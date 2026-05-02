Ca sĩ Akira Phan mang 9 tráp mạ vàng kèm sổ đỏ hỏi cưới vợ doanh nhân

Sau thời gian công khai chuyện tình cảm, ca sĩ Akira Phan đã chính thức tổ chức lễ ăn hỏi với bạn gái - doanh nhân Phương Maika - vào sáng 2/5 tại TPHCM. Bà xã của nam ca sĩ là chủ tịch một tập đoàn chuyên về sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp và là CEO một công ty dược phẩm.

Từ sáng sớm, Akira Phan diện trang phục lịch lãm, cùng gia đình và đội bê tráp di chuyển bằng dàn xe cổ đến nhà cô dâu. Nam ca sĩ chuẩn bị sính lễ gồm 9 tráp mạ vàng được thiết kế riêng, gây chú ý trong buổi lễ.

Ca sĩ Akira Phan và vợ doanh nhân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không gian đám hỏi được trang trí với tông vàng chủ đạo, kết hợp hoa tươi phủ kín từ cổng vào khu vực làm lễ, nổi bật với hoa lan vũ nữ và tulip vàng.

Cô dâu lựa chọn thiết kế váy cưới thanh lịch thay vì áo dài truyền thống. Dù bận rộn với công việc kinh doanh, nữ doanh nhân vẫn chuẩn bị chu đáo cho ngày trọng đại, thể hiện hình ảnh một người phụ nữ hiện đại, độc lập.

Lễ ăn hỏi của cặp đôi được tổ chức tại TPHCM (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Buổi lễ được dẫn dắt bởi MC Nguyên Khang, diễn ra trong không khí ấm cúng và trang trọng. Đại diện gia đình Akira Phan trao sính lễ gồm hiện vật và hiện kim, trong đó có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng bộ trang sức kim cương dành tặng đôi uyên ương.

Khi phát biểu, Akira Phan hài hước cho biết bà xã chính là người giúp anh khép lại cuộc sống độc thân, đồng thời xóa tan những nghi ngờ về giới tính trước đây. Nam ca sĩ nói, bà xã dù được biết đến là một doanh nhân mạnh mẽ, song khi ở bên chồng, cô nhỏ bé như “công chúa” và luôn dành cho anh những câu nói ngọt ngào.

Akira Phan mang sính lễ qua nhà cô dâu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Xuyên suốt buổi lễ, cặp đôi liên tục thể hiện những cử chỉ tình cảm cho nhau. Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý là sự quan tâm của Akira Phan dành cho gia đình và con riêng của vợ, thể hiện sự gắn kết và trách nhiệm trong vai trò mới.

Sau lễ ăn hỏi, cặp đôi dự kiến tổ chức tiệc cưới vào tháng 9 tới.