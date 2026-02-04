"Người tình màn ảnh" của Steven Nguyễn: Tôi thích đàn ông ấm áp, tinh tế

Minh Trang đang nhận được nhiều sự chú ý khi vào vai Thiếu tá Hà Hoàng Lam Anh - nữ quân nhân công tác tại đơn vị tác chiến không gian mạng - trong phim Không giới hạn.

Nhân vật của cô gây ấn tượng bởi sự mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm và đặc biệt chủ động theo đuổi tình cảm với Trung tá Đào Minh Kiên (Steven Nguyễn thủ vai).

Trở lại Hà Nội đóng phim sau một thời gian vắng bóng, Minh Trang có cuộc trò chuyện với phóng viên về hành trình hóa thân vào Lam Anh, những kỷ niệm trên phim trường và cảm xúc khi lần đầu đóng cặp cùng Steven Nguyễn.

Diễn viên Minh Trang tại buổi họp báo phim "Không giới hạn".

Bật khóc vì xúc động về một cảnh quay trong phim

Cơ duyên nào đưa Minh Trang đến với vai nữ chính trong bộ phim “Không giới hạn”?

- Mọi thứ đến khá tình cờ. Thời điểm đó, tôi đang chuẩn bị tham gia một khóa học thì nhận được điện thoại của đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu mời thử vai. Anh nói nhân vật này rất thú vị và đặc biệt phù hợp với tôi.

Khi biết đây là vai diễn về một người lính, tôi thực sự bồi hồi, bởi đó là hình tượng bản thân luôn mong có cơ hội được hóa thân.

Sau khi đọc kỹ kịch bản, tham gia casting (thi tuyển diễn viên - PV) và trao đổi thêm với ê-kíp, tôi chính thức nhận vai. Mọi việc diễn ra rất đúng lúc.

Nữ diễn viên đảm nhận vai Thiếu tá Hà Hoàng Lam Anh và đóng cặp với Steven Nguyễn trong phim (Ảnh: Facebook nhân vật).

Vào vai một quân nhân, Minh Trang đã chuẩn bị những gì cho nhân vật của mình?

- Nhân vật tôi đảm nhận là một nữ quân nhân công tác tại đơn vị tác chiến không gian mạng, phụ trách mảng an ninh mạng nên trong kịch bản có rất nhiều thuật ngữ chuyên môn. Lịch quay khá gấp, tôi không có thời gian tham gia tập huấn riêng, vì vậy buộc phải tự chuẩn bị rất kỹ.

Khi đọc kịch bản, nhìn những đoạn thoại dài, dày đặc thuật ngữ, tôi vừa áp lực vừa cảm thấy trách nhiệm của mình lớn hơn. Để làm đúng vai trò của mình, tôi phải hiểu rõ bản chất của từng thuật ngữ.

Tôi nhờ một người thầy hỗ trợ dịch các thuật ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Việt, giải thích cặn kẽ từng khái niệm, đồng thời chỉnh cho tôi cách phát âm chuẩn.

Gần 1 tháng trước khi quay, ngày nào tôi cũng ghi chép vào sổ, tự luyện lại từng đoạn thoại để khi ra trường quay, mọi thứ có thể trôi chảy và tự nhiên nhất.

Nhiều người nhận xét, đài từ của Minh Trang vẫn là điểm hạn chế, khán giả từng khá khắt khe. Trong dự án “Không giới hạn” lần này, bạn đã cải thiện vấn đề này thế nào?

- Tôi đã tạm dừng đóng phim gần 2 năm, dù vẫn nhận được không ít lời mời, chỉ vì muốn nghiêm túc đối diện với khuyết điểm của mình.

Bản thân đã dành thời gian chiêm nghiệm, đi học thêm về MC, kỹ thuật tiếng nói, học hát để cải thiện cột hơi, đồng thời rèn lại sự tự tin khi nói trước ống kính.

Khi anh Hiếu mời tôi quay trở lại với VFC, tôi coi đây là một cơ hội rất lớn để rèn luyện bản thân trong môi trường chuyên nghiệp. Đạo diễn cũng kiên trì hướng dẫn tôi cách điều tiết ngữ điệu, nhịp thoại.

Nhân vật Thiếu tá Hà Hoàng Lam Anh lại là một cô gái giàu năng lượng, nhiều sức sống, nên chính màu sắc nhân vật cũng giúp cách thoại của tôi trở nên thanh thoát và hiệu quả hơn.

Minh Trang trong cuộc trò chuyện với phóng viên tại Hà Nội.

Trong 2 năm vắng bóng trên màn ảnh, Minh Trang đã làm gì?

- Tôi tập trung duy trì hình ảnh cá nhân và những thói quen tích cực. Dù không xuất hiện trên truyền hình, tôi vẫn bận rộn với vai trò đại diện cho các nhãn hàng.

