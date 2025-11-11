Bằng Kiều xin lỗi sau phát ngôn gây tranh cãi về G-Dragon
(Dân trí) - Phát ngôn của Bằng Kiều liên quan đến ca sĩ Hàn Quốc G-Dragon vấp phải nhiều chỉ trích từ khán giả.
Ngày 11/11, trên trang cá nhân, ca sĩ Bằng Kiều lên tiếng xin lỗi vì phát ngôn nhắc đến "ông hoàng Kpop" G-Dragon. Anh cho rằng những nội dung trong bài đăng là lời nói đùa, không có ý công kích, so sánh với bất kỳ ai.
"Tuy nhiên, sau khi đọc lại và nhận được nhiều góp ý, tôi hiểu rằng cách diễn đạt đó chưa phù hợp và có thể khiến nhiều người cảm thấy khó chịu. Ngay sau đó, tôi đã gỡ bài đăng xuống và rút kinh nghiệm sâu sắc cho bản thân.
Việc chia sẻ trên mạng xã hội cần cẩn trọng hơn, vì đôi khi một câu nói vui cũng có thể bị hiểu theo nhiều cách khác nhau. Tôi luôn trân trọng và tôn trọng tất cả nghệ sĩ, khán giả, cũng như các fan của G-Dragon và những người có liên quan", Bằng Kiều cho hay.
Nam ca sĩ cũng gửi lời xin lỗi tới hai đồng nghiệp Quốc Thiên và Trung Quân Idol vì bài đăng của anh vô tình khiến đàn em bị cuốn vào ồn ào không đáng có.
"Cảm ơn mọi người đã góp ý thẳng thắn và vẫn dành cho tôi sự quan tâm, yêu thương trong suốt thời gian qua", Bằng Kiều nhấn mạnh.
Trước đó vào tối 10/11, Bằng Kiều cho biết, anh cảm thấy chạnh lòng khi nhiều nghệ sĩ Việt đi xem show của G-Dragon. Anh còn đưa ra lời nhận xét bị cho là hạ thấp chuyên môn của thủ lĩnh nhóm BIGBANG. Đi kèm bài đăng là đăng bức ảnh Bằng Kiều chụp cùng Quốc Thiên và Trung Quân Idol.
"Thấy nhiều anh em đồng nghiệp sao hạng A của mình đi xem bạn G-Dragon quá. Không biết nếu có ngôi sao Việt Nam sang Hàn diễn thì có bạn sao nào bên đó đi ủng hộ không. Nghĩ hơi chạnh lòng, có thể tôi hơi chủ quan nhưng nếu riêng về chuyên môn thì chỉ ba bạn trong ảnh cũng "chấp" bạn kia một mắt luôn", Bằng Kiều đưa ra quan điểm.
Bài đăng của Bằng Kiều vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích. Khán giả cho rằng phát ngôn này là thiếu tôn trọng nghệ sĩ quốc tế, liên lụy đến Quốc Thiên và Trung Quân Idol, gây hiềm khích giữa các cộng đồng người hâm mộ. Nhiều người không đồng tình với cách nêu ví dụ của Bằng Kiều vì mọi sự so sánh đều khập khiễng.
Vừa qua, ca sĩ G-Dragon chọn Việt Nam là một trong những điểm dừng chân của chuyến lưu diễn toàn cầu Übermensch. Hai đêm nhạc tổ chức hôm 8-9/11 tại Hưng Yên thu hút gần 100.000 khán giả, được đánh giá là một trong những đêm nhạc quốc tế hoành tráng nhất từng tổ chức ở Việt Nam.
Nhiều nghệ sĩ Việt cũng chia sẻ hình ảnh cổ vũ, "đu thần tượng" cuồng nhiệt tại đêm nhạc của G-Dragon như: SOOBIN, Diệu Nhi, Lưu Hương Giang, RHYDER, Dương Hoàng Yến, Hậu Hoàng, Đàm Thu Trang, Hồng Ánh...
G-Dragon (SN 1988, tên thật là Kwon Ji-young) là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, trưởng nhóm BIGBANG - biểu tượng Kpop (nhạc trẻ Hàn Quốc) toàn cầu.
Sau gần 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, đến nay G-Dragon vẫn giữ vững vị thế ngôi sao số một làng nhạc Hàn Quốc.
Nam nghệ sĩ được xem là một trong những người kiếm tiền bản quyền hàng đầu Hàn Quốc với thu nhập gần 1,4 triệu USD/năm từ sáng tác. Tạp chí Forbes Asia từng đưa anh vào danh sách “30 nhân vật dưới 30 tuổi có ảnh hưởng nhất châu Á” trong lĩnh vực giải trí.
Không chỉ là nghệ sĩ, G-Dragon còn là biểu tượng thời trang hàng đầu châu Á. Anh thường xuyên góp mặt tại các tuần lễ thời trang Paris (Pháp), Milan (Italy), Seoul (Hàn Quốc), đồng thời hợp tác cùng các thương hiệu xa xỉ như Chanel, Louis Vuitton...