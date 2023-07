Bi kịch gia đình Choi Jin Sil: Cháu gái tố bà ngoại bòn rút gần 6 tỷ đồng

Ngày 13/7, Choi Joon Hee liên tục có động thái tiết lộ mối quan hệ không êm đẹp giữa cô và bà ngoại, bà Jung Ok Soon. Trước đó, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, ngày 11/7, Choi Joon Hee gọi điện báo cảnh sát, tố cáo hành động xâm nhập gia cư bất hợp pháp của bà ngoại. Bà Ok Soon bị cảnh sát tạm giữ hơn 4 tiếng đồng hồ để thẩm vấn.

Choi Joon Hee (con gái Choi Jin Sil) liên tục có hành động tố cáo bà ngoại (Ảnh: Naver).

Phía bà Ok Soon giải thích, bà tới nhà của cháu gái để giúp cháu trai (anh trai của Choi Joon Hee) chăm sóc thú cưng. Choi Joon Hee trở về nhà cùng bạn trai, bắt gặp bà Ok Soon đang nghỉ ngơi trong phòng khách, cô gái trẻ đã nổi giận và báo cảnh sát. Bà Ok Soon khẳng định không làm gì sai trái và thái độ của Choi Joon Hee làm bà bất ngờ.

Sau những phát ngôn của bà ngoại, Choi Joon Hee lên tiếng phản hồi: "Ngày hôm đó, bà ấy (bà Ok Soon) bị bắt vì bà chửi mắng và xô đẩy một nữ cảnh sát".

Đồng thời, con gái của Choi Jin Sil đăng tải trên trang cá nhân Instagram đoạn clip ghi lại cảnh bà Ok Soon chửi mắng, có những lời lẽ xúc phạm cô tại hiện trường. Trong video, một nữ cảnh sát có mặt tại hiện trường ra sức ngăn cản bà Jung Ok Soon: "Dừng lại đi bà, đừng chửi bới nữa".

Ngoài ra, con gái của nữ diễn viên nổi tiếng xứ Hàn còn tố cáo bà ngoại cố tình bòn rút tiền bạc của cô. Cô gái trẻ chia sẻ: "Lúc tôi ở độ tuổi vị thành niên, bà ấy đã lấy 300 triệu won (hơn 5,5 tỷ đồng) từ tài khoản của tôi và giải thích cần tiền sửa sang nội thất. Bà ấy còn dùng tiền của tôi để đóng học phí cho anh trai tôi".

"Bà ấy nói tôi bước vào nhà cùng bạn trai. Đây rõ ràng là lời nói dối. Hôm đó, tôi trở về nhà một mình. Khi nhận thấy không thể kháng cự những lời chửi bới của bà ngoại, tôi mới gọi bạn trai và cảnh sát tới", Choi Joon Hee giải thích thêm.

Choi Joon Hee tung bằng chứng cô về nhà một mình, không có bạn trai, để khẳng định bà ngoại nói dối (Ảnh: Naver).

Theo con gái của nữ diễn viên quá cố, bà ngoại còn tìm cách chia rẽ cô và anh trai, Choi Hwan Hee. Cô gái trẻ tung ra đoạn tin nhắn giữa bà và Choi Hwan Hee từ năm 2017, thời điểm cô tố cáo bà ngoại bạo hành cô suốt 9 năm.

Tin nhắn viết: "Nếu cảnh sát gọi, cháu cứ nói là không có chuyện đó. Cháu phải nói rằng, bà luôn đối xử rất tốt với Joon Hee. Khi nói chuyện với cảnh sát, không được ngập ngừng".

Năm 2017, cảnh sát Hàn Quốc đã vào cuộc điều tra vụ việc và kết luận bà Ok Soon không có hành động bạo hành cháu ngoại. Tuy nhiên, những chia sẻ của Choi Joon Hee đã đẩy mâu thuẫn giữa cô và bà ngoại trở nên căng thẳng.

Sau vụ việc, Choi Joon Hee hé lộ việc bản thân rơi vào trầm cảm sau loạt biến cố của gia đình. Mẹ, cha ruột và cậu của Choi Joon Hee lần lượt qua đời bằng cách tự vẫn. Chưa đầy 10 tuổi, Choi Joon Hee và anh trai đã sống và chịu sự giám hộ duy nhất từ bà ngoại.

Giữa lúc mâu thuẫn giữa Choi Joon Hee và bà Jung Ok Soon lên tới đỉnh điểm, Choi Hwan Hee (anh trai của Choi Joon Hee) đã chính thức lên tiếng về sự việc.

Đại diện nam rapper sinh năm 2001 nói: "Bà ngoại Hwan Hee đã làm tròn vai trò của người nuôi nấng, chăm sóc cháu trai. Hwan Hee lớn lên dưới tình yêu thương ấm áp của bà. Chúng tôi lo lắng, hai bà cháu sẽ xảy ra hiểu lầm vì những bài báo hiện nay".

Choi Joon Hee đăng clip ghi lại cảnh bà ngoại làm việc với đại diện cảnh sát tại nhà cô (Ảnh: Naver).

Choi Hwan Hee là con trai của nữ diễn viên Choi Jin Sil. Cậu gia nhập làng giải trí với tư cách một rapper từ năm 2020. Trái với cô em gái luôn là tâm điểm của truyền thông xứ Hàn với những phát ngôn gây sốc, Choi Hwan Hee lựa chọn cuộc sống kín tiếng, ít chia sẻ đời sống cá nhân.

Theo nguồn tin của Money Today, ngôi nhà mà Choi Joon Hee đang sống vốn là nhà của cố nghệ sĩ Choi Jin Sil. Sau khi nữ diễn viên đột ngột qua đời vào năm 2008, mẹ của cô đã sống cùng 2 cháu ngoại tại đó với tư cách người giám hộ Choi Hwan Hee và Choi Joon Hee.