Tôi luôn nghĩ, ngoài việc diễn xuất, người nghệ sĩ cũng cần lan tỏa năng lượng tích cực tới công chúng thông qua lối sống lành mạnh và những lựa chọn mỗi ngày.

Cảnh quay nào trong phim khiến Minh Trang xúc động nhất?

- Đó không phải là một cảnh tình cảm, mà là khoảnh khắc nhân vật Kiên bước ra từ đám cháy.

Trong tôi lúc ấy là một nỗi sợ - sợ người thân thương của mình có thể không trở về.

Giây phút Lam Anh thực hiện điều lệnh chào và nói: “Cảm ơn đồng chí đã trở về”, tôi đã khóc vì xúc động mãnh liệt. Đó là sự giao thoa giữa tình yêu cá nhân và lý tưởng của một người lính.

Cô chia sẻ về một cảnh quay đáng nhớ trong phim.

"Ngoài đời, Steven Nguyễn là người khá vui vẻ"

Minh Trang có biết trước việc mình sẽ đóng cặp với Steven Nguyễn trong “Không giới hạn” không?

- Thực ra là không. Khi nhận vai, tôi chưa hề biết nam chính là ai.

Ở buổi casting, tôi thử vai cùng một diễn viên khác. Chỉ đến khi đoàn phim chốt phương án cuối cùng, tôi mới biết mình sẽ đóng cặp với anh Steven Nguyễn.

Đây là lần đầu Steven Nguyễn và Minh Trang hợp tác. Hai bạn tìm được sự ăn ý trong diễn xuất bằng cách nào?

- Đúng là chúng tôi chưa từng làm việc chung trước đó. Anh Steven Nguyễn lại khá bận rộn nên gần như không có nhiều thời gian trò chuyện hay tập riêng.

Tuy nhiên, kịch bản được viết rất tinh tế và dễ thương, nên chúng tôi chỉ cần bám sát tâm lý nhân vật là có thể bộc lộ được cảm xúc.

Ngoài đời, anh Steven Nguyễn là người khá vui vẻ, còn tôi thì hướng nội. Chúng tôi lại hoạt động chung trong một môi trường nên dù ban đầu có chút ngại ngùng, cũng nhanh chóng tìm được các chủ đề chung để trò chuyện.

Trong phim, khoảng 90% lời thoại của tôi đều xoay quanh nhân vật Kiên, vì thế, bản thân luôn giữ sự tập trung rất cao vào bạn diễn.

Chính điều đó đã tạo nên những "phản ứng hóa học" rất tự nhiên giữa chúng tôi, giúp các cảnh quay tình cảm chớm nở chân thực hơn.

Minh Trang: "Ngoài đời, anh Steven Nguyễn là người khá vui vẻ, còn tôi thì hướng nội".

Cùng là những diễn viên từ miền Nam ra Bắc đóng phim, Minh Trang và Steven Nguyễn có sự hỗ trợ gì cho nhau phía sau ống kính?

- Lịch quay của chúng tôi rất dày, lại thường xuyên di chuyển tới Quảng Ninh và nhiều bối cảnh xa Hà Nội nên khi xong việc, ai cũng tranh thủ nghỉ ngơi và xử lý việc riêng.

Tuy vậy, sự gắn kết lớn nhất giữa chúng tôi là sự đồng cảm. Trong những lúc di chuyển cùng đoàn, chúng tôi chia sẻ và quan tâm nhau. Chỉ cần nhìn vào mắt là biết đối phương đang mệt để đưa ra những lời động viên, an ủi. Sự kết nối này rất thuần túy, giúp chúng tôi thoải mái hơn khi hóa thân vào nhân vật.

Steven Nguyễn trong mắt Minh Trang có phải là một người lạnh lùng như hình tượng trên phim?

- Hoàn toàn ngược lại. Steven Nguyễn là người hướng ngoại, năng động và luôn chủ động kết nối với mọi người trong đoàn.

Trong khi đó, tôi lại là người hướng nội, thường chọn cách im lặng và nghe nhạc sau mỗi cảnh quay. Sự trái ngược này đôi khi lại tạo nên một nhịp điệu thú vị khi cả hai làm việc chung.

Minh Trang có thể chia sẻ một kỷ niệm hậu trường đáng nhớ nhất với Steven Nguyễn?

- Kỷ niệm khiến tôi nhớ nhất là lần tôi chủ động gọi Steven Nguyễn ra nói chuyện riêng, cảm giác khá giống… một cảnh phim Hàn Quốc.

Tôi thẳng thắn chia sẻ: "Anh! Ở ngoài em là người hướng nội và khá nhút nhát, nhưng trong phim em lại vào vai một cô gái yêu đơn phương và phải chủ động rất nhiều. Vì vậy, em sẽ cố gắng chủ động tương tác với anh nhiều hơn để khi vào cảnh quay, nhân vật của em có được sự tự nhiên nhất, tránh cảm xúc bị ngại hay sượng".

Steven Nguyễn rất thoải mái và ủng hộ cách làm đó. Chúng tôi còn gọi vui anh ấy là “anh Bảy”.

