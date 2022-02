Chồng cũ của Megan Fox sắp lên chức bố lần thứ 5

Cặp đôi Brian Austin Green và Sharna Burgess vừa bất ngờ báo tin vui với người hâm mộ là họ đang mong chờ một em bé sắp chào đời. Đây sẽ là đứa con đầu lòng của nữ vũ công 36 tuổi nhưng là đứa con thứ 5 của bạn trai cô.

Chồng cũ của Megan Fox, diễn viên Brian Austin Green, 48 tuổi và Sharna Burgess - vũ công nổi tiếng với show truyền hình ăn khách Dancing With the Stars, 36 tuổi đã chia sẻ loạt ảnh ngọt ngào trong kỳ nghỉ ở Hawaii, Mỹ và coi đó là thông báo về việc họ sắp đón đứa con chung đầu tiên. Sharna Burgess đang mang thai nhưng vẫn diện áo tắm hai mảnh gợi cảm.

Brian Austin Green, 48 tuổi có ba con trai là Journey River, 5 tuổi, Bodhi Ransom, 7 tuổi và Noah Shannon, 9 tuổi với vợ cũ Megan Fox. Ngoài ra anh còn có một con trai tên là Kassius, 19 tuổi với bạn gái cũ.

Brian Austin Green và Sharna Burgess sắp đón đứa con chung đầu tiên (Ảnh: Backgrid).

Brian Austin Green và Sharna Burgess kỷ niệm một năm yêu nhau vào tháng 10 năm ngoái. Khi đó, Brian đã chia sẻ trên Instagram rằng: "Một năm của sự chấp nhận bản thân - theo cách mà tôi chưa bao giờ được yêu trước đây".

Brian Austin Green và Megan Fox - Ngôi sao phim Robot đại chiến bắt đầu hẹn hò từ năm 2004 khi Megan mới 18 tuổi còn Brian 30 tuổi. Theo Megan Fox chia sẻ, ban đầu Green do dự khi bắt đầu mối quan hệ tình cảm với cô do hai người khá chênh lệch tuổi tác.

Megan Fox và Brian ngày còn hạnh phúc (Video: Extratv).

Brian Austin Green và Megan Fox kết hôn vào ngày 24 tháng 6 năm 2010 tại Hawaii, Mỹ. Cặp đôi có với nhau hai cậu con trai và ly thân vào năm 2015. Đến năm 2016, cặp đôi hàn gắn quan hệ và nữ diễn viên xinh đẹp mang thai lần thứ ba. Cô sinh thêm một cậu con trai vào năm 2016. Vào tháng 5 năm 2020, Brian Austin Green thông báo rằng anh và vợ đã ly thân sau gần 10 năm chung sống. Vụ ly hôn của cặp đôi được hoàn tất vào ngày 15 tháng 10 năm 2021.

Sau khi chia tay Brian Austin Green, Megan Fox hiện đã đính hôn với ca sĩ kém 4 tuổi Machine Gun Kelly. Megan Fox và Machine Gun Kelly đều hết lời ca ngợi nhau mỗi khi trả lời phỏng vấn. Trong khi Megan Fox gọi bạn trai là "ngọn lửa" sinh đôi thì Machine Gun Kelly cho biết, từ khi ở bên Megan Fox, anh mới hiểu tình yêu thật sự là như thế nào.

Về phía Brian Austin Green, nguồn tin thân cận với nam diễn viên cho biết, anh mừng cho vợ cũ khi tìm được tình yêu đích thực. "Brian chỉ mong có thể cùng vợ chăm sóc các con một cách tốt nhất. Anh ấy cảm thấy vui mừng và chúc phúc cho vợ cũ".

Brian Austin Green và bạn gái kém 12 tuổi Sharna Burgess gặp nhau khi tham gia chương trình Dancing With the Stars (Khiêu vũ với ngôi sao) trên truyền hình Mỹ. Thời điểm cặp đôi mới hẹn hò, nhiều người nghĩ rằng họ chỉ "cặp kè" để thu hút sự chú ý của khán giả vào chương trình của mình.

Tuy nhiên, trong một bài đăng trên Instagram vào thời điểm đó, Sharna đã bác bỏ những thông tin này. Cô nói: "Đây là tình yêu ngoài đời thực và đó là một phần trong hành trình của chúng tôi. Mỗi bước đi, thử thách, khó khăn và thành công đều là hành trình chúng tôi tới với nhau. Nếu ai đó nghĩ chúng tôi chỉ phô trương tình cảm thì tôi phải khẳng định là không phải như vậy".

Brian Austin Green và Sharna Burgess đi nghỉ ở Hawaii (Ảnh: Backgrid).

"Huấn luyện bạn trai của bạn đã khó và để bạn gái của bạn là người nói cho bạn biết tất cả những gì bạn đang làm sai cũng khó chẳng kém. Tôi vẫn đang cố gắng tạo ra sự cân bằng giữa việc tôi yêu anh ấy nhiều đến mức nào và tôi thích công việc khiêu vũ trong chương trình này ra sao. Điều khiến tôi cảm thấy rất biết ơn đó là tôi đã có mặt trên sàn nhảy cùng anh ấy. Thật sự là một giấc mơ".

Brian Austin Green và Sharna sắp đón đứa con chung đầu tiên (Video: Access).

Hành trình của Sharna Burgess và Brian Austin Green trong show truyền hình Dancing With the Stars 2020 khá ngắn ngủi khi họ trở thành cặp đôi thứ ba bị loại trong chương trình ăn khách này.

Sharna Burgess sinh ngày 21 tháng 6 năm 1985 là một vũ công nổi tiếng của Australia. Cô tham gia rất nhiều mùa của chương trình khiêu vũ Dancing with the Stars trên truyền hình Mỹ. Sharna Burgess là người chiến thắng mùa 27 của chương trình này cùng với bạn diễn nổi tiếng Bobby Bones. Cô cũng đã giành được vị trí á quân trong một số mùa giải khác. Ngoài vai trò vũ công, Sharna Burgess còn là giám khảo của chương trình Dancing with the Stars phiên bản Australia kể từ năm 2019.