Chân Tử Đan: Nghệ sĩ "tuổi mèo" tài năng, sở hữu tài sản 40 triệu USD

Dù tài năng nở muộn nhưng Chân Tử Đan được truyền thông xếp vào hàng những ngôi sao võ thuật hàng đầu Trung Quốc và thế giới. Anh hiện chỉ xếp sau huyền thoại Lý Tiểu Long.

Quá khứ lập nghiệp khó khăn và tài năng nở rộ ở tuổi trung niên

Chân Tử Đan sinh năm 1963 trong một gia đình võ thuật ở Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh hưởng từ mẹ, vốn là nhà võ thuật quốc tế kiêm quyền sư Thái Cực, ngay từ khi là một cậu bé, Chân Tử Đan đã đam mê và học võ một cách chuyên nghiệp.

Chân Tử Đan đam mê võ thuật từ khi còn là một cậu bé (Ảnh: Sina).

Năm 17 tuổi, Chân Tử Đan từ Mỹ trở về Hong Kong, theo học tại một ngôi trường thể thao, trở thành đàn em của Lý Liên Kiệt rồi bước chân vào giới giải trí. Giới chuyên môn cho rằng, Chân Tử Đan có tài, năng lực nhưng thiếu chút may mắn.

Trong gần chục năm, anh không thể thoát khỏi cái bóng quá lớn của Lý Liên Kiệt, chuyên vai phụ và chấp nhận làm nền cho đàn anh. Sự nghiệp của Chân Tử Đan khởi sắc khi anh lọt vào "mắt xanh" của đạo diễn Viên Hòa Bình và được giao nhiều vai chính.

Năm 1992, đạo diễn Từ Khắc quyết định chọn Chân Tử Đan góp mặt trong dự án Tân long môn khách điếm khi Lý Liên Kiệt từ chối vai chính. Vai phản diện Tào Thiếu Khâm trong phim đã đưa cái tên Chân Tử Đan nổi danh khắp châu Á. Anh gây ấn tượng bởi khả năng đánh võ xuất sắc và diễn xuất ấn tượng. Sau đó, anh tiếp tục khẳng định tên tuổi trong dự án "bom tấn" Sát Phá Lang của đạo diễn Diệp Vĩ Tín.

Năm 45 tuổi, Chân Tử Đan nổi danh toàn cầu nhờ loạt phim về cuộc đời của võ sư Diệp Vấn. Đây là vai diễn thành công nhất trong sự nghiệp của Chân Tử Đan, giúp anh khẳng định vị trí ngôi sao võ thuật của làng giải trí Hoa ngữ.

Chân Tử Đan nổi tiếng nhờ vai diễn Diệp Vấn trong bộ phim cùng tên (Ảnh: Sina).

Sau Diệp Vấn, Chân Tử Đan vươn lên hàng những diễn viên được trả lương cao nhất châu Á, ngang hàng với các ngôi sao hành động như Dương Tử Quỳnh, Lý Liên Kiệt. Chân Tử Đan kiếm hàng triệu USD từ các hợp đồng biểu diễn và từng được trả cát-xê 12,8 triệu USD cho dự án Diệp Vấn 4.

Trong gần 4 thập kỷ đóng phim ở Hong Kong và Hollywood, Chân Tử Đan có nhiều bộ phim đáng chú ý như Diệp Vấn, Ngọa hổ tàng long, Hiệp sĩ Thượng Hải, Once Upon a Time in China II, Raging Fire, Xxx: Return of Xander Cage, Rogue One: A Star Wars Story và John Wick 4.

Sở hữu khối tài sản 40 triệu USD và phong cách sống xa hoa

Theo Celebrity Net Worth, giá trị tài sản của Chân Tử Đan ước tính 40 triệu USD. Dù con số này không đáng kể so với khối tài sản 400 triệu USD của Thành Long hay 250 triệu USD của Lý Liên Kiệt nhưng ngôi sao Diệp Vấn vẫn được xem là cái tên đáng nể trong giới làm phim hành động Hoa ngữ.

Theo INF News, Chân Tử Đan có ít nhất 6 bất động sản ở Hong Kong, mỗi bất động sản được mua với giá khoảng 1,5 triệu USD. Khu đất giá trị nhất của Chân Tử Đan là dinh thự trị giá 17 triệu USD được anh mua tặng vợ tại Mỹ. Căn biệt thự nghỉ dưỡng có các tiện nghi như phòng tập thể dục, hồ bơi, bể sục, sân chơi cho trẻ em, khu tiệc nướng và cây đàn piano hạng sang bên cạnh phòng khách.

Chân Tử Đan hiện là ngôi sao võ thuật nổi tiếng toàn cầu (Ảnh: Sina).

Chân Tử Đan còn sở hữu vài chiếc xe sang trọng gồm BMW 18, Lamborghini Veneno Roadster có giá 4 triệu USD và một chiếc Lamborghini Sesto Elemento khác. Anh thường sử dụng những chiếc xe phong cách của mình để tới các buổi ra mắt phim và họp báo.

Nam diễn viên sinh năm 1963 cũng yêu thích món phụ kiện thanh lịch. Anh chi không ít tiền cho chiếc đồng hồ đắt tiền như Rolex Sea-Dweller (khoảng 14.000 USD), Audemars Piguet Royal Oak Offshore (khoảng 70.000 USD) mà anh đeo trong buổi ra mắt phim Hoa mộc lan. Đam mê thời trang thúc đẩy anh phát triển thương hiệu quần áo và kính mát cao cấp mang dấu ấn riêng từ năm 2018.

