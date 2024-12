Cách "quả bom sex" Megan Fox đáp trả người bạn trai lăng nhăng

Theo TMZ, trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn ở Colorado (Mỹ), Megan Fox phát hiện điều bất thường trên điện thoại của Machine Gun Kelly (MGK) nên cô quyết định kết thúc mối quan hệ với anh.

Được biết, MGK cũng đã bỏ đi và không liên lạc với nữ diễn viên. Thông tin Megan Fox và MGK chia tay xuất hiện đúng 2 tuần sau khi nữ diễn viên xác nhận đang mang thai lần thứ 4. Em bé là kết quả tình yêu giữa cô và rapper kém tuổi.

Megan Fox đã chuẩn bị cho cuộc sống làm mẹ đơn thân trước khi phát hiện bạn trai kém tuổi tiếp tục lừa dối (Ảnh: Page Six).

Trung tuần tháng 11, trên trang cá nhân, Megan Fox chia sẻ ảnh tạo dáng với chiếc bụng lớn cùng dòng chú thích: "Không có gì thực sự mất đi. Chào mừng trở lại". Cô còn gắn tên bạn trai vào bài đăng để xác nhận việc anh là cha của đứa bé. Dưới bài viết, nhiều người để lại bình luận chúc mừng cặp sao đón tin vui.

Vài ngày sau khi xác nhận việc mang bầu, Megan Fox cùng bạn trai còn tham dự sự kiện GQ x Men of The Year 2024. Được biết, năm ngoái Megan Fox từng đau đớn khi bị sảy thai. Do vậy, em bé trong bụng đến với cô như một phép màu và khiến mỹ nhân Hollywood thực sự hạnh phúc.

Theo Page Six, Megan Fox quyết tâm chia tay với rapper kém 4 tuổi. Trước đây, cô từng phát hiện MGK ngoại tình và tha thứ cho anh. Song, việc MGK liên tục phạm lỗi khiến mỹ nhân Transformers thực sự tức giận và mất niềm tin với anh.

Để chuẩn bị cho cuộc sống của mình và con, Megan Fox đã mua 1 căn biệt thự tại khu dành cho người nổi tiếng ở Los Angeles (Mỹ). Căn biệt thự sang trọng này có giá lên đến 8 triệu USD (hơn 203 tỷ đồng). Trong thời gian tới, Megan Fox và các con sẽ chuyển đến sống tại đây.

Nguồn tin thân cận cũng hé lộ, Megan Fox mua ngôi biệt thự này từ trước khi phát hiện MGK phạm lỗi và quyết tâm chia tay với anh. Cặp đôi được cho là không còn sống chung gần 1 năm qua. Nam rapper liên tục mời khách đến chơi và điều này khiến Megan Fox cảm thấy không an toàn. Do vậy, cô lựa chọn không sống cùng với MGK để bảo vệ bản thân và các con.

Hiện, Megan Fox và bạn trai chưa lên tiếng về thông tin chia tay.

"Quả bom sex" sắp đón đứa con thứ 4 chào đời (Ảnh: Getty Images).

Megan Fox và Machine Gun Kelly bắt đầu hẹn hò vào năm 2020, sau khi gặp nhau trên phim trường Midnight in the Switchgrass. Chuyện tình của họ tiêu tốn giấy mực truyền thông quốc tế và từng khiến người hâm mộ Megan Fox phản đối.

Trong 4 năm bên nhau, cặp tình nhân lệch tuổi liên tục chia tay rồi tái hợp. Năm 2022, MGK cầu hôn mỹ nhân gợi tình nhưng họ hủy hôn đúng 1 năm sau đó.

Hẹn hò với rapper tai tiếng, người đẹp sinh năm 1986 cũng thay đổi rất nhiều về phong cách thời trang. Cặp tình nhân xuất hiện như "hình với bóng" tại các sự kiện, phô trương tình cảm trước người hâm mộ, diện những bộ đồ gây tranh cãi.

Trước khi gắn bó với MGK, mỹ nhân Transformers từng kết hôn với Brian Austin Green và có 3 con. Về phía Machine Gun Kelly, nam rapper đã có một cô con gái Casie (15 tuổi) với bạn gái cũ Emma Cannon.

Megan Fox được xem là "quả bom sex" của làng giải trí Mỹ nhờ sở hữu ngoại hình nóng bỏng. Tên tuổi cô gắn với những bộ phim như: Transformers, Jennifer's Body, Suicide Squad... Trong khi đó Machine Gun Kelly (SN 1990) bắt đầu hoạt động âm nhạc từ năm 2008 và là rapper có tiếng hiện nay.