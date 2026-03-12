Cảnh "khóa môi" của cặp đôi quân nhân trong phim giờ vàng VTV gây sốt

Steven Nguyễn hôn Minh Trang trong phim "Không giới hạn" (Video: VTV).

Bộ phim giờ vàng Không giới hạn trên sóng VTV1 đang đi tới giai đoạn bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ giữa Trung tá Minh Kiên (diễn viên Steven Nguyễn) và Thiếu tá Lam Anh (diễ viên Minh Trang) - con gái của Thượng tướng Quân.

Sau nhiều tập phim với những hiểu lầm và khoảng cách, nhân vật Minh Kiên cuối cùng đã lấy hết dũng khí bày tỏ tình cảm với Lam Anh. Trong khung cảnh hoàng hôn bên bờ biển, anh chính thức ngỏ lời muốn cô trở thành bạn gái. Lam Anh cũng thừa nhận tình cảm mà mình đã giấu kín suốt một thời gian dài, trước khi cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

Cảnh “khóa môi” của cặp đôi được xem là khoảnh khắc được khán giả chờ đợi từ đầu phim. Nhiều người nhận xét Steven Nguyễn và Minh Trang có sự tương tác tự nhiên, tạo cảm giác như một cặp đôi thực sự.

Phân cảnh hai diễn viên có ngoại hình đẹp hôn nhau đang được chia sẻ trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội.

Phân cảnh hôn nhau của Steven Nguyễn và Minh Trang thu hút sự quan tâm của khán giả (Ảnh: VTV).

Trong diễn biến trước đó của tập phim, đồng đội Tùng thẳng thắn khuyên Kiên nên dứt khoát với quá khứ nếu thực sự quan tâm Lam Anh. Theo Tùng, việc giữ liên lạc với người yêu cũ trong khi vẫn để Lam Anh chờ đợi là điều không nên.

Việc Kiên vẫn còn liên lạc với người yêu cũ khiến Lam Anh không khỏi chạnh lòng. Cô tâm sự rằng nhiều lúc cảm thấy Kiên rất gần, nhưng đôi khi anh lại tạo ra khoảng cách khiến cô không thể hiểu được tình cảm của anh.

Cuối cùng, Minh Kiên đã lựa chọn nói rõ mọi chuyện. Anh giải thích rằng mối quan hệ với người yêu cũ đã kết thúc từ nhiều năm trước và khẳng định với cô rằng, trong lòng mình đã có người khác. Người đó chính là Lam Anh.

Khoảnh khắc Kiên nắm tay Lam Anh cũng là lúc cả hai cùng thừa nhận tình cảm dành cho nhau. Lam Anh trao cho Kiên món quà mà cô định tặng anh từ 3 năm trước nhưng vì tự ái nên chưa từng đưa. Còn Kiên thú nhận rằng, anh đã để ý Lam Anh từ lâu, nhưng vì thấy cô quá lạnh lùng nên không dám tiếp cận.

Phim "Không giới hạn" đang gây chú ý với khán giả truyền hình (Ảnh: VTV).

Ngay từ những tập đầu phát sóng, Không giới hạn đã gây chú ý nhờ bối cảnh quân đội và những cảnh cứu hộ được dàn dựng công phu. Phim tái hiện nhiều tình huống khẩn cấp như động đất, sập mỏ, rò rỉ khí hóa học hay cứu nạn trên biển, qua đó khắc họa công việc đầy hiểm nguy của lực lượng cứu hộ, cứu nạn trong thời bình.

Chuyện tình giữa Minh Kiên và Lam Anh cũng khiến nhiều khán giả liên tưởng tới cặp đôi Seo Dae Young và Yoon Myung Joo trong bộ phim Hàn Quốc Hậu duệ Mặt trời. Cả hai đều là quân nhân, phải đối mặt với những rào cản về cấp bậc và trách nhiệm nghề nghiệp.

Dẫu vậy, Không giới hạn vẫn có bản sắc riêng khi tập trung vào hình ảnh người lính Việt Nam trong thời bình - những con người âm thầm đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ cộng đồng.

Bên cạnh những lời khen ngợi, bộ phim cũng vấp phải một số tranh luận, đặc biệt là về đài từ của nữ chính Lam Anh do Minh Trang thủ vai. Một bộ phận người xem cho rằng giọng thoại của nữ diễn viên còn thiếu tự nhiên.