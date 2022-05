Bị cho mượn chuyện chia tay Kiều Minh Tuấn để PR, Cát Phượng nói gì?

Thông tin Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã chia tay cách đây một năm đang thu hút sự quan tâm của khán giả. Suốt thời gian qua, nữ diễn viên "Hạnh phúc của mẹ" nhiều lần bác tin đồn chia tay bạn trai vì không muốn ảnh hưởng đến các dự án nghệ thuật.

Tuy nhiên, thời điểm Cát Phượng thông báo về mối quan hệ của mình và Kiều Minh Tuấn lại đúng vào dịp sinh nhật, cũng chính là ngày ra mắt sản phẩm mới mà cô đang kinh doanh. Chính vì thế, một số ý kiến cho rằng nữ diễn viên cố ý chọn thời điểm "tung tin" để PR sản phẩm và quán cà phê mới khai trương.

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn từng là cặp đôi "chị - em" được nhiều người ngưỡng mộ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Liên hệ với Cát Phượng vào sáng 16/5, nữ diễn viên không giấu được sự mệt mỏi, khẳng định: "Tôi hoàn toàn không PR sản phẩm, vì đúng ngày hôm qua nhiều người hỏi nên tôi bắt buộc phải nói. Thật sự thời gian qua, tôi đã nhiều lần muốn lên tiếng nhưng vướng nhiều dự án, không thể làm ảnh hưởng được. Như thời điểm ra mắt chương trình "The Champion", tin đồn đã nổ ra nhưng tôi cũng phủ nhận vì sợ ảnh hưởng đến chương trình".

Người nhà của Cát Phượng cũng cho hay cô đang rất "đuối" sau một ngày bận rộn nên cần thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức.

Cát Phượng cho biết cô và Kiều Minh Tuấn chia tay văn minh, luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp, tử tế với nhau (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước đó, trong buổi phỏng vấn với báo chí, Cát Phượng cho biết đến tận bây giờ vẫn có nhiều người hỏi chuyện giữa Kiều Minh Tuấn và An Nguy ngày xưa có phải do cô đứng sau "đạo diễn" để PR cho phim "Chú ơi, đừng lấy mẹ con" hay không. Nữ diễn viên khẳng định: "An Nguy và Kiều Minh Tuấn yêu nhau là có thật. Tôi không đứng sau đạo diễn gì cả vì tôi không phải nhà sản xuất phim. Cho dù tôi có bỏ tiền đầu tư vào phim thì tôi cũng không làm những trò PR bẩn như vậy".

Cát Phượng còn cho biết thời điểm xảy ra ồn ào với An Nguy, Kiều Minh Tuấn đã đề nghị "dừng lại" vì bản thân có lỗi. Thế nhưng, cô lại cho rằng trên đời này ai cũng có lúc phạm sai lầm nên đã bỏ qua. Những tưởng sóng gió không thể tách rời, nào ngờ cuối cùng cặp đôi vẫn "mỗi người một ngã".

Diễn viên "Hạnh phúc của mẹ" cho biết thêm giữa cô và bạn trai chưa đăng ký kết hôn nên không thể gọi là ly hôn. Việc chia tay cũng diễn ra nhẹ nhàng, đơn giản. Hiện tại, cô không muốn nhắc đến những chuyện xoay quanh Kiều Minh Tuấn nữa.