Binz và Châu Bùi vào vai vợ chồng, truyền tải thông điệp về tình yêu

Binz tên thật Lê Nguyễn Trung Đan, sinh năm 1988, quê ở Gia Lai. Sau thời gian ở Mỹ, rapper về Việt Nam hoạt động từ năm 2018. Anh có những ca khúc được yêu thích như: They said, Bigcityboy, Don't break my heart...

Năm 2020, tên tuổi Binz được biết đến nhiều hơn khi làm huấn luyện viên tại Rap Việt mùa đầu tiên.

Châu Bùi sinh năm 1997, là gương mặt được chú ý trong làng thời trang, từng xuất hiện trong danh sách "30 Under 30 Châu Á" do tạp chí Forbes bình chọn (năm 2021). Cô sở hữu hơn 3 tr‌iệu người theo dõi trên Instag‌ram.