BTC “Em xinh say hi” xin lỗi vì sự cố pháo hoa rơi vào khán giả ở Mỹ Đình

Tối 11/10, concert Em xinh say hi diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, thu hút hàng chục nghìn khán giả đến từ Hà Nội và nhiều tỉnh thành. Nối tiếp thành công của đêm đầu tiên, đêm nhạc thứ hai mang đến những màn trình diễn sôi động, đưa người xem vào không gian âm nhạc đầy màu sắc.

Sau hơn 3 tiếng diễn ra, chương trình khép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ. Tuy nhiên, một số người hâm mộ đã ghi lại hình ảnh pháo hoa bắn ra nhiều tia lửa nhỏ, không chỉ rơi gần cột chắn mà còn hướng thẳng về phía khán giả. Khi đáp xuống, các tia lửa bùng lên rồi vụt tắt. Dù chưa có báo cáo về thương tích, sự việc vẫn khiến nhiều người hoang mang.

Ngay khi đoạn video về sự việc được lan truyền, cộng đồng mạng bày tỏ quan ngại về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các sự kiện âm nhạc quy mô lớn, đặc biệt khi lượng khán giả lên tới hàng chục nghìn người.

Nhiều bình luận thể hiện sự lo lắng: “Nhìn cảnh lửa bắn ra mà thấy sợ, hy vọng ban tổ chức sẽ rà soát kỹ để tránh rủi ro cho khán giả trong những đêm tiếp theo”, “Pháo hoa đẹp nhưng đi kèm nguy cơ, cần phương án đảm bảo an toàn chặt chẽ cho mọi người”, “Sự cố nhỏ nhưng là lời nhắc quan trọng về an toàn, mong các sự kiện sau được chuẩn bị kỹ càng hơn”…

Các tia lửa từ pháo hoa bắn ra, không chỉ văng vào cột chắn mà còn hướng thẳng về phía một số khán giả (Nguồn: Chụp màn hình).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Ngọc Linh (SN 2001) - một khán giả tham dự đêm nhạc và ngồi gần khu vực xảy ra sự cố - cho biết: “Khi ngọn lửa bùng lên, mọi người xung quanh hốt hoảng hét lớn, không khí rất hỗn loạn. May mắn là tôi không bị thương, nhưng lúc đó thật sự rất sợ hãi”.

Thảo Vy (SN 2008) đến từ Tiền Giang, là một trong những khán giả bị trúng pháo hoa. May mắn, cô chỉ bị bỏng nhẹ. Sau khi sơ cứu và bôi thuốc tại chỗ, cô đã ổn định sức khỏe và có thể về nhà an toàn.

Sau khi Thảo Vy đăng tải thông tin bị bỏng nhẹ lên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự quan tâm và khuyên cô liên hệ với ban tổ chức. Tuy nhiên, Thảo Vy cho rằng đây chỉ là sự cố không đáng có và mong ban tổ chức nâng cao các biện pháp an toàn để tránh tình huống tương tự trong các đêm diễn tiếp theo.

Sau khi xảy ra sự cố, Ban tổ chức đã phát thông báo chính thức gửi lời xin lỗi đến khán giả (Ảnh: Chụp màn hình).

Ngay sau sự cố, sáng 12/10, ban tổ chức đã phát thông báo chính thức gửi lời xin lỗi đến khán giả và khẳng định sẽ rà soát kỹ các khâu kỹ thuật, tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho những đêm diễn tiếp theo.

Trước đó, trong đêm diễn đầu tiên tại TPHCM, ngay sau phần hợp ca mở màn của 30 “em xinh”, một số khán giả gần sân khấu phát hiện ngọn lửa bốc lên phía sau giàn giáo, được cho là xuất phát từ hiệu ứng pháo hoa.

Ngọn lửa nhanh chóng được lực lượng an ninh và nhân viên kỹ thuật khống chế trong 1-2 phút, đảm bảo an toàn cho khán giả và sân khấu. Trấn Thành cùng 30 thí sinh vẫn tiếp tục giao lưu và biểu diễn bình thường, không để sự cố ảnh hưởng đến không khí chương trình.

Trong đêm diễn đầu tiên tại TPHCM tháng 9 vừa qua, chương trình đã xảy ra sự cố cháy giàn giáo, gây nguy hiểm cho khán giả gần sân khấu (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Theo chia sẻ của một số khán giả, đám cháy chỉ diễn ra trong phạm vi nhỏ phía sau sân khấu, nên người xem ở xa khó nhận ra, chỉ thấy ánh lửa le lói thoáng qua. Nhiều người cho biết, họ gần như không nhận ra sự việc khi chương trình diễn ra, chỉ khi về nhà xem video trên mạng mới biết.

Sự cố trong hai đêm diễn gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề an toàn tại các sự kiện âm nhạc lớn, nơi kết hợp nhiều hiệu ứng ánh sáng và pháo hoa.