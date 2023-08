Jennie diện váy ôm sát kèm chi tiết chiếc nơ bên vai áo phải. Trong nhiều sân khấu thuộc chuyến lưu diễn "Born Pink" toàn cầu, nữ ca sĩ gắn ruy băng lên tóc nhằm mang đến vẻ ngoài nữ tính khi thực hiện ca khúc solo "You And Me" (Ảnh: @noJENNIEnoLIFE).