Diễn viên Thanh Tú “cháo lòng” tuổi 51, bị ung thư di căn hiện ra sao?

Thời gian gần đây, thông tin diễn viên Thanh Tú (Tú “cháo lòng”) - người vốn đóng đinh với những vai diễn sắc sảo, chua ngoa trên sân khấu bị ung thư tuyến giáp di căn hạch - khiến không ít khán giả bất ngờ và lo lắng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nữ diễn viên cho biết, chị đã chiến đấu với bệnh ung thư tuyến giáp 4 năm nay và hiện đã chiến thắng ung thư di căn.

“Thật ra, một người em làm báo biết chuyện tôi bị tuyến giáp nên hỏi thăm và muốn mình chia sẻ vài kinh nghiệm, để những ai gặp vấn đề về sức khỏe sẽ vững tâm, lạc quan hơn thôi.

Có điều, khi lên báo, tiêu đề khiến một số người chưa đọc kỹ nội dung cảm thấy hoang mang. Đến thời điểm này, sức khỏe của tôi tốt, không có điều gì đáng lo ngại. Tôi cũng ăn uống thoải mái, không phải kiêng khem gì”, Thanh Tú tiết lộ.

Diễn viên Thanh Tú (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Diễn viên Thanh Tú phát hiện mắc ung thư tuyến giáp trong thời gian quay phim Đừng làm mẹ cáu. Khi đó, công việc đang dở dang nhưng chị buộc phải đưa ra quyết định nhanh chóng. Nữ diễn viên xin đoàn phim nghỉ đúng 1 tuần để tiến hành phẫu thuật.

Điều khiến chị lo lắng nhất không phải là nỗi đau thể xác hay vết sẹo, mà là nguy cơ mất giọng - có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nghề nghiệp. Ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng, với mục tiêu vừa điều trị bệnh, vừa giữ được dây thanh quản và đảm bảo tính thẩm mỹ.

Chị chia sẻ: “Lúc đó, tôi sợ nhất là mất giọng. Mất tiếng hát cũng đồng nghĩa mất luôn nghề của mình. May mắn, tôi gặp đúng thầy đúng thuốc. Nghĩ lại, mình thấy được nhiều người yêu thương và may mắn hơn nhiều người khác”.

Thực tế, ung thư tuyến giáp không phải là biến cố sức khỏe duy nhất mà Thanh Tú từng đối mặt. Trong khoảng 4-5 năm trở lại đây, chị đã 4 lần phải lên bàn mổ, mỗi lần liên quan đến một bộ phận khác nhau và phải trải qua quá trình sinh thiết rồi chờ đợi kết quả trong tâm trạng lo lắng. Vì thế, khi nhận chẩn đoán mắc ung thư, thay vì bàng hoàng, chị lại cảm thấy trống rỗng.

“Khi biết mình mắc ung thư tuyến giáp, bản thân không nghĩ được gì, chỉ cảm giác như tương lai khép lại. Nhưng sau 1 tuần, tôi sốc lại tinh thần, bắt đầu tìm hiểu về bệnh và nhận ra mình còn may mắn vì đây là dạng ung thư nhẹ nhất trong các bệnh ung thư, có thể điều trị được”, Thanh Tú kể.

Sau phẫu thuật, nữ diễn viên điều trị theo phác đồ mổ cắt bỏ khối u tuyến giáp kết hợp phương pháp i-ốt phóng xạ. Chị cũng duy trì thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ 3-6 tháng/lần. Đến nay, các chỉ số đều ổn định, chỉ có cân nặng là khó kiểm soát.

Không nhận mình có “bí quyết” gì đặc biệt, nữ diễn viên cho rằng, điều quan trọng nhất khi đối diện với bệnh tật là giữ được tinh thần lạc quan.

“Không ai muốn bị bệnh để rồi rút ra bí quyết cả. Nhưng khi không may mắc phải, mình phải bình tĩnh, tìm hiểu kỹ về bệnh, ăn uống đầy đủ và giữ tinh thần lạc quan, tích cực. Quan trọng là đừng để bản thân có quá nhiều thời gian trống để suy nghĩ tiêu cực”, chị tâm sự.

Thanh Tú tâm sự rằng biến cố sức khỏe khiến chị thay đổi cách sống (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Biến cố sức khỏe cũng khiến Thanh Tú thay đổi nhiều trong cách sống. Chị học cách yêu bản thân hơn, buông bỏ những nguyên tắc không cần thiết và hướng đến những giá trị thiết thực.