Ngoài thú vui sưu tầm hàng hiệu, biệt thự và siêu xe, Chân Tử Đan có tình yêu mạnh mẽ với bộ môn đua ngựa. Năm 2016, anh mua một con ngựa và đặt tên là Bad Boy. Chú ngựa này đã giành chiến thắng tại ba cuộc đua vào năm 2018. Anh là gương mặt quen thuộc tại các sự kiện đua ngựa và được bổ nhiệm làm đại sứ cho giải đua ngựa BMW Hong Kong Derby.

Bên cạnh diễn xuất, Chân Tử Đan thử sức trong lĩnh vực sản xuất điện ảnh. Công ty điện ảnh mang tên Bullet Films được anh thành lập vào năm 1997 và đơn vị này đứng sau một số phim hành động ăn khách như Raging Fire (năm 2021). Công ty điện ảnh thứ hai của Chân Tử Đan là Super Hero Films được ra mắt vào năm 2013, chuyên làm những bộ phim hành động tầm cỡ quốc tế.

Chân Tử Đan hiện còn tham gia sản xuất và đạo diễn các tác phẩm (Ảnh: Sohu).

Năm 2022, Chân Tử Đan ra mắt tác phẩm điện ảnh hiện đại mang tên Giải cứu. Song, phim không nhận được phản hồi tích cực từ giới chuyên môn, đạt doanh thu khiêm tốn và khiến nhà sản xuất lỗ 25 triệu USD. Tờ SCMP nhận định Giải cứu thiếu điểm nhấn và không mang màu sắc của Chân Tử Đan.

Doanh thu không như mong đợi của Giải cứu không khiến Chân Tử Đan nao núng. Năm 2022, anh tiếp tục giữ vai trò giám đốc sản xuất kiêm diễn viên chính cho bộ phim Thiên long bát bộ: Kiều Phong truyện. Đây là dự án được ngôi sao võ thuật bỏ nhiều tâm huyết và dành nhiều kỳ vọng. Phim quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi của giới giải trí Hoa ngữ như ảnh hậu Huệ Anh Hồng, ngôi sao gạo cội Viên Tường Nhân, Ngô Việt, Lý Quân Duệ, Nghê Ni.

Phát ngôn gây tranh cãi mất lòng đồng nghiệp

Khi được hỏi về huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long, Chân Tử Đan từng phát biểu: "Chúng ta đều biết Kungfu của anh ấy rất giỏi nhưng anh ấy không phải thiên hạ đệ nhất. Có người đánh thắng được anh ấy không? Đương nhiên là có, có nhiều người là đằng khác". Phát ngôn này của Chân Tử Đan tạo nên một cuộc tranh cãi trên mạng xã hội và khiến anh bị nhận xét ngạo mạn.

Trong những năm làm nghề, Chân Tử Đan thường bị so sánh với hai người đồng nghiệp Lý Liên Kiệt và Thành Long. Anh nổi tiếng muộn hơn họ. Trong một show truyền hình, Chân Tử Đan tuyên bố luôn chủ động nhường Thành Long và Lý Liên Kiệt khi hợp tác cùng họ. Điều này khiến công chúng nhận định Chân Tử Đan quá kiêu ngạo.

Năm 2013, Chân Tử Đan bị đồng nghiệp Triệu Văn Trác tố chèn ép bạn diễn, mắc bệnh ngôi sao. Mâu thuẫn giữa hai người thổi bùng một cuộc tranh cãi gay gắt trong showbiz, phân đôi giới giải trí Hoa ngữ. Sau đó, họ tuyên bố từ mặt nhau.

Ruồng bỏ người vợ đầu, lấy ái nữ trùm kim cương

Năm 30 tuổi, Chân Tử Đan quen Lương Tịnh Từ, một cô gái làm trong ngành quảng cáo. Chỉ sau mấy tháng hẹn hò, họ tiến tới hôn nhân. Song, chỉ sau một năm chung sống với Tịnh Từ, Chân Tử Đan lại trúng tiếng sét ái tình với Vạn Ỷ Văn - Á hậu châu Á năm 1989.

Chân Tử Đan và vợ, Uông Thi Thi, hiện có cuộc sống giàu sang, hạnh phúc (Ảnh: Sina).

Lúc này, Lương Tịnh Từ đang mang thai nhưng sự xuất hiện của đứa con này cũng không thể cứu vớt mối quan hệ giữa hai người. Cô quyết định sinh con một mình và Chân Tử Đan hứa chu cấp nuôi con. Trong nhiều năm, ngôi sao sở hữu tài sản 40 triệu USD bị chỉ trích bỏ rơi, vô trách nhiệm với con trai lớn.

Mối quan hệ giữa Chân Tử Đan và người tình Vạn Ỷ Văn kéo dài 5 năm với nhiều áp lực từ dư luận. Năm 2003, Chân Tử Đan gặp được "chân ái" đời mình, đó là Uông Thi Thi - người mẫu trẻ kém anh 18 tuổi. Lúc đó, cô vừa giành ngôi Hoa hậu Hoa kiều tại Canada và là con gái của trùm kim cương nổi tiếng tại Canada.

Chân Tử Đan chủ động theo đuổi người đẹp. Họ chính thức hẹn hò rồi nhanh chóng kết hôn sau 3 tháng tìm hiểu. Sau đám cưới, Uông Thi Thi từ bỏ dự định gây dựng sự nghiệp trong làng giải trí, sinh cho ngôi sao võ thuật hai người con gồm một trai và một gái. Cô cũng toàn tâm toàn ý ủng hộ sự nghiệp của chồng.

Tìm được tình yêu lớn nhất cuộc đời, Chân Tử Đan nguyện làm một người cha, người chồng "điểm 10". Anh giao 80% tài sản cho bà xã quản lý và thường xuyên khoe khoảnh khắc ngọt ngào bên gia đình. Con gái duy nhất của anh thừa hưởng nhan sắc từ mẹ nên được công chúng chú ý.