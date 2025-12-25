Chàng trai Việt "gia cảnh bình thường" chinh phục sàn diễn số 1 thế giới

Tiêu chuẩn khắt khe của tổ chức thời trang danh giá nhất thế giới

Nhà thiết kế (NTK) Phan Huy (26 tuổi, quê Quảng Trị) vừa được Hiệp hội Thời trang cao cấp (Fédération de la Haute Couture et de la Mode - FHCM) xác nhận trở thành thành viên khách mời, được mời trình diễn tại Tuần lễ Thời trang cao cấp Paris (Paris Haute Couture Week).

FHCM, thành lập năm 1868, quy tụ 92 thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới (tính tới hiện tại). Các thành viên chính thức của Hiệp hội này bao gồm Hermès, Chistian Dior, Chanel, Lowe, Fendi, Givenchy, Jean Paul Gaultier, Maison Margiela…

Với tư cách thành viên khách mời, thương hiệu Phan Huy sẽ sánh vai cùng Zuhair Murad, Ulyana Sergeenk, Miss Sohee…

Đây là lần đầu tiên một NTK Việt Nam góp mặt tại "sân chơi" thời trang danh giá này. Trước đó, NTK Công Trí từng đến gần tiêu chuẩn haute couture quốc tế vào năm 2014 khi có tên trong danh sách ủy viên của Hiệp hội Thời trang cao cấp châu Á, nhưng chưa từng nhận được lời mời trình diễn từ FHCM tại Paris.

Trong thế giới thời trang xa xỉ, haute couture được coi là đỉnh cao của sự sáng tạo và kỹ nghệ thủ công, là tiêu chuẩn mà bất cứ NTK nào cũng khao khát đạt được. Thuật ngữ này bắt nguồn từ tiếng Pháp, trong đó "haute" nghĩa là cao cấp và "couture" có nghĩa là may đo.

Đáng nói, haute couture không phải là một tiêu chuẩn ước lệ mà là một danh hiệu được bảo hộ nghiêm ngặt bởi pháp luật Pháp, dưới sự giám sát trực tiếp của Bộ Công nghiệp Pháp và FHCM.

Để được công nhận, một thương hiệu phải đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe: Thiết kế hoàn toàn thủ công tại xưởng may (atelier) với đội ngũ nghệ nhân lành nghề; mỗi sản phẩm là duy nhất, may đo riêng biệt cho từng khách hàng; trình diễn ít nhất hai bộ sưu tập mỗi năm (tháng 1 và tháng 7) với tối thiểu 50 thiết kế gốc cho cả trang phục ban ngày và dạ hội...

Thế nhưng, đó chưa phải là tất cả yêu cầu để một nhà mốt được công nhận haute couture. NTK Phan Huy tiết lộ thêm: "Nhà mốt cần phải có những lá thư mời gia nhập từ các thành viên chính thức của FHCM, có bộ máy kinh doanh tốt, được khách hàng cao cấp toàn cầu phản hồi tốt về sản phẩm và dịch vụ…".

Giả Tịnh Văn, Vương Sở Nhiên (Trung Quốc), Mỹ Tâm, Hương Giang, Thanh Hằng mặc trang phục của NTK Phan Huy.

Khác với thời trang may sẵn (ready to wear) sản xuất đại trà, haute couture đề cao giá trị nghệ thuật và bảo tồn di sản thủ công. Đây là nơi các NTK tự do thực hiện những ý tưởng xa hoa nhất, không lo lắng về chi phí sản xuất. Mỗi bộ trang phục có thể tiêu tốn hàng nghìn giờ làm việc và có giá hàng chục đến hàng trăm nghìn USD.

Mặc dù số lượng khách hàng thượng lưu có khả năng chi trả cho haute couture trên toàn thế giới ước tính chỉ khoảng vài nghìn người, giá trị mà nó mang lại cho các nhà mốt lớn vị thế hàng đầu và là đòn bẩy uy tín cho các dòng sản phẩm khác như hàng may sẵn, nước hoa, mỹ phẩm…

Sự hiện diện của Phan Huy không chỉ là thành công cá nhân mà còn là lời khẳng định năng lực của thế hệ tài năng trẻ Việt Nam trên bản đồ xa xỉ toàn cầu.

Đáng chú ý, Phan Huy là NTK trẻ nhất trong lịch sử thế giới mang thương hiệu của chính mình trình diễn tại Tuần lễ Thời trang cao cấp Paris. Trước đó, kỷ lục này thuộc về Park Sohee (thương hiệu Miss Sohee) ở tuổi 28, trong khi Phan Huy mới 26 tuổi.

