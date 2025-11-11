Bằng Kiều xin lỗi sau phát ngôn gây tranh cãi về G-Dragon

Ngày 11/11, trên trang cá nhân, ca sĩ Bằng Kiều lên tiếng xin lỗi vì phát ngôn nhắc đến "ông hoàng Kpop" G-Dragon. Anh cho rằng những nội dung trong bài đăng là lời nói đùa, không có ý công kích, so sánh với bất kỳ ai.

Bằng Kiều xin lỗi sau phát ngôn tranh cãi về G-Dragon (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Tuy nhiên, sau khi đọc lại và nhận được nhiều góp ý, tôi hiểu rằng cách diễn đạt đó chưa phù hợp và có thể khiến nhiều người cảm thấy khó chịu. Ngay sau đó, tôi đã gỡ bài đăng xuống và rút kinh nghiệm sâu sắc cho bản thân.

Việc chia sẻ trên mạng xã hội cần cẩn trọng hơn, vì đôi khi một câu nói vui cũng có thể bị hiểu theo nhiều cách khác nhau. Tôi luôn trân trọng và tôn trọng tất cả nghệ sĩ, khán giả, cũng như các fan của G-Dragon và những người có liên quan", Bằng Kiều cho hay.

Nam ca sĩ cũng gửi lời xin lỗi tới hai đồng nghiệp Quốc Thiên và Trung Quân Idol vì bài đăng của anh vô tình khiến đàn em bị cuốn vào ồn ào không đáng có.

"Cảm ơn mọi người đã góp ý thẳng thắn và vẫn dành cho tôi sự quan tâm, yêu thương trong suốt thời gian qua", Bằng Kiều nhấn mạnh.

Bằng Kiều đăng ảnh chụp cùng Quốc Thiên và Trung Quân Idol trong bài đăng "hạ bệ" G-Dragon (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước đó vào tối 10/11, Bằng Kiều cho biết, anh cảm thấy chạnh lòng khi nhiều nghệ sĩ Việt đi xem show của G-Dragon. Anh còn đưa ra lời nhận xét bị cho là hạ thấp chuyên môn của thủ lĩnh nhóm BIGBANG. Đi kèm bài đăng là đăng bức ảnh Bằng Kiều chụp cùng Quốc Thiên và Trung Quân Idol.

"Thấy nhiều anh em đồng nghiệp sao hạng A của mình đi xem bạn G-Dragon quá. Không biết nếu có ngôi sao Việt Nam sang Hàn diễn thì có bạn sao nào bên đó đi ủng hộ không. Nghĩ hơi chạnh lòng, có thể tôi hơi chủ quan nhưng nếu riêng về chuyên môn thì chỉ ba bạn trong ảnh cũng "chấp" bạn kia một mắt luôn", Bằng Kiều đưa ra quan điểm.

Bài đăng của Bằng Kiều vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích. Khán giả cho rằng phát ngôn này là thiếu tôn trọng nghệ sĩ quốc tế, liên lụy đến Quốc Thiên và Trung Quân Idol, gây hiềm khích giữa các cộng đồng người hâm mộ. Nhiều người không đồng tình với cách nêu ví dụ của Bằng Kiều vì mọi sự so sánh đều khập khiễng.

G-Dragon đang thực hiện chuyến lưu diễn toàn cầu (Ảnh: Instagram nhân vật).

Vừa qua, ca sĩ G-Dragon chọn Việt Nam là một trong những điểm dừng chân của chuyến lưu diễn toàn cầu Übermensch. Hai đêm nhạc tổ chức hôm 8-9/11 tại Hưng Yên thu hút gần 100.000 khán giả, được đánh giá là một trong những đêm nhạc quốc tế hoành tráng nhất từng tổ chức ở Việt Nam.

Nhiều nghệ sĩ Việt cũng chia sẻ hình ảnh cổ vũ, "đu thần tượng" cuồng nhiệt tại đêm nhạc của G-Dragon như: SOOBIN, Diệu Nhi, Lưu Hương Giang, RHYDER, Dương Hoàng Yến, Hậu Hoàng, Đàm Thu Trang, Hồng Ánh...