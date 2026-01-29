Nhóm nhạc có Tuấn Hưng, Bằng Kiều, Tú Dưa tái hợp sau 26 năm, lý do là gì?

Sau gần 3 thập kỷ rời khỏi sân khấu chung, Quả Dưa Hấu - ban nhạc từng được xem là “dấu son” của thị trường âm nhạc Việt Nam cuối thập niên 1990 - chính thức tái hợp.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng, không chỉ bởi sự xuất hiện của những cái tên quen thuộc như Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Anh Tú, mà còn bởi câu hỏi được đặt ra: Điều gì khiến một nhóm nhạc đã tan rã từ rất lâu quyết định trở lại?

Nhóm nhạc Quả Dưa Hấu tái hợp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Câu trả lời nằm ở chương trình hòa nhạc mang tên Bản ghi nhớ, dự kiến diễn ra trong 2 đêm 14 và 15/3 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Lần trở lại này, Bằng Kiều, Tuấn Hưng và Anh Tú là 3 mảnh ghép sẽ xuất hiện trên sân khấu, cùng nhau khơi lại tinh thần Quả Dưa Hấu trong diện mạo mới.

Theo đại diện nhóm nhạc, sự tái hợp không mang mục tiêu chứng minh hay khẳng định vị thế, bởi mỗi thành viên đều đã có hành trình nghệ thuật riêng đủ dài và đủ dấu ấn. Quả Dưa Hấu trở lại là để viết tiếp những câu chuyện âm nhạc còn dang dở của thời thanh xuân, vì tình bạn và lý tưởng nghệ thuật từng bị ngắt quãng bởi những lựa chọn khác nhau của cuộc đời.

Song song với chương trình biểu diễn, Quả Dưa Hấu sẽ ra mắt đĩa nhạc ghi hình trực tiếp Bản ghi nhớ gồm 6 video ca nhạc, được đầu tư đồng bộ cả phần nghe lẫn phần nhìn. Trong đó có 3 ca khúc quen thuộc từng gắn liền với tên tuổi các thành viên: Hè muộn (Bằng Kiều), Mưa (Tuấn Nghĩa), Trái tim không ngủ yên (Thanh Tùng).

Bên cạnh đó là những ca khúc hoàn toàn mới như Cho tôi thêm một lần và Không thể dừng lại, được sáng tác riêng cho Quả Dưa Hấu bởi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và nhà báo Hà Quang Minh, cùng với Cảm ơn âm nhạc của nhạc sĩ Tùng Sax.

MV Cảm ơn âm nhạc vừa ra đời mang màu sắc nhẹ nhàng, sâu lắng, cho thấy độ “chín” về cảm xúc của ban nhạc ở lần trở lại này.

Ca khúc "Cảm ơn âm nhạc" đánh dấu sự tái hợp của nhóm Quả Dưa Hấu (Video: Quả Dưa Hấu).

Ca khúc không chỉ đánh dấu sự trở lại của Quả Dưa Hấu, mà còn cho thấy cách các thành viên đối thoại với chính mình khi đã đi qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống.

Âm nhạc của họ ở thời điểm hiện tại, không còn là nơi phô diễn năng lượng tuổi trẻ, mà trở thành chốn dừng chân để chiêm nghiệm, biết ơn và sẻ chia.

Video âm nhạc của ca khúc do đạo diễn Nguyễn Đức Hải thực hiện, sử dụng bảng màu đen - trắng kết hợp sắc vàng ấm, gợi cảm giác hoài cổ và lắng đọng. Không gian các khoang tàu cũ kỹ, phủ lớp dấu vết thời gian, được xem như cầu nối giữa hiện tại và quá khứ, đưa người xem trở về những ký ức đã lắng sâu theo năm tháng.

Sau chương trình Bản ghi nhớ, Quả Dưa Hấu dự kiến sẽ hoạt động trở lại với tư cách một nhóm nhạc gồm 3 thành viên, tham gia biểu diễn tại các sân khấu âm nhạc và các dự án được lựa chọn kỹ lưỡng.