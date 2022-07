Brad Pitt gây bất ngờ khi mặc váy

Ngày 19/7, Brad Pitt đã có buổi quảng bá bộ phim mới mang tên Bullet Train tại Berlin, Đức. Nam diễn viên 59 tuổi chọn cho mình một phong cách thời trang hoàn toàn mới lạ khi diện chiếc váy dài đến đầu gối kết hợp với sơ mi và áo khoác lửng.

Brad Pitt vốn nổi tiếng với phong cách thời trang chỉn chu, lịch lãm. Ngôi sao Hollywood thường diện vest sẫm màu trong mỗi sự kiện mà anh tham dự. Vì thế, sự thay đổi phong cách của nam tài tử khiến khán giả bất ngờ.

Brad Pitt mặc váy đi quảng cáo phim (Video: Whoopsee).

Bullet Train là một bộ phim hài hành động của Mỹ do David Leitch làm đạo diễn, Zak Olkewicz viết kịch bản. Bộ phim dựa trên một cuốn tiểu thuyết Nhật Bản của tác giả Kōtarō Isaka. Phim có sự tham gia của Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, Benito A Martínez Ocasio và Sandra Bullock.

Quá trình sản xuất bộ phim bắt đầu vào tháng 10/2020 tại Los Angeles, Mỹ. Phim bắt đầu quay vào cuối năm 2020 và kết thúc vào tháng 3/2021. Nhiều nguồn tin cho hay, Brad Pitt đã tự thực hiện 95% các cảnh mạo hiểm trong phim. Bullet Train được phát hành tại Mỹ vào ngày 5/8 tới đây bởi hãng Sony.

Brad Pitt mặc váy dự công chiếu phim mới (Ảnh: Reuters).

Brad Pitt dồn hết tâm sức cho công việc kể từ sau khi ly dị Angelina Jolie vào năm 2016. Vào năm 2020, nam diễn viên nổi tiếng đã lần đầu giành giải Oscar cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn trong bộ phim Once Upon a Time in Hollywood.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, tài tử Brad Pitt chia sẻ anh mắc chứng bệnh rối loạn thần kinh thực vật hiếm gặp, không thể nhận dạng khuôn mặt, tình trạng này còn được gọi là "mù mặt".

Nam diễn viên 59 tuổi chưa bao giờ được chẩn đoán chính thức về tình trạng bệnh của mình nhưng Brad nói, anh rất khó nhớ và nhận dạng khuôn mặt và điều đó khiến anh có vẻ xa cách, lạnh lùng với mọi người. Brad Pitt chia sẻ rằng anh cảm thấy xấu hổ về điều đó.

Chứng "mù mặt" ảnh hưởng đến mỗi người theo những cách khác nhau, một số người không thể nhận ra những khuôn mặt quen thuộc, ngay cả những người thân trong gia đình của họ. Những người khác không thể phân biệt các khuôn mặt mà họ không quen biết. Một số người lại không thể phân biệt khuôn mặt khác với một vật thể như thế nào.

Chứng bệnh rối loạn thần kinh hiếm gặp này có thể do một số nguyên nhân như đột quỵ, chấn thương sọ não hoặc một số bệnh thoái hóa thần kinh và cũng có thể là một rối loạn bẩm sinh, xuất hiện ngay từ khi người đó mới chào đời.

Brad Pitt và Angelina Jolie từng là cặp đôi nổi tiếng hạnh phúc (Ảnh: Reuters).

Cũng trong cuộc trò chuyện gần đây với báo giới, Brad Pitt tiết lộ rằng, khi thức dậy vào buổi sáng, một trong những việc đầu tiên mà anh thường làm là lấy một tờ giấy và một cây bút trên bàn cạnh giường ngủ.

Bất cứ khi nào Brad Pitt có thể nhớ, anh sẽ viết ra những giấc mơ của mình ngay khi thức dậy. "Tôi thấy điều đó rất hữu ích. Tôi cảm thấy rất thú vị với những gì đang diễn ra trong đầu khi tôi không thể kiểm soát được nó", Pitt nói trong cuộc phỏng vấn với tạp chí GQ của Anh.

Nam tài tử cũng kể về một giấc mơ đã ám ảnh anh trong nhiều năm, đó là: "Trong khoảng 4, 5 năm trước, tôi thường mơ một giấc mơ giống nhau, tôi bị theo dõi và ám sát. Giấc mơ cứ chập chờn vào ban đêm. Nếu tôi đang đi dưới một ngọn đèn đường, ai đó sẽ nhảy vào tôi và đâm tôi. Đôi khi tôi nhận ra rằng tôi đang bị theo dõi. Nói chung tôi sẽ luôn bị đâm. Mỗi khi tỉnh dậy tôi đều giật mình. Tôi không hiểu tại sao họ lại muốn làm tổn thương tôi trong giấc mơ".

Ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nước Mỹ nói thêm, anh đã quen với cuộc sống cô đơn và sống trong nhiều năm với cái mà anh gọi là "trầm cảm cấp độ thấp".

Brad Pitt và Angelina Jolie ngày còn bên nhau (Video: Getty Images).

Nam diễn viên U60 tâm sự rằng anh cảm thấy âm nhạc giúp anh khỏa lấp nỗi buồn. "Tôi cho rằng niềm vui là một khám phá mới hơn và tới muộn. Tôi nghĩ là tôi đã trải qua nhiều năm sống với chứng trầm cảm cấp độ thấp và cho đến khi đối mặt với điều đó, tôi cố gắng nắm lấy mọi khía cạnh của bản thân, bất kể tốt hay xấu.

Tôi luôn cảm thấy rất cô đơn trong cuộc sống của mình. Tôi cô đơn từ khi là một đứa trẻ. Thực sự cho đến gần đây tôi mới có được sự bao bọc của bạn bè và gia đình nhiều hơn".

Ngôi sao kỳ cựu cho biết, làm việc và cảm nhận nghệ thuật giúp anh cảm thấy bớt cô đơn. "Nghệ thuật là thứ gì đó không thể giải thích được. Nghệ thuật là thứ khiến bạn nổi da gà, dựng tóc gáy, cay xè khóe mắt. Có thể là do ai đó đã hiểu về nó trước bạn, vì thế bạn không đơn độc".