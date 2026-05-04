Duyên Quỳnh - Võ Hạ Trâm: Cuộc sống trái ngược 1 năm sau bản hit 7 tỷ view

Ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình (sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung), do Duyên Quỳnh thể hiện, ra mắt khán giả năm 2023. Tuy nhiên, phải đến năm 2025, bài hát mới tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ nhờ bản phối mới, đồng thời được lựa chọn biểu diễn trong chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) qua phần thể hiện của Võ Hạ Trâm và Đông Hùng.

Tính đến nay, ca khúc đã đạt gần 7 tỷ lượt xem trên các nền tảng, trở thành một hiện tượng của nhạc Việt.

Bên cạnh sức lan tỏa của bài hát, mối quan hệ giữa Duyên Quỳnh và Võ Hạ Trâm cũng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả khi hai nữ ca sĩ liên tục bị đặt lên bàn cân so sánh.

Trước câu hỏi liệu những ồn ào này có ảnh hưởng đến mối quan hệ, Duyên Quỳnh từng cho biết: “Tôi và Võ Hạ Trâm quen nhau từ năm 17 tuổi, từng học chung và đứng chung sân khấu nhiều lần. Những tranh luận trên mạng không tác động đến tình bạn. Chúng tôi vẫn nhắn tin hỏi thăm, động viên nhau vượt qua làn sóng dư luận”.

Trong khi đó, Võ Hạ Trâm chia sẻ, trước ngày biểu diễn tại đại lễ, cô đã chủ động nhắn tin cho Duyên Quỳnh và nhận được lời chúc. Nữ ca sĩ cho biết cô vui khi ca khúc giúp đồng nghiệp đến gần hơn với khán giả và khẳng định cả hai vẫn hỗ trợ nhau trong công việc.

“Đây là ca khúc Duyên Quỳnh thể hiện trước, còn tôi may mắn được hát tại đại lễ. Mỗi khán giả sẽ có gu thưởng thức riêng, nhưng điều quan trọng là cùng truyền tải được tinh thần của bài hát”, Võ Hạ Trâm nói.

Sau một năm, Viết tiếp câu chuyện hòa bình không chỉ là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của cả Duyên Quỳnh và Võ Hạ Trâm, mà còn mở ra những hướng đi riêng cho mỗi người.

Sau thành công của Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Duyên Quỳnh trở thành gương mặt quen thuộc tại nhiều chương trình nghệ thuật chính luận, các sự kiện quan trọng...

Cuối tháng 8, nữ ca sĩ ra mắt MV Nguyện thề vì bình yên (sáng tác Nguyễn Văn Chung), mang thông điệp tri ân lực lượng Công an nhân dân. Sau đó, cô tiếp tục giới thiệu ca khúc Thanh niên Việt, hướng đến tinh thần trẻ trung, khát vọng vươn lên của thế hệ mới.

Trước ý kiến cho rằng Duyên Quỳnh "đổi đời" sau bản hit Viết tiếp câu chuyện hòa bình, nữ ca sĩ thẳng thắn chia sẻ cô có nhiều show hơn, cát-xê tăng nhưng không ở mức đột biến. "Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, thu nhập hiện tại giúp tôi cân đối chi tiêu và ổn định cuộc sống", cô nói.

Tuy nhiên, bên cạnh những dấu ấn tích cực, Duyên Quỳnh cũng từng đối diện tranh cãi. Đầu tháng 2, cô gây chú ý khi để lộ khoảnh khắc hát nhép ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình tại lễ trao giải Làn sóng xanh 2025. Đoạn video nhanh chóng lan truyền, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều.

Trước phản ứng của khán giả, nữ ca sĩ lên tiếng xin lỗi, thừa nhận thiếu sót: “Tất cả đều là sự thiếu sót từ phía tôi. Tôi xin lỗi vì đã chưa mang lại trải nghiệm trọn vẹn và chuyên nghiệp”.

Ở tuổi 36, Duyên Quỳnh giữ kín đời tư. Trước tin đồn tình cảm với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, cô khẳng định cả hai chỉ là đồng nghiệp thân thiết, thường xuyên đồng hành trong các dự án âm nhạc.

Với Võ Hạ Trâm, việc biểu diễn Viết tiếp câu chuyện hòa bình tại đại lễ 30/4 được xem là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp, giúp tên tuổi cô đến gần hơn với công chúng.

Sau hiệu ứng từ ca khúc, nữ ca sĩ trở thành gương mặt được săn đón, liên tục xuất hiện trong nhiều chương trình và dự án âm nhạc. Tháng 8/2025, cô ra mắt ca khúc Triệu triệu con tim, tiếp tục khai thác chủ đề tinh thần yêu nước. Dịp Tết năm nay, cô hội ngộ nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong MV Viết tiếp câu chuyện tri ân.

Võ Hạ Trâm cho biết sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô cảm nhận rõ sự nghiệp của mình đang trong giai đoạn “thăng hoa”. Nữ ca sĩ xem đây là “quả ngọt” cho hành trình gần 20 năm bền bỉ theo đuổi âm nhạc, không ngừng nỗ lực và kiên trì với dòng nhạc chính luận vốn được xem là kén người nghe.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Võ Hạ Trâm cho biết sự nghiệp "nở muộn" không làm cô bận lòng. Trước nay, nữ ca sĩ tập trung chuyên môn, giọng hát, kiên trì với hành trình "chậm mà chắc" bởi điều quan trọng với cô là được sống lâu dài với nghề, với âm nhạc.

Nữ ca sĩ vẫn cân bằng giữa công việc và tổ ấm, xem gia đình là điểm tựa tinh thần. Sau 6 năm kết hôn với chồng người Ấn Độ, Võ Hạ Trâm có cuộc sống hôn nhân êm đềm. Nữ ca sĩ cho biết vợ chồng cô đề cao sự bình yên, hạn chế mâu thuẫn để giữ gìn hạnh phúc.

“Cuộc sống bên ngoài đã có nhiều áp lực, khi về nhà chúng tôi chỉ mong sự nhẹ nhàng, bình yên mỗi ngày”, cô chia sẻ.