàn Quốc ra khắp thế giới.

Năm 2001, CJ trở thành doanh nghiệp Hàn Quốc duy nhất có tên trong danh sách 20 công ty triển vọng hàng đầu châu Á do tờ Wall Street Journal bình chọn.

CJ cũng được xem là môi trường làm việc mơ ước tại Hàn Quốc khi văn hóa doanh nghiệp tại đây được đánh giá cao, thúc đẩy khả năng sáng tạo của nhân viên.

Ông Lee Jae Hyun (thứ hai từ phải sang) từng có xuất thân danh gia vọng tộc nhưng khát khao tự xây dựng sự nghiệp riêng (Ảnh: Chosun).

Năm 2017, ông Lee Jae Hyun từng bị kết án 2 năm 6 tháng tù vì trốn thuế 50 tỷ won (hơn 937 tỷ đồng) và tham ô 70 tỷ won (hơn 1.300 tỷ đồng). Tuy nhiên, ông chỉ thụ án 4 tháng trong khi phần lớn thời gian được điều trị tại phòng đặc biệt của Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, trước khi trở thành doanh nhân duy nhất được đặc xá.

Vợ của ông Lee là bà Kim Hee Jae, xuất thân trong một gia đình trí thức và từng tốt nghiệp ngành Trang trí mỹ thuật tại Đại học Ewha (Hàn Quốc). Năm 2013, bà Kim Hee Jae từng hiến thận để cứu chồng khỏi căn bệnh suy thận trong bối cảnh ông đang thi hành án tù.

Ông Lee Jung Hyun đối mặt với đơn tố cáo

Ngày 25/9 vừa rồi, trang tin Dispatch (Hàn Quốc) công bố những bằng chứng về việc ông Lee Jae Hyun có thói quen "tuyển phi", tổ chức các bữa tiệc rượu và DJ thác loạn.

Ngay khi thông tin về những bữa tiệc của Chủ tịch Tập đoàn CJ được công bố và gây chấn động dư luận Hàn Quốc, cổ phiếu của Tập đoàn CJ giảm 3%. Hiện, Chủ tịch Lee và Tập đoàn giải trí CJ chưa lên tiếng phản hồi các thông tin trên.

Tuy nhiên, tờ Naver tiết lộ, một người giấu tên đã gửi đơn tố cáo ông Lee Jae Hyun lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc (MCST), yêu cầu cơ quan chức năng tiến hành điều tra nghi vấn ông Lee đứng sau những bữa tiệc thác loạn gây chấn động.

Ông Lee Jae Hyun từng bị kết án 2 năm 6 tháng tù vì trốn thuế và tham ô (Ảnh: Chosun).

Người tố cáo cho rằng vụ việc không còn dừng ở phạm vi một buổi tụ tập cá nhân, mà được cho là có khả năng làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới niềm tin và tính công bằng trong hệ sinh thái văn hóa - giải trí đại chúng tại Hàn Quốc.

“Tôi đã nhiều lần báo cáo các hành vi tham nhũng nhằm bảo vệ pháp quyền và trật tự công cộng. Sự việc lần này đi ngược lại hoàn toàn với giá trị tinh thần “OnlyOne” (Đầu tiên, Tốt nhất, Khác biệt) mà Tập đoàn CJ vẫn luôn đề cao”, người tố cáo nhấn mạnh.

Tập đoàn giải trí CJ là tập đoàn kinh tế hàng đầu Hàn Quốc, kinh doanh đa lĩnh vực, bao gồm giải trí.

Doanh nghiệp sở hữu thương hiệu thực phẩm Bibigo với các sản phẩm đông lạnh, chuỗi cửa hàng Olive Young, các kênh truyền hình tvN, Mnet, nền tảng streaming (phát sóng trực tuyến) TVING, công ty sản xuất phim Studio Dragon cùng hàng loạt chương trình giải trí đình đám.

Tập đoàn này cũng góp sức tạo nên các chương trình tìm kiếm tài năng uy tín cho làng giải trí Hàn Quốc. Đến nay, Tập đoàn CJ đã tổ chức 34 chương trình tuyển chọn, gồm Superstar K, Produce 101, Idol School, Girls Planet, Boys Planet. Họ cũng là nơi cho ra đời những nhóm thần tượng đình đám của Hàn Quốc như I.O.I, Wanna One, IZ*ONE, Kepler, ZeroBaseOne.

Người tố cáo cho rằng, những vấn đề liên quan tới người đứng đầu Tập đoàn CJ có thể khiến làng giải trí Hàn Quốc bị tổn hại nghiêm trọng. Các chuyên gia xử lý truyền thông xứ Hàn nhấn mạnh, hành vi cá nhân của lãnh đạo doanh nghiệp có thể tác động trực tiếp đến hình ảnh và uy tín trên thị trường vốn của doanh nghiệp.