Nhà thiết kế Việt lọt vào "mắt xanh" của các chuyên gia và thương hiệu hàng đầu thế giới

Thiết kế của Phan Huy trình diễn tại Paris hồi tháng 7 vừa qua.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, NTK sinh năm 1999 vẫn còn ngổn ngang nhiều cảm xúc sau khi được FHCM xác nhận tư cách thành viên khách mời. Chỉ trong vòng 3 năm kể từ khi gây dựng thương hiệu Phan Huy, chàng trai Quảng Trị đã mang triết lý thời trang của mình đến với sàn diễn hàng đầu thế giới, một câu chuyện tưởng chừng không tưởng.

Phan Huy cho biết, anh nhận được lời mời nộp hồ sơ đề nghị làm thành viên khách mời của FHCM một cách bất ngờ, sau màn trình diễn lần thứ 3 tại Tuần lễ Thời trang Paris hồi tháng 3 năm nay.

"Sau show của tôi, một thành viên của Hiệp hội Thời trang cao cấp, người chuyên khám phá các tài năng mới đã tiếp cận và chủ động trao đổi thông tin với tôi. Ông nói rằng đã lặng lẽ theo dõi các show của tôi trong thời gian qua và mời làm hồ sơ để xét duyệt trở thành thành viên khách mời của Hiệp hội. Khi đó, tôi rất bất ngờ", NTK chia sẻ.

Vị chuyên gia của FHCM bày tỏ sự trân trọng với tài năng trẻ của Việt Nam, đồng thời hướng dẫn anh thực hiện hồ sơ thương hiệu để ứng tuyển.

"Tôi đã trải qua rất nhiều vòng phỏng vấn của FHCM. Tuy nhiên, đó không phải là điều quá khó khăn. Điều quan trọng là nhà mốt Phan Huy phải nhận được thư mời gia nhập từ một trong các nhà mốt thành viên chính thức của Hiệp hội, đó là những nhà mốt hàng đầu thế giới hiện nay", Phan Huy chia sẻ.

Ban đầu, Phan Huy không tự tin nộp hồ sơ vì thương hiệu còn quá mới, anh còn quá trẻ. "Tôi nghĩ, làm sao có thể chạm được vào ước mơ với một thương hiệu chưa đến 3 năm tuổi? Vì vậy, tôi đã gác chuyện hồ sơ gia nhập Hiệp hội sang một bên, cho tới khi chính người thẩm định gọi điện thúc giục. Và cũng phải 3 tháng sau, khi tổ chức show tiếp theo tại Paris hồi tháng 7, tôi mới đủ tự tin về hồ sơ để ứng tuyển", NTK kể lại.

Dù mới bước chân vào thị trường thời trang xa xỉ, nhà thiết kế trẻ của Việt Nam đã nhận được sự quan tâm của nhiều nhãn hiệu hàng đầu, vì vậy anh không chỉ nhận được 1 mà là 4 thư mời gia nhập FHCM. Đây là cách mà giới thời trang xa xỉ ươm mầm cho những tài năng trẻ.

Ngôi sao Stephania Morales mặc đầm của nhà thiết kế Việt tham dự Liên hoan phim Cannes.

Trong các vòng phỏng vấn với FHCM, thương hiệu Việt đã chứng minh khả năng kinh doanh, giá trị sản phẩm, uy tín, cũng như mối quan hệ với các khách hàng thượng lưu quốc tế.

Khách hàng của Phan Huy đa phần đến từ Trung Đông (Dubai, Kuwait, Qatar), Mỹ, Pháp, Anh, Singapore, Trung Quốc… Bằng cách thức riêng, hội đồng thẩm định của FHCM đã thu thập thông tin phản hồi của khách hàng về chất lượng dịch vụ của thương hiệu Phan Huy để chứng thực năng lực của nhà mốt này.

"Tôi rất vui khi nhận được thư xác nhận trở thành thành viên khách mời của FHCM và muốn chia sẻ tới mọi người. Tuy nhiên, tổ chức này có những quy định gắt gao về bảo mật thông tin nên tôi không được phép chia sẻ. Thậm chí, người phỏng vấn, thẩm định hồ sơ tôi cũng không được phép tiết lộ. Họ ẩn danh, rất kín đáo", Phan Huy cho hay.

Chàng trai 26 tuổi được hội đồng thẩm định của FHCM ghi nhận nhờ sự kế thừa di sản truyền thống văn hóa Việt Nam kết hợp nhuần nhuyễn với sự tinh tế của thời trang cao cấp quốc tế.