Nữ diễn viên bộc bạch: “Tôi trầm hơn nhưng cũng ngây thơ hơn (cười) vì không muốn nghĩ quá nhiều nữa. Bệnh lấy đi của tôi nhiều thứ về sức khỏe, nhưng lại cho tôi vô vàn nhận thức về con người và xã hội”.

Ở tuổi ngoài 50, Thanh Tú không đặt nặng những tham vọng lớn. “Giờ tôi chỉ mong có sức khỏe và công việc ổn định. Làm việc không chỉ để có cuộc sống tốt mà còn tích lũy, phòng khi sau này có những biến cố bất ngờ, mình vẫn có thể chủ động lo liệu cho bản thân. Với tôi, lao động và tích lũy luôn là kim chỉ nam. Không riêng nghệ sĩ, ai rồi cũng cần chuẩn bị cho tuổi già, vì tôi rất ngại làm phiền người khác”, chị chia sẻ.

Phía sau ánh đèn sân khấu và những vai diễn trên màn ảnh, cuộc sống thường ngày của Thanh Tú khá giản dị. Chị tự nhận mình là người hướng nội, thích nấu ăn, dọn dẹp, bày biện và tận hưởng những khoảnh khắc bình yên bên gia đình, bạn bè thân thiết. Những hình ảnh món ăn chị chia sẻ trên mạng xã hội cũng nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Trong chuyện tình cảm, Tú “cháo lòng” thừa nhận mình là người độc lập đến mức “đau lòng”.

“Tôi từng phải tự lo tất cả, kể cả đám cưới của mình. Sau này, tôi tự nuôi con, mua nhà, mua xe. Có những lúc bản thân nghĩ mình kém may mắn nên chưa gặp được người đủ hiểu để gắn bó lâu dài”, chị tâm sự.

Dù vậy, gia đình vẫn mong chị tìm được một người đồng hành. Mẹ và các con đều động viên Thanh Tú đi thêm bước nữa để có chỗ dựa tinh thần. Tuy nhiên, với chị, mọi thứ đều tùy duyên.

Sau đổ vỡ hôn nhân, Thanh Tú cho biết chị không còn đặt ra những tiêu chuẩn, lựa chọn bạn đời theo sở thích, mà quan trọng là sự hòa hợp. Với chị, tình yêu vẫn là điều đẹp đẽ, giúp cuộc sống trở nên thăng hoa.

Thanh Tú thổ lộ: “Đáng lý, sau nhiều thăng trầm, tôi sẽ trở nên lọc lõi hoặc tỉnh táo hơn khi yêu. Nhưng ngược lại, bản thân vẫn ngây thơ, trong sáng, lúc nào yêu cũng như lần đầu”.

Hiện tại, nữ diễn viên vẫn có những người bạn để sẻ chia buồn vui, nhưng nhìn nhận về tình yêu đã khác và chưa nghĩ đến những dự định xa hơn.

Ở phương diện cảm xúc, Thanh Tú thừa nhận mình cũng có những lúc chùng xuống. Nhưng sau nhiều trải nghiệm, chị dần biết cách giữ cân bằng và đón nhận mọi chuyện nhẹ nhàng hơn.

“Trong nghề, chúng tôi hay nói đỉnh cao của bi là hài. Khán giả thấy tôi hay cười, nhiều năng lượng, nhưng ai cũng có những tâm sự riêng. Trước đây, khi buồn tôi có thể chạy xe đến nơi vắng để khóc. Nhưng khi đủ trải nghiệm, tôi thấy mọi thứ bình thường hơn và có thể cân bằng lại rất nhanh”, chị chia sẻ.

Sau tất cả, điều đọng lại ở Thanh Tú là sự bình thản. Không còn những lo âu thái quá hay kỳ vọng lớn lao, chị chọn cách sống chậm lại, trân trọng hiện tại và sẵn sàng đón nhận những gì sẽ đến.

“Giờ tôi cảm thấy rất bình yên trong tâm hồn. Điều gì đến sẽ đón nhận. Ai cũng muốn những điều tốt đẹp, nhưng quan trọng là mình giữ được sự cân bằng. Với tôi, chỉ cần có sức khỏe, có công việc và một chút tích lũy là đủ”, nữ diễn viên bộc bạch.