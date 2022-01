Biểu tượng nhạc rock Bruce Springsteen "bỏ túi" 590 triệu USD năm 2021

Ngày 14/1, tạp chí âm nhạc hàng đầu thế giới Rolling Stone đã công bố Top 10 nghệ sĩ được trả lương cao nhất năm 2021. Đứng đầu danh sách này là ngôi sao kỳ cựu Bruce Springsteen.

Biểu tượng nhạc rock 72 tuổi "bỏ túi" 590 triệu USD trong năm 2021 phần lớn nhờ vào thỏa thuận mang tính bước ngoặt với công ty giải trí Sony. Vào tháng 12, nam ca sĩ từng giành 20 giải Grammy đã ký hợp đồng trị giá 500 triệu USD với công ty âm nhạc đa quốc gia này và Sony mua lại toàn bộ danh mục các bài hát ông sáng tác và ca khúc đã thu âm của ông.

Bruce Springsteen trẻ trung dự sự kiện (Video: Toronto Sun).

Bruce Springsteen từng phát hành 20 album nhạc ăn khách trong suốt sự nghiệp kéo dài năm thập kỷ. Ông nổi tiếng với những bài hát có ca từ thơ mộng, những ca khúc cổ động có tính lan tỏa và những màn biểu diễn trên sân khấu tràn đầy năng lượng.

Springsteen phát hành hai album đầu tiên của mình, Greetings from Asbury Park, N.J. và The Wild, Innocent & the E Street Shuffle vào năm 1973. Album mới nhất của ông mang tên Letter to You ra mắt vào năm 2020.

Trong 50 năm qua, Springsteen đã bán được hơn 150 triệu đĩa hát trên toàn thế giới và 64 triệu album tại Mỹ. Ông từng giành 20 giải Grammy, hai giải Quả cầu vàng, một giải Oscar và một giải Tony. Springsteen đã từng được tổng thống Mỹ Barack Obama trao tặng huân chương tự do vào năm 2016. Ông đứng thứ 23 trong danh sách 100 nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại do Rolling Stone bình chọn. Kể từ năm 1972, Springsteen đã ký hợp đồng với hãng đĩa Columbia, công ty mà Sony đã mua bằng hợp đồng trị giá 2 tỷ USD vào năm 1987.

Bruce Springsteen hiện đã ở tuổi U80 nhưng ông vẫn chăm chỉ đi lưu diễn vòng quanh thế giới. Bruce Springsteen bắt đầu đi biểu diễn từ năm 1974 và kể từ đó tới nay, ông đã thực hiện hàng chục tour diễn lớn nhỏ thu hút lượng khán giả khổng lồ.

Bruce Springsteen (Ảnh: Getty Images).

Đứng thứ hai trong danh sách những nghệ sĩ được trả lương cao nhất năm 2021 là Rapper Jay-Z, 52 tuổi, chồng của diva Beyonce. Thu nhập của Jay-Z trong năm 2021 là 470 triệu USD. Trong suốt 30 năm sự nghiệp, năm 2021 là năm mà Jay-Z có thu nhập cao nhất.

Jay-Z không chỉ đi biểu diễn mà anh còn kinh doanh trong nhiều lĩnh vực. Anh hiện có quan hệ đối tác với NFL (giải bóng bầu dục Mỹ), hai thương hiệu Puma và Tiffany & Co. Thêm vào đó, Jay-Z còn là ông chủ công ty giải trí Roc Nation quản lý nhiều nghệ sĩ tên tuổi bao gồm Rihanna, Alicia Keys, DJ Khaled, Megan Thee Stallion, Meek Mill....

Đứng ở vị trí thứ 3 trong Top 10 nghệ sĩ có thu nhập cao nhất năm 2021 là Paul Simon - một cựu binh khác trong ngành công nghiệp âm nhạc với hơn 50 năm kinh nghiệm. Trong năm 2021, ông có thu nhập 260 triệu USD. Vào tháng 3/2021, nghệ sĩ 80 tuổi đã bán một loạt các ca khúc của mình cho Sony Music Publishing.

Chồng của Kim Kardashian - Rapper Kanye West đứng thứ 4 với 250 triệu USD thu nhập trong năm ngoái. Kanye West hiện sở hữu khối tài sản ước chừng hơn 1,8 tỷ USD và thu nhập của anh chủ yếu tới từ âm nhạc và kinh doanh thời trang.

Ryan Tedder, 42 tuổi, nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sản xuất người Mỹ, giọng ca chính của ban nhạc pop - rock OneRepublic có thu nhập 200 triệu USD/năm. Anh hiện là nhạc sĩ và nhà sản xuất cộng tác với dàn sao "khủng" như Adele, Beyonce, Miley Cyrus, Ed Sheeran, Jennifer Lopez, Camila Cabello, Lady Gaga, Maroon 5, Taylor Swift, Katy Perry, Ariana Grande, Blackpink....

Nhóm rock kỳ cựu Red Hot Chili Peppers với 4 thành viên đứng thứ 6 trong Top 10 nghệ sĩ có thu nhập cao nhất năm 2021. Red Hot Chili Peppers "bỏ túi" 145 triệu USD trong năm qua. Red Hot Chili Peppers từng phát hành 11 album nhạc bán rất chạy trên toàn thế giới.

Ca - nhạc sĩ Lindsey Buckingham, tay guitar và nam ca sĩ chính của nhóm nhạc Fleetwood Mac có thu nhập 100 triệu USD trong năm qua. Ông đã bước qua tuổi 72 nhưng vẫn tràn đầy năng lượng khi đi biểu diễn.

Ban nhạc Mötley Crüe đứng thứ 8 trong Top bình chọn với thu nhập 95 triệu USD trong năm 2021. Mötley Crüe là ban nhạc heavy metal nổi tiếng nước Mỹ được thành lập tại Los Angeles vào năm 1981. Nhóm hiện đang lên kế hoạch đi lưu diễn vào mùa hè và mùa thu năm 2022.

Blake Shelton và vợ Gwen Stefani đẹp đôi trên thảm đỏ (Video: Grammy).

Ca sĩ nhạc đồng quê Blake Shelton đứng thứ 9 trong Top 10 với thu nhập 83 triệu USD trong năm vừa qua. Shelton từng giành 9 giải Grammy và có 28 ca khúc đứng vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng âm nhạc ở Mỹ.

"Khóa sổ" Top 10 nghệ sĩ được trả lương cao nhất năm 2021 là Taylor Swift. "Công chúa nhạc đồng quê" Taylor Swift cũng là nữ ca sĩ duy nhất có tên trong danh sách này. Thu nhập của Taylor Swift trong năm vừa qua là 80 triệu USD.

Taylor Swift (Ảnh: Getty Images).

Taylor Swift chỉ mới 32 tuổi nhưng đã sở hữu khối tài sản ước chừng gần 400 triệu USD. Cô từng phát hành 9 album bán được hơn 200 triệu bản trên toàn thế giới. Nữ ca sĩ xinh đẹp đã giành được 11 giải Grammy danh giá, 55 kỷ lục Guinness thế giới.

Taylor góp mặt trong danh sách 100 nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại do tạp chí Rolling Stone bình chọn vào năm 2015. Cô đứng thứ 8 trong danh sách những nghệ sĩ xuất sắc nhất mọi thời đại của tạp chí Billboard (bình chọn năm 2019). Nữ ca sĩ tóc vàng được công nhận vì sự nghiệp có tầm ảnh hưởng cũng như những nỗ lực của cô để ủng hộ quyền nghệ sĩ và trao quyền cho phụ nữ trong ngành công nghiệp âm nhạc.