Sau buổi trò chuyện khá dài về nghề và những thăng trầm trong công việc, chúng tôi hiểu nhau hơn, giúp công việc diễn ra vô cùng thuận lợi.

Đã từng đóng cặp với nhiều nam diễn viên điển trai, sự kết hợp với Steven Nguyễn mang lại cho Minh Trang cảm giác gì khác biệt?

- Trộm vía là các bạn diễn của tôi đều rất ưu tú. Tuy nhiên, trong những dự án trước, bạn diễn nam thường là người chủ động trong các mối quan hệ trên phim. Còn ở Không giới hạn, nhân vật của tôi lại là người “tấn công” khá quyết liệt.

Lam Anh là một người lính nhưng trong tình yêu lại rất dữ dội. Vì thế, tôi phải vượt qua sự rụt rè của chính mình, chủ động quan sát, chủ động kết nối với Steven Nguyễn nhiều hơn để hoàn thành vai diễn một cách trọn vẹn.

Minh Trang cho biết, cô chủ động hoàn toàn khi đóng cùng Steven Nguyễn.

Mẫu bạn trai ngoài đời khác Kiên trong phim

Sau những cảnh quay tình cảm, chị có bao giờ “cảm nắng” bạn diễn?

- Tính đến thời điểm hiện tại thì chưa. Lịch quay của bộ phim khá khắc nghiệt, các cảnh tình cảm thường bị ngắt quãng bởi những cảnh cháy nổ hoặc hành động rất nặng.

Hơn nữa, những đoạn thoại chuyên môn dài và khó đã chiếm gần như toàn bộ tâm trí của tôi. Thời gian nghỉ ngơi, bản thân chỉ tập trung học thoại, chỉnh phát âm và giữ tác phong cho đúng tinh thần quân đội.

Dù vậy, khi vào cảnh, tôi vẫn luôn đặt cảm xúc thật của mình vào nhân vật để những rung động trên màn ảnh đạt được sự chân thực cần thiết.

Là một diễn viên nữ hoạt động trong môi trường giải trí nhiều cám dỗ, Minh Trang ứng xử thế nào trước những vấn đề nhạy cảm về giới?

- Tôi may mắn là chưa từng gặp phải những tình huống khiếm nhã. Có lẽ cũng vì tính cách khá hướng nội, xong việc là tôi về nhà ngay, nên ít khi tham gia các cuộc gặp gỡ quá đà.

Hơn nữa, những đạo diễn tôi từng làm việc cùng đa phần là nữ. Riêng anh Hiếu, tôi coi như một người chú, người cha trong gia đình.

Tôi tin rằng, ở bất kỳ môi trường nào cũng có những phức tạp riêng, nhưng nếu mình giữ được năng lượng tích cực, thái độ làm việc nghiêm túc và rõ ràng, thì sự tôn trọng sẽ đến một cách tự nhiên.

Nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo của Minh Trang ở tuổi 31 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nhân vật Lam Anh rất chủ động trong tình cảm, còn Minh Trang ngoài đời thì sao?

- Tôi hoàn toàn trái ngược với Lam Anh. Ngoài đời, nếu thích một ai đó mà đối phương không chủ động, tôi sẵn sàng từ bỏ vì bản thân khá rụt rè.

Tuy nhiên, thông qua vai diễn này, tôi học được rằng mình nên mạnh dạn hơn trong việc bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc.

Sự hướng nội có thể dành cho không gian riêng, còn khi bước ra ngoài, mình cần cởi mở hơn để đón nhận những điều mới mẻ.

Mẫu bạn trai lý tưởng của Minh Trang có điểm gì giống nhân vật Kiên?

- Tôi thích người đàn ông ấm áp, tinh tế và đặc biệt là phải chủ động. Nhân vật Kiên có sự ấm áp, nhưng lại mang nhiều rào cản tâm lý nên thiếu đi sự chủ động.

Vì vậy, mẫu bạn trai của tôi ngoài đời có lẽ sẽ hơi khác Kiên một chút.

Nếu nói một câu về “đồng chí” Steven Nguyễn trong phim, chị sẽ nói gì?

- Tôi có 2 điều muốn nói. Thứ nhất là anh ấy rất ngầu. Và thứ hai: “Một lòng yêu nước, hai lòng yêu Kiên” (cười).

Cảm ơn Minh Trang vì những chia sẻ!

Diễn viên Minh Trang (SN 1995) quê Hải Phòng, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Khi còn là sinh viên, Minh Trang được biết đến là hot girl của trường với chiều cao 1,7m, số đo 3 vòng là 85-61-90cm. Cô từng góp mặt trong các MV: Đừng yêu nữa em mệt rồi, Một đêm say, Thương em là điều anh không thể ngờ… và các phim: Bạch mã hoàng tử, Tình khúc bạch dương, Chọc tức vợ yêu, Yêu trước ngày cưới...

