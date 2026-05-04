Danh hài Vân Sơn: 36 năm bên vợ kín tiếng, hé lộ cuộc sống tuổi 65 ở Mỹ

Cuộc sống kín tiếng tại Mỹ

Nhiều năm định cư ở nước ngoài, cuộc sống của anh ở Mỹ diễn ra thế nào?

- Cuộc sống của tôi bên Mỹ khá thoải mái. Tôi không đặt nặng giờ giấc, miễn là hoàn thành công việc trong ngày. Khi mệt thì nghỉ ngơi, có hôm thức khuya xem phim, viết kịch bản đến sáng.

Tôi cũng chú ý hơn đến việc tập thể dục và ăn uống điều độ. Trước đây có lúc cân nặng của tôi lên tới 85kg, còn hiện tại tôi giữ ở mức khoảng 70-72kg. Dù cơ thể không còn như thời trẻ, tôi vẫn cố gắng duy trì phong độ, tránh tăng cân hay xuống sức.

Nghệ sĩ Vân Sơn vốn kín tiếng về gia đình, anh có thể chia sẻ thêm về người bạn đời của mình?

- Với tôi, mạng xã hội chủ yếu phục vụ công việc, là nơi chia sẻ những dự án mình đang làm. Còn gia đình là câu chuyện riêng tư, không cần thiết phải xuất hiện quá nhiều. Vợ con cũng không phải để “khoe” trên mạng. Tôi nghĩ, giữ được sự riêng tư cũng là một cách để bảo vệ gia đình.

Lúc mới biết nhau, vợ tôi - Bảo Vy - là người cá tính, không dễ tiếp cận và được nhiều người theo đuổi. Chính điều đó khiến tôi muốn chinh phục ngay từ đầu. Tôi thích những gì có thử thách vì khi phải chinh phục, mình mới thấy giá trị và gắn bó lâu dài.

Với tôi, hôn nhân giống như một điệu nhảy. Có lúc người này tiến thì người kia phải lùi. Nếu cả hai cùng tiến sẽ va chạm, còn cùng lùi thì lại xa nhau. Vợ chồng tôi rất khác nhau, từ suy nghĩ đến lối sống. Nhưng chính sự khác biệt đó lại khiến hai người cần nhau, nếu giống nhau hết thì cũng dễ chán.

Điều gì giúp anh và bà xã giữ được “lửa” suốt 36 năm hôn nhân?

- Với tôi, điều quan trọng nhất là không khí trong gia đình, làm sao để hai người luôn vui vẻ khi ở cạnh nhau. Thật ra đi đâu không quan trọng, đến một nơi rất đẹp mà không vui thì cũng không còn ý nghĩa. Ngược lại, khi hòa hợp, vui vẻ thì ở đâu cũng thấy vui. Vì vậy, tôi luôn cố gắng giữ cho không khí gia đình ấm áp, thoải mái. Khi cảm thấy mọi thứ chùng xuống, tôi sẽ tìm cách làm cho vui trở lại. Với tôi, đó là “chìa khóa” để giữ lửa hôn nhân.

Sống ở nước ngoài nhiều năm, danh hài Vân Sơn làm cách nào để giữ văn hóa Việt trong gia đình?

- Dù sống ở Mỹ, tôi vẫn dành nhiều thời gian tìm hiểu về văn hóa Việt Nam. Tôi đọc sách, đọc thơ văn, tìm hiểu lịch sử… Vì làm trong lĩnh vực văn hóa, nếu mình không nắm chắc thì khó giữ được “chất Việt”. Tôi cố gắng giữ tiếng Việt của mình tốt nhất có thể, đồng thời cập nhật cách nói của giới trẻ để không bị tụt lại.

Còn với con cái, ở nhà tôi quy định phải nói tiếng Việt. Hai con trai sinh ra và lớn lên ở Mỹ nhưng nói tiếng Việt rất tốt. Ra ngoài thì nói tiếng Anh, nhưng về nhà là dùng tiếng Việt. Đó là cách tôi giữ nếp nhà và truyền văn hóa Việt cho con.

Vân Sơn hiếm khi nhắc đến hai con trai, các con có đam mê nghệ thuật giống anh?

- Tôi không ép các con phải theo con đường của mình. Tôi luôn khuyên các con theo đuổi điều mình yêu thích. Giống như tôi, làm nghề này vất vả nhưng vì đam mê nên vẫn thấy vui. Khi chọn đúng điều mình thích, các con sẽ sẵn sàng cống hiến. Với tôi, con làm nghề gì cũng được, miễn sống vui vẻ và đúng đam mê là tôi ủng hộ. Tôi để các con tự quyết định chuyện học hành, nghề nghiệp.

