Châu Bùi lần đầu đóng MV của Binz, không ngại tình tứ bên bạn trai

Tối 19/10, rapper Binz trở lại đường đua âm nhạc với ca khúc Hit me up sau thời gian vắng bóng. Khác với hình ảnh lạnh lùng vốn có, Binz trong lần trở lại này có tạo hình khác lạ với tóc dài nhuộm vàng và bộ ria mép.

Rapper Binz trong MV mới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

MV của nam rapper cũng khiến khán giả thích thú khi khéo léo tái hiện những cảnh đặc trưng trong loạt phim kinh điển như Titanic, A clockwork orange, The shining và singin' in the rain...

Điều khiến công chúng bất ngờ là nữ chính của MV này chính là Châu Bùi - bạn gái của Binz. Sở hữu vẻ ngoài gợi cảm, nữ tính, Châu Bùi đã thể hiện được phong thái của cô gái trẻ trung, xinh đẹp ở thập niên 70.

Ngoài ra, người đẹp sinh năm 1997 cũng không ngại thể hiện tình cảm, hoàn thành tốt những phân cảnh tình tứ với rapper Binz trong MV.

Châu Bùi là nữ chính trong MV của Binz (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Châu Bùi và Binz vướng tin đồn hẹn hò từ năm 2020. Dù không khẳng định mối quan hệ nhưng cặp đôi vẫn thường xuyên tương tác trên mạng xã hội và nhiều lần úp mở về "nửa kia".

Tháng 12/2022, tại một đêm nhạc, Binz lần đầu công khai hát tặng "nửa kia" trước khán giả. Cặp đôi sau đó cũng thoải mái chia sẻ những hình ảnh chụp cùng nhau, không còn giấu giếm như trước.

Châu Bùi và Binz không ngại thể hiện tình cảm trong MV mới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí trước đây, Châu Bùi cho biết với cô, tình cảm là chuyện của 2 người, nếu cảm thấy thoải mái thì công khai và ngược lại.

"Một cặp đôi yêu nhau muốn giấu kín thì cũng là chuyện của họ, không có gì gọi là phải hay không phải trong thế giới tình cảm", cô chia sẻ quan điểm.