Bản rap gần 100 triệu view của Binz xuất hiện trong phim bom tấn Hollywood

Hôm 12/9, nhà phát hành Biệt đội đánh thuê 4 (tựa gốc: Expend4bles) và đại diện công ty quản lý của rapper Binz xác nhận ca khúc Bigcityboy sẽ xuất hiện trong một cảnh quay của phim.

Binz hạnh phúc khi bài hát của mình được chọn sử dụng trong phim điện ảnh nổi tiếng toàn cầu. Nam rapper hy vọng góp phần đưa rap Việt lan tỏa đến bạn bè quốc tế. Đây cũng là lần đầu tiên một bài nhạc rap của Việt Nam xuất hiện trong phim Hollywood.

Đại diện SpaceSpeakers - công ty quản lý Binz - cũng bày tỏ niềm vinh dự khi được hợp tác cùng ê-kíp phim nước ngoài.

"Mong rằng sự xuất hiện của một bài rap tiếng Việt trong phim sẽ đặt một viên gạch nhỏ trong hành trình xây dựng nền móng nhạc Việt trên thị trường âm nhạc toàn cầu. Qua đó góp phần mở rộng tệp khán giả quốc tế dành cho rapper Binz nói riêng và nghệ sĩ Việt Nam nói chung", phía SpaceSpeakers chia sẻ.

Theo chia sẻ từ đơn vị sản xuất Biệt đội đánh thuê 4, đoạn nhạc Bigcityboi sẽ được sử dụng cho phiên bản phim chiếu toàn cầu chứ không chỉ riêng lãnh thổ Việt Nam.

Bigcityboy là ca khúc do Binz hợp tác sản xuất cùng Touliver, phát hành tháng 7/2020, thuộc thể loại nhạc điện tử với giai điệu hiện đại.

Ca khúc được yêu thích bởi lối chơi chữ thú vị, đến nay đạt gần 100 triệu lượt xem trên YouTube. Khi mới phát hành, bài hát cũng tạo nên cơn "sốt", đứng đầu bảng xếp hạng của Spotify Việt Nam, top thịnh hành YouTube Việt Nam...

Biệt đội đánh thuê là thương hiệu điện ảnh đình đám Hollywood, ra mắt lần đầu năm 2010. Ở phần 4, phim quy tụ nhiều ngôi sao như Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Bruce Willis… Nội dung phim tiếp tục là hành trình thực hiện nhiệm vụ đặc biệt của một nhóm lính đánh thuê lão làng.

Phim dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 22/9.

Binz tên thật Lê Nguyễn Trung Đan, sinh năm 1988, quê ở Gia Lai. Sau thời gian ở Mỹ, rapper về Việt Nam hoạt động từ 2018. Anh có những ca khúc được yêu thích như: They said, Bigcityboy, Don't break my heart...

Năm 2020, tên tuổi Binz được biết đến nhiều hơn khi làm huấn luyện viên tại Rap Việt mùa đầu. Tháng 11/2022, nam rapper gây chú ý khi công khai yêu Châu Bùi.