Charlie Puth và dàn sao Việt hội tụ tại đại nhạc hội 8Wonder

8Wonder - đại nhạc hội là sự kiện tâm điểm, khép lại trọn vẹn chuỗi "hội hè bất tận" WonderFest 2023 - lễ hội biển quốc tế thường niên tại Vinpearl Nha Trang.

Theo ban tổ chức, hành trình trải nghiệm những "kỳ quan cảm xúc không giới hạn" 8Wonder sẽ bắt đầu từ 16h, với hơn 6 tiếng sôi nổi và thăng hoa cùng âm nhạc đỉnh cao, các màn trình diễn mãn nhãn, ẩm thực hấp dẫn, carnival rực rỡ sắc màu, các hoạt động giải trí và tương tác cùng công nghệ đến từ tương lai…

Ngôi sao chính của 8Wonder năm nay là Charlie Puth - ca sĩ hạng A thế giới sở hữu nhiều giải thưởng bạch kim, đồng thời là nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc Pop đương đại hàng đầu nước Mỹ.

Tác giả của bản hit "We don't talk anymore" sẽ khiến hàng vạn khán giả bùng nổ cảm xúc bằng những màn trình diễn độc đáo và hiệu ứng thị giác vượt trội, xứng tầm "hitmaker" toàn cầu.

Sánh vai cùng Charlie Puth chinh phục thế giới, cộng hưởng cho cảm xúc thăng hoa sẽ là các ngôi sao đình đám, đang được yêu thích tại Việt Nam.

Để tạo ra "kỳ quan cảm xúc không giới hạn", các tiêu chuẩn biểu diễn đỉnh cao của công nghiệp giải trí thế giới cũng sẽ lần đầu tiên được ứng dụng tại Việt Nam trên sân khấu của 8Wonder.

Với không gian đến 10.400m2 và tầm nhìn 180 độ hướng ra vịnh biển Nha Trang - quảng trường Wonder Square sẽ trở thành sân khấu "vô cực", khi kết nối thế giới đại dương đầy màu sắc trên sân khấu với đại dương rì rào sóng vỗ ngoài đời thực.

Cùng với "đại dương vô cực" là hệ thống hệ thống âm thanh - ánh sáng và visual cao cấp thế giới. Tất cả hòa trộn sẽ tạo nên hiệu ứng nghe nhìn vượt trội, đưa 8Wonder sánh ngang với các lễ hội âm nhạc toàn cầu.

Sự kết hợp của mô hình âm nhạc quốc tế đỉnh cao với hệ sinh thái du lịch, địa danh du lịch hấp dẫn hàng đầu Việt Nam của 8Wonder và WonderFest là cách làm du lịch sáng tạo, khác biệt.

Chuỗi sự kiện không chỉ tạo ra điểm nhấn mới mẻ cho du lịch Việt Nam, mà còn nỗ lực kiến tạo nên những "kỳ quan cảm xúc" bên cạnh nét đẹp của thiên nhiên và văn hóa, góp phần đa dạng trải nghiệm cho du khách và nâng du lịch Việt Nam lên một tầm cao mới.

Săn vé sớm đại nhạc hội 8Wonder, hưởng ưu đãi lớn

Từ ngày 15/6, VinWonders mở bán sớm (early bird) các hạng vé VVIP, VIP và vé đứng phổ thông - GA của đại nhạc hội 8Wonder với mức ưu đãi hấp dẫn lên đến 20% so với giá vé công bố. Sau đó vào ngày 21/6, những tấm vé gặp thần tượng Charlie Puth chính thức được mở bán.

Charlie Puth đã chứng tỏ bản thân là một trong những "hitmaker" hàng đầu ngành giải trí với hàng loạt các bản hit được công chúng đón nhận nồng nhiệt và liên tục được săn đón với nhiều lời mời hợp tác. Kể từ khi ra mắt, ngôi sao quốc tế này đã thu về tám đĩa đơn được chứng nhận bạch kim, bốn đề cử Grammy, ba giải thưởng âm nhạc Billboard, một giải Lựa chọn của nhà phê bình và một đề cử Quả cầu vàng.

"Voicenotes", đĩa nhạc xuất sắc nhận được đề cử Grammy năm 2018 của Charlie Puth, đã được Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ (RIAA) chứng nhận đĩa vàng chỉ bốn ngày sau khi phát hành với hơn 5,6 tỷ lượt phát trực tuyến trên toàn thế giới.

Gần đây, nam nghệ sĩ đã bắt tay cùng hãng đĩa Atlantic Records, phát hành album phòng thu thứ ba "CHARLIE". Album là một "bộ sưu tập của những tuyệt tác" (Rolling Stone) với các bài hát "gây sốt" như "That's Hilarious", "Light Switch", và nhất là màn kết hợp cùng ngôi sao Kpop hàng đầu thế giới, JungKook của nhóm BTS, trong nhạc phẩm "Left and Right". Album đã vượt qua 1 tỷ lượt phát trực tuyến toàn cầu và nhận "cơn mưa" lời khen từ các nhà phê bình trên khắp thế giới.

Sau khi phát hành album "CHARLIE", siêu sao đã bắt đầu chuyến lưu diễn "One Night Only", chào đón người hâm mộ trên khắp thế giới bằng màn trình diễn ấn tượng với những bài hát trong album mới nhất và những bản hit hay nhất của mình.

Vào năm 2020, Charlie Puth đã mang về cho mình thêm ca khúc thứ tư lọt top 10 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 với bản remix "I Hope" song ca cùng Gabby Barrett. Bài hát cũng đứng vị trí đầu bảng xếp hạng "Adult Pop Songs" của Billboard và giành giải "Màn hợp tác hàng đầu" tại Giải thưởng âm nhạc Billboard năm 2021.

Chàng nghệ sĩ tài năng này còn đồng sáng tác và sản xuất bài hit "Stay " của The Kid Laroi và Justin Bieber", một trong những bài hát đình đám nhất năm 2021 và phá vỡ kỷ lục đứng ở vị trí top 1 lâu nhất trên bảng xếp hạng Billboard Global 200. "Stay" trở thành bài đầu tiên ngồi ở "ngai vương" với số tuần gồm 2 chữ số - 11 tuần.