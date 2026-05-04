Nhà vườn rộng 4.000m2 có hoa nở bốn mùa, chim làm tổ của ca sĩ Trọng Tấn

Gia đình ca sĩ Trọng Tấn có một ngôi nhà vườn nằm giữa đồi thông ở Sóc Sơn (Hà Nội). Căn nhà ngoại ô rộng 4.000m2, được xây dựng theo kiến trúc cổ điển châu Âu, hướng đến sự mộc mạc, sử dụng các vật liệu thân thiện như gỗ, đá...

Nằm trên một khu đồi nên nhà của Trọng Tấn được bao quanh bởi cây cối xanh mát. Ngôi nhà gồm 2 tầng có các cửa kính lớn giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên, kết nối không gian bên trong và bên ngoài.

Bên ngoài nam ca sĩ đặt bể bơi, xung quanh có hệ thống đèn trang trí, tạo vẻ đẹp lung linh vào ban đêm.

Điểm nhấn ở phòng khách là bộ sofa màu xanh để các thành viên cùng quây quần. Nam ca sĩ cũng đặt một lò sưởi ốp đá, tạo cảm giác ấm cúng trong nhà.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Thanh Hoa - vợ ca sĩ Trọng Tấn - cho biết, công việc bận rộn nên chị và ông xã không có nhiều thời gian lên nhà ở ngoại ô. Chỉ khi được nghỉ dài ngày, cuối tuần các thành viên mới lên Sóc Sơn để được gần gũi với thiên nhiên hơn.

"Nhà vườn có quản gia chăm sóc nhưng chúng tôi vẫn tự tay trồng hoa, chăm rau. Để có vườn hoa đẹp, hoa nở bốn mùa, tôi và ông xã phải thường xuyên chăm sóc...", vợ nam ca sĩ cho hay.

Chị Thanh Hoa nói thêm, khi về nhà vườn, vợ chồng chị thấy rất thư thái. Vườn rộng nên chị trồng nhiều loại hoa như: Đỗ quyên, sim trắng, sim tím, loa kèn, hoa hồng... khiến căn nhà thơm ngát quanh năm.

Cây cối sum suê nên chim thường đẻ trứng, làm tổ ngay trong vườn nhà ca sĩ Trọng Tấn. Vợ chồng nam nghệ sĩ cũng thường xuyên khoe hình đẹp trong khu đất lành của gia đình mình.

Nam ca sĩ và vợ cũng rất khéo tay khi trồng nhiều rau sạch ngoài vườn. Các loại rau củ quả trong vườn nhà Trọng Tấn đều được chăm sóc thủ công và không dùng thuốc trừ sâu.

Chị Thanh Hoa chia sẻ thêm, ông xã Trọng Tấn là người rất thích gần gũi thiên nhiên, tình yêu này đã truyền sang các thành viên trong gia đình.

"Khi làm vườn, anh ấy như một người nông dân thực thụ, không nề hà việc khó, vất vả. Ba mươi năm miệt mài hát trên sân khấu, khi về vườn là lúc anh được nạp năng lượng, để cống hiến nhiều hơn", vợ Trọng Tấn bộc bạch.

Với khu vườn sạch, gia đình Trọng Tấn luôn có những bữa cơm ngon với rau, củ tự trồng. Mỗi lần đi hái rau, chị Thanh Hoa cũng đi cùng ông xã để lưu giữ kỷ niệm đẹp của gia đình.

Ngoài trồng rau, chăm cây, các thành viên của gia đình Trọng Tấn cũng thường xuyên chơi thể thao trong khuôn viên nhà vườn để cùng nâng cao sức khoẻ.

Ảnh: Facebook nhân vật