Nụ hôn ngọt ngào của 52Hz và ông xã RiO gây “bão” sau đêm nhạc Em xinh

Tối 13/9, concert (hòa nhạc) Em xinh say hi thu hút hàng nghìn khán giả với nhiều tiết mục sôi động, quy tụ 30 “em xinh” cùng dàn khách mời. Tuy nhiên, khoảnh khắc gây "bão" mạng xã hội không đến từ các màn trình diễn, mà từ một “món quà bất ngờ” của ca sĩ 52Hz và chồng mới cưới RiO.

52Hz được chồng mới cưới RiO hôn trên sân khấu, fan reo hò phấn khích (Video: Nơ Nami).

Khi ca sĩ 52Hz hoàn thành phần biểu diễn của mình, MC Trấn Thành bất ngờ mời ông xã của cô - producer RiO - lên sân khấu.

Trước sự chứng kiến của hàng nghìn khán giả, RiO không giấu được niềm tự hào, vui vẻ nói rằng anh chính là “trưởng fanclub (câu lạc bộ người hâm mộ)” của vợ. RiO bước lên sân khấu với bó hoa trên tay, trao cho 52Hz như một lời chúc mừng.

Khoảnh khắc tình tứ của 52Hz và ông xã RiO tại concert “Em xinh say hi” nhanh chóng gây “bão” trên mạng xã hội (Ảnh: Chụp màn hình).

Không dừng lại ở đó, RiO còn dành cho vợ những cử chỉ tình tứ, đặc biệt là nụ hôn ngọt ngào trước hàng nghìn khán giả. Khoảnh khắc ấy khiến người hâm mộ vỡ òa, dàn nghệ sĩ trong hậu trường cũng reo hò, vừa cổ vũ vừa trêu chọc cặp đôi.

Chứng kiến màn tình tứ bất ngờ, Trấn Thành hài hước nói: “Hai đứa em không coi anh ra gì luôn” và còn lập tức gọi Hari Won để “giải cứu”. Phản ứng dí dỏm của nam MC càng khiến không khí tại concert trở nên sôi động, tạo nên một điểm nhấn khó quên.

Trên mạng xã hội, khoảnh khắc 52Hz hôn RiO tại đêm nhạc được chia sẻ rộng rãi. Nhiều người còn hóm hỉnh gọi 52Hz là “thắng đời 1-0” khi có một người chồng hết mực yêu thương.

Khán giả để lại bình luận: “Giữa chốn đông người mà ngọt ngào quá”, “Cặp đôi này đáng yêu quá”, “Đẹp đôi, hạnh phúc quá”, “Anh RiO đúng là người đàn ông may mắn khi có vợ xinh đẹp, hát hay, lại hết lòng yêu thương chồng”…

Ca sĩ 52Hz và nhà sản xuất âm nhạc RiO trao nhau nụ hôn ngọt ngào ngay trên sân khấu concert, khiến khán giả và dàn nghệ sĩ reo hò phấn khích (Ảnh: Chụp màn hình).

52Hz là ca sĩ duy nhất trong dàn thí sinh Em xinh say hi đã lập gia đình. 52Hz và RiO vốn nổi tiếng “như hình với bóng” trong cuộc sống và công việc. Không ít lần, họ cùng đứng trên sân khấu, thoải mái thể hiện những cử chỉ tình tứ khi trình diễn.

Không chỉ xuất hiện trên sân khấu, trong suốt quá trình chuẩn bị cho concert, RiO còn luôn ở bên chăm sóc vợ. Anh vừa đảm nhận vai trò sản xuất, góp phần xây dựng phần âm nhạc, vừa là chỗ dựa tinh thần, hỗ trợ 52Hz đến từng chi tiết nhỏ.

Ở hậu trường, khán giả và ê-kíp nhiều lần bắt gặp hình ảnh RiO ngồi cạnh, kiên nhẫn đút đồ ăn cho vợ trong giờ nghỉ, quan tâm chu đáo. Trong một lần trò chuyện với báo chí, 52Hz từng dành nhiều lời ngọt ngào cho RiO - cộng sự thân thiết và cũng là bạn đời của mình.

Cặp đôi đã có hơn 6 năm gắn bó trước khi về chung một nhà. Tháng 4 vừa qua, 52Hz bất ngờ thông báo nhận lời cầu hôn của bạn trai. Ngay sau đó, đám cưới lãng mạn của cả hai được tổ chức tại một không gian ngoài trời, trang trí tối giản nhưng tinh tế.

Sân khấu lễ cưới còn là nơi họ cùng nhau trình diễn những ca khúc gắn liền với sự nghiệp, như một lời tri ân gửi đến khán giả.

Cặp đôi 52Hz - RiO nổi tiếng “như hình với bóng”, luôn sát cánh trong âm nhạc lẫn đời thường (Ảnh: Facebook nhân vật).

Một tuần sau đó, cả hai tiếp tục tổ chức hôn lễ ở Hải Phòng, quê nhà của cô dâu. Thời điểm này trùng với lịch ghi hình Em xinh say hi, nên 52Hz vừa chuẩn bị cho ngày trọng đại, vừa nỗ lực hoàn thành phần âm nhạc cùng ê-kíp. Nữ ca sĩ thậm chí đã kiệt sức và đổ bệnh ngay trong ngày cưới.

Sắp tới, RiO cũng được công bố góp mặt trong Anh trai say hi mùa 2.