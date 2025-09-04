Vinh danh 50 ca khúc tiêu biểu trong 50 năm

Tối 3/9, tại Nhà hát Lớn (Hà Nội) đã diễn ra chương trình Giai điệu tự hào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam và vinh danh các tác phẩm âm nhạc tiêu biểu trong 50 năm kể từ ngày đất nước thống nhất (1975-2025).

Đây là sự kiện do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Ngày Âm nhạc Việt Nam 3/9.

Nhiều ca khúc nổi tiếng được biểu diễn trong chương trình (Ảnh: Nguyễn Hoa).

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam - nhấn mạnh rằng, trong hành trình 80 năm tự hào, đất nước ta có mùa xuân 1975 là một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử đấu tranh cách mạng Việt Nam.

Sau bao năm bị chia cắt vì chiến tranh xâm lược của ngoại bang, ước vọng cháy bỏng của toàn dân đã trở thành hiện thực, từ đây non sông ta đã trở về một dải, đất nước Việt Nam thống nhất.

Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho biết, kể từ thời điểm bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng của nhạc sĩ Phạm Tuyên được vang lên qua làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam đúng vào ngày 30/4/1975, trong suốt 50 năm qua đã có hàng vạn ca khúc của các thế hệ nhạc sĩ Việt Nam viết về sự kiện lịch sử vĩ đại của dân tộc ta là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

"Bằng cảm xúc dâng trào và trái tim chân thực, các nhạc sĩ đã viết nên những tác phẩm phản ánh sinh động và phong phú cuộc sống của nhân dân ta sau những năm tháng chiến tranh.

Đồng thời, ca ngợi truyền thống anh hùng của dân tộc, ca ngợi quê hương đất nước đang từng ngày đổi mới, ca ngợi và biết ơn các anh hùng liệt sĩ, ca ngợi tình yêu lứa đôi", ông nói.

Theo ông Trịnh, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức tôn vinh, quảng bá, khẳng định những giá trị to lớn của các tác phẩm âm nhạc tiêu biểu nói riêng và đóng góp của âm nhạc cách mạng trong dịp tổng kết 50 năm nền âm nhạc Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất.

Ông chia sẻ thêm: "Từ kết quả bình chọn của các chi hội nhạc sĩ Việt Nam trong toàn quốc, Ban tổ chức đã chọn ra 50 ca khúc tiêu biểu và 5 tác phẩm khí nhạc, nhạc kịch tiêu biểu để tôn vinh trong Ngày Âm nhạc Việt Nam năm nay. Đây là ngày hội tôn vinh nền âm nhạc Việt Nam, hội tụ và lan tỏa những điều tốt đẹp nhất với tất cả mọi người".

Tại sự kiện, khán giả được thưởng thức các tiết mục âm nhạc do nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh chỉ đạo nghệ thuật và làm tổng đạo diễn, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Quốc Hưng, NSND Đức Long, Ngô Hương Diệp, Minh Tới, Tùng Lâm, Trịnh Phương, Dương Đức, Hoàng Anh, Nhật Huyền, Thu Thuỷ, Thu Ba…

Khán giả được đắm mình trong không gian âm nhạc với những cung bậc cảm xúc thiết tha, sâu lắng và hùng tráng về Bác Hồ kính yêu, quê hương, đất nước, tình yêu, qua những ca khúc đi cùng năm tháng như: Giai điệu Tổ quốc, Những bông hoa trong vườn Bác, Cung đàn mùa xuân, Đất nước, Tình đất đỏ miền Đông, Tổ quốc gọi lên mình, Như có Bác trong ngày đại thắng...

Cũng tại chương trình, Ban tổ chức đã công bố và trao bằng vinh danh các tác phẩm âm nhạc và 5 tác phẩm khí nhạc, nhạc kịch tiêu biểu trong 50 năm sau ngày thống nhất đất nước.

Ban tổ chức trao bằng vinh danh các tác phẩm âm nhạc tiêu biểu trong 50 năm sau ngày thống nhất đất nước (Ảnh: Nguyễn Hoa).

Trong đó, ca khúc Như có Bác trong ngày đại thắng của nhạc sĩ Phạm Tuyên cũng là 1 trong 50 tác phẩm được vinh danh lần này.

Bài Như có Bác trong ngày đại thắng được Phạm Tuyên hoàn thành trong đêm 28/4/1975, phát lần đầu trên Đài Tiếng nói Việt Nam vào ngày 30/4/1975.

Chỉ hai ngày sau chiến thắng, nhạc phẩm được in trên báo Nhân Dân, số ra ngày 2/5/1975. Các trang báo đưa ca khúc đến khắp các tỉnh, dần trở nên quen thuộc với khán giả cả nước.

Đáng chú ý, ca khúc Trái đất này là của chúng mình (nhạc Trương Quang Lục, thơ Định Hải) là ca khúc thiếu nhi duy nhất nằm trong top 50 ca khúc tiêu biểu nhất sau ngày đất nước thống nhất.

Bài hát có giai điệu vui tươi trong sáng, thể hiện tình yêu với trái đất, tinh thần đoàn kết của trẻ em trên toàn thế giới, qua đó gửi gắm thông điệp về hòa bình, bình đẳng giữa các dân tộc.

Theo đó, Trái đất này là của chúng mình là tác phẩm nhạc sĩ Trương Quang Lục sáng tác để hưởng ứng cuộc thi sáng tác các bài hát mới cho trẻ em, do Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) và Ủy ban Năm quốc tế thiếu nhi Việt Nam phát động.

Bài hát này ra đời vào năm 1979, với 6 câu hát nhưng là giai điệu quen thuộc của nhiều thế hệ thiếu nhi của Việt Nam.