Nhìn lại những ngày đầu mưu sinh ở Mỹ, điều gì còn đọng lại rõ nhất với anh?

- Có thời gian tôi làm việc rất vất vả. Sáng 6h đi làm ở hãng điện tử đến khoảng 16h ăn uống qua loa rồi 17h tiếp tục vào ca ở trạm xăng, làm đến 1h sáng hôm sau. Ban đêm ít khách, tôi chủ yếu dọn dẹp, lau từng cây xăng, đổ rác, dọn toilet… Đó là giai đoạn khó khăn nhất với tôi. Nhưng may mắn là không kéo dài quá lâu, khoảng một năm thì mọi thứ dần ổn định.

Đi qua giai đoạn đỉnh cao, ở tuổi 65, nghệ sĩ Vân Sơn có còn áp lực "cơm áo gạo tiền"?

– Hồi trước thì có, vì làm nghệ thuật vẫn phải lo cơm áo gạo tiền. Nhưng bây giờ thì tôi không còn áp lực đó nữa. Nhà cửa, xe cộ, mọi thứ đã ổn định, nên tôi không phải “chạy ăn” từng ngày.

Hiện tại, tôi làm những gì mình thích thôi. Chương trình nào tôi thấy phù hợp, thật sự thích thì sẽ nhận. Còn nếu không phù hợp, hoặc cảm thấy không thoải mái thì tôi từ chối. Với điện ảnh cũng vậy, nếu có dự án phù hợp thì tôi tham gia, còn không thì cứ chờ.

Tình anh em với Hoài Linh, Bảo Liêm sau thời hoàng kim

Sân khấu tấu hài hiện nay không còn sôi động như trước. Nhìn lại thời hoàng kim, anh có bao giờ cảm thấy tiếc nuối?

- Tôi không tiếc nuối, vì ở giai đoạn đó, tôi đã tận hiến và trọn vẹn với nghề. Những gì có thể, tôi đều dốc hết để cống hiến cho khán giả, từ thế hệ trước đến cả những thế hệ sau.

Với tôi, đó là trách nhiệm với bản thân, với tên tuổi, với nghề và khán giả. Hiện tại, tôi làm nghề chủ yếu vì đam mê, vì còn yêu nghề nên vẫn tiếp tục.

Nhìn lại, tôi không tiếc mà ngược lại rất tự hào về quãng thời gian đã qua. Điều khiến tôi vui nhất là những tác phẩm ngày đó đến giờ vẫn được đón nhận, không chỉ bởi khán giả lớn tuổi mà cả các bạn trẻ như những cháu sinh năm 2003, 2004, 2005 vẫn xem và thích.

Từng là bộ đôi ăn ý một thời, hiện anh và danh hài Bảo Liêm giữ mối quan hệ ra sao?

- Tôi với anh Bảo Liêm vẫn giữ liên lạc. Năm nay tôi 65 tuổi, còn anh Liêm lớn hơn tôi 5 tuổi. Ở độ tuổi này, cũng qua thời sung sức rồi...

NSƯT Hoài Linh cũng là người gắn bó thân thiết với anh trên sân khấu hải ngoại. Nhiều năm qua, hai anh hỗ trợ nhau trong công việc ra sao?

- Hoài Linh gắn bó với tôi từ rất lâu và đến giờ vẫn vậy. Mỗi lần tôi về Việt Nam hay khi Hoài Linh sang Mỹ, hai anh em vẫn nhắn tin hỏi thăm nhau.

Dù bên ngoài có nhiều lời bàn tán, giữa chúng tôi vẫn là tình anh em, là sự gắn bó từ hồi còn trẻ. Những cái tên như Vân Sơn - Hoài Linh hay Vân Sơn - Bảo Liêm gần như đã đi cùng nhau suốt cả một thời kỳ. Thỉnh thoảng cũng có giận nhau đôi chút, nhưng khó tách ra được, cuối cùng vẫn quay lại hỗ trợ nhau.

Khi Hoài Linh đi diễn ở Mỹ mà thiếu bạn diễn, chỉ cần gọi “Anh Ba vô giúp em nha” là tôi sẵn sàng. Ngược lại, khi tôi cần, Hoài Linh cũng vậy. Đi diễn ở Australia hay châu Âu, chỉ cần một người kẹt việc là người kia có mặt hỗ trợ ngay. Đó là cái tình anh em chúng tôi giữ đến bây giờ.

Là cháu ruột của tài tử Nguyễn Chánh Tín, vì sao anh không theo đuổi con đường điện ảnh mà đi theo tấu hài?

