Bích Ngọc lên tiếng về nghi vấn "phim giả tình thật" với Thuận Nguyễn

Cặp đôi Trung Quân (do Thuận Nguyễn thủ vai) và Bình An (do Bích Ngọc thủ vai) trong phần 2 của phim Hạnh phúc bị đánh cắp đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Thuận Nguyễn và Bích Ngọc vào vai cặp đôi "oan gia ngõ hẹp" trong phim (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trung Quân là con trai cả trong gia đình tài phiệt nhưng lại là một luật sư tự lập, mang trong lòng nỗi đau mất mẹ từ nhỏ. Anh thường dùng sự hài hước để che giấu những tổn thương bên trong.

Trong khi đó, Bình An là tiểu thư của gia đình Đỗ, bị thất lạc và mất trí nhớ, được bà Chát cưu mang. Cô lớn lên trong hoàn cảnh giản dị, có phần nghèo khó nhưng luôn giữ tinh thần lạc quan và yêu đời.

Hai người từng gắn bó từ thuở nhỏ nhưng không nhận ra nhau khi trưởng thành, từ đó hình thành mối tình "oan gia" nảy nở sau những màn đấu khẩu, hiểu lầm.

Chuyện tình của Bình An và Trung Quân không chỉ mang đến cảm giác tươi trẻ và dễ chịu mà còn được khán giả yêu mến nhờ sự ăn ý giữa Thuận Nguyễn và Bích Ngọc, tạo nên "phản ứng hóa học" tích cực. Nhiều khán giả thậm chí đặt câu hỏi liệu có phải hai diễn viên "phim giả tình thật".

Cả hai được nhiều khán giả tích cực "đẩy thuyền" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước nghi vấn "phim giả tình thật" với Thuận Nguyễn, Bích Ngọc giải thích: "Tôi luôn tập trung hết mình và cố gắng thể hiện tốt nhất khả năng của mình. Ngoài đời, tôi và anh Thuận có thể thoải mái trao đổi nên trong phim cũng trở nên mượt hơn. Anh Thuận luôn hỗ trợ và giúp đỡ tôi trong các cảnh quay. Chúng tôi là những đồng nghiệp luôn cùng nhau hỗ trợ trong công việc".

Nữ diễn viên cũng cảm ơn tình cảm của khán giả đã dành cho cô, Thuận Nguyễn cũng như toàn bộ ê-kíp Hạnh phúc bị đánh cắp. "Tôi rất vui khi khán giả yêu thích cặp đôi Trung Quân và Bình An. Bên cạnh mạch phim kịch tính, tôi hy vọng phim cũng sẽ mang lại những phút giây thoải mái, đáng yêu từ cặp đôi này", Bích Ngọc nói.