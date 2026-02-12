Tranh cãi về giọng thoại “sượng trân” của nữ chính phim đang hot trên VTV

Minh Trang gây tranh cãi vì giọng thoại đơ cứng trong "Không giới hạn" (Video: VTV).

Sau những lời khen dành cho màu sắc hành động xen lẫn sự lãng mạn trong câu chuyện về lực lượng cứu hộ, cứu nạn, bộ phim Không giới hạn bất ngờ vấp phải tranh luận về đài từ của nữ chính Lam Anh (Minh Trang thủ vai). Giọng thoại của nữ diễn viên bị cho là “sượng”, thiếu tự nhiên.

Đài từ trong diễn xuất được hiểu là kỹ thuật phát âm, nhả chữ, ngữ điệu và hơi thở của diễn viên để thể hiện cảm xúc, tính cách nhân vật thông qua lời thoại.

Ở tập mới phát sóng, Lam Anh chủ động bày tỏ tình cảm với Trung tá Đào Minh Kiên (Steven Nguyễn thủ vai).

Trong đoạn thoại, cô thẳng thắn nói rằng việc Kiên xác nhận “chưa có người trong lòng” đồng nghĩa với việc cho cô cơ hội bước vào vị trí đó, đồng thời yêu cầu anh “có trách nhiệm” cùng mình thực hiện.

Chính đoạn cao trào tình cảm này lại trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng cách nhả thoại của Minh Trang còn gượng, chưa tạo được cảm xúc thuyết phục.

Khán giả bình luận về giọng thoại của nhân vật Lam Anh (Ảnh: Chụp màn hình).

Một số bình luận bày tỏ lo ngại: “Nữ chính thoại sượng trân nữa rồi”, “Sợ bà nữ chính phá nát bộ phim”... Tài khoản Thanh Thảo bình luận: “Giọng nói là một yếu tố rất quan trọng với diễn viên. Diễn xuất còn cần người có chuyên môn nhận định, nhưng giọng nói không tự nhiên là khán giả biết ngay”.

Nhiều ý kiến đồng tình về nhận xét giọng nói là điểm yếu lớn của nữ diễn viên Minh Trang, trong khi với nghề diễn, chất giọng được xem là “cái hồn” của nhân vật.

Một khán giả khác cho rằng nếu phim phát sóng giờ vàng, diễn viên càng phải chú trọng đến đài từ, bởi đây là yếu tố tác động trực tiếp tới cảm xúc người xem.

Nhiều tranh luận xoay quanh giọng thoại của diễn viên Minh Trang trong phim "Không giới hạn" (Ảnh: Chụp màn hình).

Tuy nhiên, bên cạnh những góp ý, vẫn có ý kiến bênh vực Minh Trang. Một số khán giả cho rằng giọng nói là yếu tố khó thay đổi trong thời gian ngắn và nữ diễn viên đang nỗ lực hoàn thiện mình. Có người nhận xét xem lâu cũng đã quen với giọng thoại "độc nhất vô nhị" của Minh Trang, đồng thời đánh giá tổng thể nhân vật Lam Anh vẫn tạo được thiện cảm nhờ hình ảnh nữ quân nhân mạnh mẽ, chủ động trong tình yêu.

Khi trả lời phóng viên Dân trí về điểm yếu đài từ, diễn viên Minh Trang nói: "Tôi đã tạm dừng đóng phim gần 2 năm, dù vẫn nhận được không ít lời mời, chỉ vì muốn nghiêm túc đối diện với khuyết điểm này của mình. Tôi đã dành thời gian chiêm nghiệm, đi học thêm về MC, kỹ thuật tiếng nói, học hát để cải thiện cột hơi, đồng thời rèn lại sự tự tin khi nói trước ống kính.

Khi đạo diễn mời tôi quay trở lại đóng phim VFC, tôi coi đây là một cơ hội rất lớn để rèn luyện bản thân trong môi trường chuyên nghiệp. Đạo diễn cũng kiên trì hướng dẫn tôi cách điều tiết ngữ điệu, nhịp thoại".

Minh Trang trong buổi họp báo ra mắt phim "Không giới hạn" (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Không giới hạn lên sóng tập đầu từ ngày 2/2 và nhanh chóng gây chú ý nhờ bối cảnh về lực lượng cứu hộ, cứu nạn trong thời bình.

Phim xoay quanh Trung tá Đào Minh Kiên - Phó trưởng phòng Phòng chống cháy nổ và sập đổ công trình thuộc Cục Cứu hộ cứu nạn. Trong một nhiệm vụ, người bạn thân nhất của anh hy sinh, để lại nỗi day dứt kéo dài. Khi trở về địa phương, Kiên đối diện với Lợi - em trai của người đã mất - người luôn tin rằng cái chết của anh trai mình xuất phát từ sai lầm của Kiên.

Song song với tuyến nhiệm vụ của người lính là tuyến tình cảm giữa Kiên và Thiếu tá Hà Hoàng Lam Anh - nữ quân nhân công tác tại đơn vị tác chiến không gian mạng. Hai người gặp nhau trong một lần tham gia cứu trợ quốc tế, khi Kiên cứu mạng Lam Anh. Từ sự biết ơn, cảm phục đến tình cảm chủ động theo đuổi của Lam Anh, mối quan hệ của họ phát triển giữa bối cảnh kỷ luật quân đội và áp lực nghề nghiệp.

Trước đó, phim được khen ngợi vì những cảnh cứu nạn được dàn dựng công phu, tạo cảm giác chân thực, giúp khán giả hiểu rõ hơn về công việc thầm lặng nhưng nhiều hiểm nguy của lực lượng cứu hộ. Hình ảnh nam chính do Steven Nguyễn thể hiện gây ấn tượng với vóc dáng rắn rỏi và phong thái người lính.

Phim "Không giới hạn" đang gây chú ý với khán giả truyền hình (Ảnh: VTV).

Không ít ý kiến còn so sánh chuyện tình trong phim Không giới hạn với Hậu duệ Mặt trời (phim về quân nhân Hàn Quốc nổi tiếng toàn châu Á năm 2016) vì cùng khai thác mô-típ quân nhân và nhiệm vụ quốc tế.