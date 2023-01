"Ca sĩ nhí" Thiện Nhân bất ngờ tuyên bố đi hát trở lại sau ồn ào gia đình

Trong thời khắc giao thừa, bước sang năm 2023, "ca sĩ nhí" Nguyễn Thiện Nhân bất ngờ có bài viết trên Facebook, tuyên bố sẽ đi hát trở lại sau khoảng thời gian tạm gác sự nghiệp âm nhạc, tập trung cho việc kinh doanh.

Cô viết: "Nhìn lại chặng đường vừa qua, cùng đón chào năm mới 2023 với thật nhiều kế hoạch mới, thành công hơn và luôn vui vẻ, hạnh phúc. Hãy yêu những điều mình đã chọn thì mới làm nên những điều tuyệt vời bạn nhé! Và Thiện Nhân sẽ chọn quay lại con đường nghệ thuật, ca hát từ hôm nay".

Ca sĩ Nguyễn Thiện Nhân (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bài đăng của Thiện Nhân lập tức thu hút sự chú ý của công chúng. Nhiều người để lại bình luận chúc nữ ca sĩ sẽ có màn "tái xuất" đột phá và gặt hái nhiều thành công trong năm mới.

Quản lý của Thiện Nhân cũng xác nhận với PV Dân trí thông tin này. Tuy nhiên, phía nữ ca sĩ chưa hé lộ về kế hoạch sắp tới cũng như điều gì đã khiến cô quyết định trở lại với âm nhạc.

Cách đây ít tháng, Thiện Nhân từng chia sẻ với Dân trí rằng cô đã xin phép ca sĩ Cẩm Ly và nhạc sĩ Minh Vy (người từng dìu dắt Thiện Nhân trong chương trình The Voice Kids) để được tạm ngừng việc ca hát, tập trung kinh doanh, sau đó sẽ trở lại với âm nhạc.

Thời điểm đó, mạng xã hội xôn xao trước thông tin Thiện Nhân mất liên lạc với gia đình. Tuy nhiên, nữ ca sĩ phủ nhận thông tin này. Cô đính chính lý do cắt liên lạc là do giữa cô và gia đình xảy ra mâu thuẫn do phía gia đình phản ứng dữ dội khi cô dắt người yêu đồng giới về ra mắt.

Ca sĩ Nguyễn Thiện Nhân 8 năm sau khi bước ra từ "The Voice Kids 2014" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau khi lùm xùm nổ ra, Thiện Nhân còn livestream trên Facebook cá nhân, cho biết bản thân bị đả kích rất nhiều vì những ồn ào. Trong khi đó, mẹ và anh chị của nữ ca sĩ tổ chức gặp gỡ báo chí, bày tỏ mong muốn Thiện Nhân sớm quay về với gia đình.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, Thiện Nhân vẫn sống tự lập, tách khỏi gia đình. Cô làm giám đốc tại một công ty du lịch và mở thương hiệu thời trang riêng.