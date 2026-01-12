Mỹ nam Steven Nguyễn "kêu trời" khi lần đầu đóng phim giờ vàng VTV

Trong phim, nam diễn viên vào vai Trung tá Đào Minh Kiên - Phó trưởng phòng Phòng chống cháy nổ và sập đổ công trình (Cục Cứu hộ cứu nạn - Bộ Tham mưu).

Từ trái qua phải: Steven Nguyễn, đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu, Tô Dũng tại sự kiện họp báo phim (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Tại buổi họp báo phim chiều 12/1, Steven Nguyễn đã có những trải lòng đầy thú vị và xúc động về lần đầu tiên Bắc tiến.

"Đây là bộ phim đầu tiên tôi ra Bắc để quay nên đương nhiên không tránh khỏi những bỡ ngỡ ban đầu. Tuy nhiên, dù là đoàn phim trong Nam hay ngoài Bắc thì cũng đều là những tâm hồn nghệ thuật gặp nhau, nên cách làm việc không có quá nhiều khác biệt.

Điểm khác duy nhất có lẽ là nhịp độ. Ở trong Nam, chúng tôi thường quay liên tục với thời gian nghỉ trưa khá ngắn. Còn khi làm việc ngoài này, tôi thấy giờ nghỉ trưa dài hơn và mọi người tận hưởng không gian có phần thư giãn hơn, giúp tâm lý làm việc rất thoải mái", Steven Nguyễn nói.

Mỹ nam "Mưa đỏ" chia sẻ những câu chuyện thú vị về vai diễn trong phim "Không giới hạn" (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Kể về kỷ niệm đáng nhớ trong phân đoạn nguy hiểm tại nhà máy nhiệt điện, Steven Nguyễn không giấu được sự bồi hồi.

Trong cảnh quay này, nhân vật của Tô Dũng rơi vào tình huống nguy cấp, bị mắc kẹt lúc cố gắng hạ áp một bồn chứa sắp phát nổ để cứu mọi người.

Anh tâm sự: “Không gian khi đó ngập khói, áp lực tâm lý rất nặng nề. Việc đeo mặt nạ chuyên dụng khiến tôi cực kỳ khó thở.

Ê-kíp phải quay liên tục đến khoảng 22h. Có những lúc tôi gần như không thở nổi, rất muốn xin nghỉ. Nhưng nhìn xung quanh, thấy anh em trong đoàn vẫn đang nỗ lực hết mình, tôi không cho phép bản thân dừng lại”.

Steven Nguyễn cũng cho biết, đúng như tên của bộ phim, anh đã học cách không giới hạn bản thân. Để nhận được cái gật đầu của ê-kíp sản xuất cho vai Kiên, nam diễn viên đã trải qua một hành trình casting (tuyển chọn) không hề đơn giản.

Tạo hình của nam diễn viên trong phim (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Đạo diễn chia sẻ, việc lựa chọn Steven không chỉ xuất phát từ năng lực diễn xuất đã được khẳng định qua các tác phẩm như Mưa đỏ, mà còn bởi “phẩm chất người lính” đúng nghĩa, bởi nam diễn viên đã trải qua môi trường quân ngũ thực thụ.

Theo đạo diễn, về điều lệnh và tác phong quân đội, ê-kíp gần như không phải chỉnh sửa nhiều, bởi Steven ghi nhớ rất rõ những gì từng được rèn luyện trong thời gian tại ngũ.

Trong quá trình làm việc, nam diễn viên luôn thể hiện hình ảnh một nhân vật hoàn toàn chính diện, chỉn chu, nỗ lực và nghiêm túc. “Đây là một vai chính diện rất mạnh, đúng chất người lính, đến mức gần như không cần thêm lời nhấn mạnh”, đạo diễn nhận xét.

Ê-kíp phim "Không giới hạn" (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Khi được hỏi về sự đối lập giữa những vai diễn gai góc trước đây và hình tượng người lính trong Không giới hạn, Steven Nguyễn cho rằng, khác biệt lớn nhất nằm ở nội tâm và cách thể hiện.

“Nếu ở những vai phản diện, tôi thường tập trung vào sự giằng xé, những khoảng lặng đầy toan tính, thì với nhân vật đồng chí Kiên, mọi thứ phải thật chuẩn chỉ, cứng rắn nhưng vẫn cần có sự mềm mại”, nam diễn viên chia sẻ.

Theo Steven Nguyễn, Kiên là người lính kỷ luật, rất nguyên tắc trong công việc, nhưng lại khá vụng về trong chuyện tình cảm và đời sống gia đình.

Anh nói: “Chính sự vụng về đó khiến nhân vật trở nên đời và gần gũi hơn với khán giả”.

Làm phim truyền hình với nhịp độ nhanh, cường độ cao cũng có lúc khiến Steven Nguyễn cảm thấy “chơi vơi”. Nam diễn viên cho biết, so với truyền hình, phim điện ảnh thường có ít tuyến nhân vật hơn, nhưng bù lại, diễn viên có nhiều thời gian để nghiên cứu vai, trao đổi kỹ với đạo diễn và đào sâu tâm lý.

Riêng với Không giới hạn, mỗi khi gặp phân đoạn chưa thực sự hiểu hoặc chưa nắm chắc, anh đều chủ động trao đổi trực tiếp với đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu.

“Anh Hiếu phân tích rất kỹ từng lớp tâm lý, từng mạch cảm xúc để tôi hiểu rõ bản chất nhân vật và thể hiện cho đúng tinh thần”, Steven Nguyễn chia sẻ.

Nói về mong muốn gắn bó lâu dài với các dự án phim phía Bắc, nam diễn viên không giấu được sự hào hứng. “Tôi đã chuẩn bị tinh thần, mong có cơ hội góp mặt trong những dự án tiếp theo về các lực lượng vũ trang. Có lẽ thời gian tới, tôi sẽ phải chăm "mời cà phê" các anh trong ê-kíp nhiều hơn để bày tỏ mong muốn được cống hiến nhiều hơn nữa cho khán giả truyền hình miền Bắc”, anh hóm hỉnh nói.