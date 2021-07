Ca sĩ sở hữu bản hit "tỷ view" Camila Cabello lộ bụng tròn vo trên phố

Ngay khi còn là thành viên nhóm Fifth Harmony, Cabello đã bắt đầu khẳng định mình với tư cách là một nghệ sĩ solo bằng việc phát hành các bản hợp tác "I Know What You Did Last Summer" với Shawn Mendes và "Bad Things" với Machine Gun Kelly, ca khúc đạt vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Sau khi rời nhóm vào cuối năm 2016, Cabello đã phát hành một số bản hợp tác khác, bao gồm "Hey Ma" với Pitbull và J Balvin - ca khúc nhạc nền trong phim The Fate of the Furious (2017).