Năm 2022, Choi Joon Hee đủ tuổi trưởng thành và không cần đến người giám hộ. Ngôi nhà chính thức thuộc về 2 con của cố diễn viên theo pháp luật. Theo truyền thông xứ Hàn, Choi Joon Hee và bà ngoại đã xảy ra tranh chấp về tài sản.

Hiện tại, con gái của Choi Jin Sil đối mặt với những lời công kích của cộng đồng mạng. Một số ý kiến chỉ trích Joon Hee bất hiếu, đối xử bất công với người thân. Đặc biệt sau khi anh trai của cô - rapper Choi Hwan Hee - lên tiếng và có động thái bênh vực bà ngoại.

Trước thái độ của cộng đồng mạng, Choi Jun Hee viết trên trang cá nhân: "Tôi muốn cảm ơn các bạn vì tất cả lời chỉ trích và sự quan tâm. Vì vụ việc không được đưa tin trung thực nên tôi cần thời gian để suy nghĩ. Khi tôi còn nhỏ, bà ngoại thường xuyên mắng mỏ và bạo hành tôi. Tôi vẫn chưa vượt qua được những vết sẹo tâm lý đó.

Bà mặc định tôi là đứa trẻ không nghe lời. Bất cứ khi nào chúng tôi cãi nhau, bà đều nói tôi sinh ra là sai lầm và mắng mỏ tôi bằng những từ mà tôi không muốn nhắc lại. Tôi đã sống với một người giám hộ dối trá.

Khi tôi bị lupus, bà chửi bới và hành hạ tôi. Do quá đau, tôi đẩy bà ra và bà tôi đã gọi cảnh sát. Điều này khiến tôi bị điều tra khi còn nhỏ. Dù tôi cố nói ra sự thật nhưng người lớn không tin tôi".

Choi Hwan Hee (anh trai của Choi Joon Hee) có động thái bênh vực bà ngoại (Ảnh: News).

Choi Joon Hee giải thích, cô gọi điện báo cảnh sát vì muốn bảo vệ tài sản vốn thuộc về mình. Cô khẳng định, so với anh trai, cô chịu sự đối xử hà khắc và bất công từ bà ngoại hơn.

"Dù không phải lỗi tại anh tôi, nhưng thật khó để sống với một phụ huynh thiên vị con trai. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã bị lấy đi rất nhiều thứ. Hiện tại, khi đã trưởng thành, tôi phải bảo vệ tài sản của mình.

Tôi không biết cảm giác được gia đình yêu thương là thế nào. Tất cả những gì tôi biết là tôi đã phải chịu đựng rất nhiều, vì vậy tôi đã làm những gì cần làm. Ngay cả khi các bạn chỉ trích tôi, tôi biết rằng tôi phải tự bảo vệ mình. Tôi không muốn đổ lỗi hoặc bắt các bạn phải chọn theo phe nào. Tôi chỉ muốn sửa chữa những sai lầm", cô chia sẻ.

Choi Joon Hee còn khẳng định muốn bà ngoại phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. "Tôi không sợ sự chỉ trích của mọi người. Tôi chỉ ớn lạnh bởi khuôn mặt nhiều lớp của bà tôi", cô viết.

Hiện, những chia sẻ của Choi Jun Hee chưa được kiểm chứng nhưng bi kịch của gia đình cố diễn viên Choi Jin Sil lập tức chiếm sóng truyền thông xứ Hàn.

Choi Joon Hee và Choi Hwan Hee là con của nữ diễn viên nổi tiếng của làn sóng Hàn Quốc Choi Jin Sil và ngôi sao thể thao danh giá một thời của xứ kim chi Jo Sung Min.

Choi Joon Hee tiết lộ việc bà ngoại cố tình chiếm dụng 300 triệu won (5,5 tỷ đồng) của cô (Ảnh: Instagram).

Choi Jin Sil từng là một trong những minh tinh hạng A của màn ảnh xứ Hàn thập niên 90 khi tên tuổi gắn liền với nhiều dự án nổi tiếng như Ước mơ vươn đến một ngôi sao, Yêu lần cuối, Cuộc đời của Rosy… Khi cha mẹ ly hôn, hai anh em Choi Joon Hee và Choi Hwan Hee sống cùng mẹ.

Tháng 10/2008, Choi Jin Sil bất ngờ tự tử tại nhà riêng, bỏ lại 2 con chưa đầy 10 tuổi. Từ đó, các con của Choi Jin Sil sống và chịu sự giám hộ của bà ngoại.

Những năm qua, con gái của Choi Jin Sil thường xuyên là tâm điểm của truyền thông xứ Hàn khi hé lộ việc cô mắc bệnh lupus ban đỏ, tăng cân mất kiểm soát, là nạn nhân của miệt thị ngoại hình và bị bà ngoại bạo hành.

Năm 17 tuổi, Choi Joon Hee bất ngờ đăng ảnh mặc váy cưới và úp mở việc kết hôn với bạn trai. Hiện tại, Choi Joon Hee cố gắng sống tích cực và khẳng định đã vượt qua những "bóng ma" tâm lý trong quá khứ nhờ sự hiện diện của bạn trai.

Cô cũng giảm cân thành công, tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ để có vẻ ngoài xinh đẹp. Năm 2022, Joon Hee ký hợp đồng với một công ty giải trí và bày tỏ mơ ước làm diễn viên giống mẹ. Song, chỉ sau 3 tháng làm việc với công ty này, Joon Hee hủy hợp đồng vì nhận ra, bản thân chưa thực sự đam mê với nghề diễn.