– Điện ảnh là giấc mơ từ nhỏ của tôi. Từ hồi 15-16 tuổi, tôi đã bị ảnh hưởng rất nhiều từ cậu ruột của mình là nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín. Thời đó, cậu là một ngôi sao, nên trong mắt tôi, cậu là thần tượng. Tôi luôn nghĩ sau này lớn lên mình cũng muốn được như vậy.

Nhưng rồi cuộc đời đưa đẩy. Thời những năm 1970-1980, đóng phim rất cực mà thu nhập lại không đáng bao nhiêu. Ngay cả cậu tôi, làm phim chủ yếu vì đam mê, chứ không sống được bằng nghề. Diễn viên muốn tồn tại thì phải làm thêm nhiều thứ khác như diễn kịch, tấu hài…

Thời điểm đó, tôi hiểu nếu theo điện ảnh thì rất khó đi xa, vì phía trước đã có quá nhiều tên tuổi lớn, kể cả cậu tôi. Vì vậy, tôi chọn một hướng khác để có thể nuôi sống bản thân, còn giấc mơ điện ảnh thì tạm gác lại. Nhiều người trong nghề như cô Kim Cương hay cô Thẩm Thúy Hằng cũng khuyên tôi nên theo sân khấu kịch, vì tôi có ngoại hình phù hợp.

Dù vậy, mỗi khi cậu (tài tử Nguyễn Chánh Tín - PV) có phim mới, vẫn gọi tôi tham gia những vai nhỏ. Những vai đó không có nhiều đất diễn, gần như chỉ là “chào sân”, nhưng cũng là cách để tôi giữ sợi dây với điện ảnh.

Vân Sơn và đạo diễn Charlie Nguyễn (em họ Vân Sơn) thời trẻ

Điều gì khiến anh quyết định về Việt Nam, tham gia phim điện ảnh “Đại tiệc trăng máu 8”?

- Tôi khá kén kịch bản, chỉ nhận khi thấy phù hợp và ê-kíp làm việc chuyên nghiệp. Với tôi, đây là cơ hội đúng thời điểm để trở lại, nhất là khi được làm việc cùng đạo diễn Charlie Nguyễn. Có thể nói, tôi đã chờ hơn 13 năm cho lần tái xuất điện ảnh này.

Trước đó, tôi nhận được khá nhiều lời mời, nhưng kịch bản không thuyết phục nên tôi từ chối. Tôi đọc vài phần là có thể cảm nhận ngay đó có phải là một kịch bản phim hay không.

Sau nhiều năm không xuất hiện, anh có áp lực trước kỳ vọng của khán giả?

- Tôi không đặt nặng chuyện cạnh tranh doanh thu. Quan điểm của tôi là làm tốt nhất phần việc của mình. Tuy nhiên, sau nhiều năm vắng bóng, việc trở lại cũng đi kèm không ít áp lực. Áp lực lớn nhất là không làm mất lòng tin mà khán giả đã dành cho cái tên Vân Sơn. Họ thương và yêu quý mình vì những gì mình mang lại, nên bản thân tôi phải chọn kịch bản, chọn vai thật kỹ để không phụ lòng họ.

Giờ đây, tôi không đặt ra kế hoạch cụ thể như mỗi năm phải đóng bao nhiêu phim. Với tôi, tất cả phụ thuộc vào kịch bản. Nếu có kịch bản hay, phù hợp, tôi sẵn sàng nhận ngay. Còn nếu chưa có, tôi tự nghĩ, tự viết, hiện ấp ủ một vài ý tưởng và dự án riêng.

Lần trở lại này, điều gì khiến anh ấn tượng nhất trong quá trình làm phim?

- Với phim này, mỗi ngày tôi dậy từ 5h, làm việc đến 18h, có hôm kéo dài tới 23h, rồi hôm sau lại tiếp tục như vậy suốt 26 ngày liên tục, gần như không nghỉ. Kết thúc phim, tôi sụt khoảng 3-4kg. Với cường độ đó, ai không đủ sức khỏe thì rất khó theo nổi.

Bù lại, dàn diễn viên ai cũng diễn tốt và có “đất diễn” riêng, không có ranh giới quá rõ giữa vai chính, vai phụ. Nhân vật của tôi đóng vai trò kết nối, xuyên suốt các tuyến nên có nhiều tương tác với mọi người. Tôi thấy diễn xuất của diễn viên Việt Nam hiện nay tiến bộ rõ rệt. So với trước đây, mọi thứ tự nhiên hơn, không còn bị ảnh hưởng nặng từ sân khấu hay lối diễn cường điệu.