Sinh ra trong gia cảnh bình thường, chinh phục ước mơ vươn ra thế giới chỉ trong 3 năm

Ngay cả khi nhận được lời chúc mừng từ những tên tuổi hàng đầu giới thời trang trong nước và quốc tế, Phan Huy vẫn giữ "đôi chân chạm đất" và biết mình là ai.

"Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường. Mặc dù nhiều người hay hiểu nhầm rằng tôi có bệ đỡ kinh tế từ cha mẹ, nhưng trên thực tế chúng tôi không giàu có. Cha mẹ tôi có cơ sở may rèm màn ở quê, không phải là đại gia gì", NTK Phan Huy chia sẻ.

Từ khi biết nhận thức, Phan Huy đã "lăn lộn trong đống vải vóc mà lớn lên". Huy thích vẽ, cả nhà đều biết cậu bé hay cặm cụi tô tô, viết viết. Thế nhưng ai cũng cho rằng đó là một sở thích, không hề biết Huy đam mê thiết kế thời trang.

"Khi còn nhỏ, tôi hay vẽ nhưng chỉ cho người nhà xem tranh phong cảnh, không dám cho xem các thiết kế thời trang của mình. Bởi tôi có sự e ngại. Quanh tôi, nhiều người quan niệm con trai làm thiết kế thời trang là không nam tính, không cứng cỏi", nhà thiết kế bộc bạch.

Đồ án tốt nghiệp "gây sốt" trên nhiều diễn đàn, giúp Phan Huy trở thành thủ khoa đầu ra ngành Thời trang tại Đại học Kiến trúc TPHCM.

Suốt thời niên thiếu, chàng trai Quảng Trị lặng lẽ vẽ các kiểu váy vóc xinh đẹp và cất giấu tài năng của mình. Đến tuổi lựa chọn một ngành nghề chuyên nghiệp, anh dự định nghe theo lời khuyên của gia đình theo học ngành y. Nhưng lời mách bảo từ trái tim đã dẫn lối Phan Huy lựa chọn thi vào ngành Thiết kế thời trang của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM.

"Rất nhiều người nói với tôi là theo ngành thời trang phải có kinh tế, quan hệ thì mới thành công. Khi đó, mới chỉ là đứa trẻ 18 tuổi, tôi chưa biết thành công sẽ được định nghĩa như thế nào, nhưng tôi biết tôi thích làm ra những bộ trang phục thật đẹp. Vì vậy, để có thể theo đuổi ước mơ, tôi đã làm rất nhiều công việc khác nhau", Phan Huy kể.

Phan Huy đã thực tập, học hỏi từ thành công của các nhà thiết kế tên tuổi trong nước như Công Trí, Lê Thanh Hòa. Đến khi tốt nghiệp đại học, bộ sưu tập đầu tay mang tên Việt Nam thanh bình của anh đã thành công rực rỡ, không chỉ được các giảng viên của trường đại học công nhận mà còn thu hút sự quan tâm của một số ngôi sao giải trí như Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà.

Trả lời phóng viên Dân trí khi mới đạt được thành công đầu tay hồi tháng 3/2023, Phan Huy từng nói: "Haute couture là một cảnh giới trong ngành thời trang bởi không phải ai cũng có thể đạt được nó. Tôi mong muốn một ngày nào đó, cá nhân tôi và các nhà thiết kế tài năng khác của Việt Nam cũng sẽ có những sản phẩm đạt đủ tiêu chuẩn và được công nhận là haute couture".

Để thực hiện ước mơ tưởng chừng xa vời ấy, NTK trẻ đã kết hợp cùng Steven Đoàn, một stylist người Việt làm việc tại châu Âu để phát triển thương hiệu mang tên Phan Huy.

Cho tới nay, chưa đầy 3 năm, Phan Huy đã thực hiện được ước mơ của mình. Anh mang thời trang Việt vươn tầm thế giới, đặc biệt là đặt bước chân tới sàn diễn danh giá nhất Paris Haute Couture vào ngày 29/1/2026.

Các thiết kế của Phan Huy.

NTK Phan Huy sinh năm 1999, sinh ra tại Quảng Trị, trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Anh đến với thời trang bằng việc tự học, làm nghề từ những khâu cơ bản nhất. Thiết kế của Phan Huy tập trung vào phom dáng, kỹ thuật xử lý chất liệu và tinh thần đương đại kết hợp với văn hóa Việt Nam. Trong những năm gần đây, anh dần được chú ý khi có cơ hội giới thiệu các bộ sưu tập tại những sân khấu thời trang quốc tế, như một gương mặt trẻ mang khát vọng đưa thời trang Việt ra thế giới.

