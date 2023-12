Quỳnh Thy từng thử sức ca hát và muốn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Năm 2018 người đẹp từng phát hành MV "High on your love" với giai điệu sôi động, bắt tai do Rhymastic và Triple D hỗ trợ thực hiện (Ảnh: Facebook nhân vật).