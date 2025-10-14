Vụ mỹ nam Trung Quốc qua đời bí ẩn: Loạt nghệ sĩ bị tẩy chay

Nam diễn viên Vu Mông Lung qua đời vào ngày 11/9 tại một khu chung cư cao cấp ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Anh được xác nhận tử vong do rơi từ trên lầu xuống đất. Công ty quản lý và mẹ của nam diễn viên cũng thông báo, Mông Lung bị ngã từ trên cao sau khi say rượu.

Dù cảnh sát tuyên bố loại trừ yếu tố hình sự, trong hơn 4 tuần qua, loạt nghi vấn về cái chết của nam diễn viên cũng như thông tin đời tư của Mông Lung vẫn liên tục được chia sẻ.

Vu Mông Lung qua đời vào ngày 11/9 (Ảnh: Sina).

Đại diện cảnh sát quận Triều Dương (Bắc Kinh) đã kêu gọi cư dân mạng không bịa đặt hay lan truyền tin đồn, đồng thời đề nghị mọi người tôn trọng nguyện vọng của gia đình bảo vệ quyền riêng tư để tránh gây thêm tổn thương tinh thần.

Ngày 8/10, bản chụp kết quả khám nghiệm tử thi được cho là của Vu Mông Lung cũng được lan truyền trên mạng khiến người hâm mộ mỹ nam Trung Quốc xôn xao.

Đến nay, gần 300.000 người đã ký vào đơn kiến nghị mở lại cuộc điều tra tìm ra nguyên nhân tử vong của Vu Mông Lung. Bản kiến nghị có tên “Đòi lại công bằng cho Vu Mông Lung” được khởi xướng từ ngày 20/9 và được đăng tải bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc.

Các nghệ sĩ như Tống Y Nhân, Phạm Thế Kỹ Trình Thanh Tùng, Điền Hải Dung liên tục bị gọi tên trong vụ việc liên quan tới Vu Mông Lung.

Ca sĩ Phạm Thế Kỹ (Ảnh: Weibo).

Đầu tháng 10, ca sĩ Phạm Thế Kỹ đã thông báo hủy buổi hòa nhạc tại Thành Đô (Trung Quốc) với "lý do sức khỏe". Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, Thế Kỹ buộc phải hủy buổi diễn vì lo ngại làn sóng tẩy chay từ khán giả, lượng vé bán ra của đêm diễn quá thấp.

Đại diện của Thế Kỹ ra thông báo: “Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng buổi diễn Fan Shiqi Hot-Blooded Idiot Chengdu Station, dự kiến tổ chức vào ngày 18/10, buộc phải hủy bỏ vì lý do sức khỏe của nghệ sĩ. Sau khi được đội ngũ y tế chuyên môn đánh giá và khuyến nghị, cùng với sự cân nhắc toàn diện từ phía ê-kíp, chúng tôi đành đưa ra quyết định này”.

Theo một số nguồn tin, Phạm Thế Kỹ được cho là có mặt tại bữa tiệc cuối đời của Vu Mông Lung. Thế Kỹ và Mông Lung vốn là bạn bè thân thiết hơn 10 năm qua. Hai người cùng được phát hiện tài năng từ các chương trình truyền hình thực tế và đồng hành trong nhiều sự kiện.

Ngày 23/9, Tống Y Nhân đã lên tiếng thông qua luật sư của mình. Tuyên bố lưu ý rằng, một lượng lớn thông tin sai lệch đã xuất hiện trên các nền tảng như Weibo, Xiaohongshu và Douyin (Trung Quốc). Các thông tin này cố tình gán ghép Tống Y Nhân với vụ tử vong của Vu Mông Lung.

Nữ diễn viên Tống Y Nhân (Ảnh: Weibo).

Thông cáo nhấn mạnh, những cáo buộc cực đoan, bao gồm các cáo buộc bịa đặt về "giết người", "mua người để nhậu nhẹt", "trốn ra nước ngoài" và "môi giới mại dâm", đã làm tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng và hình ảnh của Tống Y Nhân.

Trong thông cáo gửi truyền thông, phía Tống Y Nhân viết: “Thật đáng tiếc khi Vu Mông Lung đã qua đời. Xin hãy tôn trọng người đã khuất và đừng bịa đặt hoặc lan truyền tin đồn sai sự thật”.

Từ sau vụ việc của Vu Mông Lung, đạo diễn Trình Thanh Tùng nhiều lần khẳng định mình cũng là nạn nhân của bắt nạt trực tuyến. Ông cho biết, mình và người thân bị quấy rối, thậm chí đe dọa an toàn. Một số công ty đối tác đã tạm ngưng hợp tác, khiến sự nghiệp và danh tiếng của đạo diễn họ Trình bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nữ diễn viên Điền Hải Dung cũng thể hiện thái độ tức giận khi đạo diễn Trình Thanh Tùng công khai một phần nội dung trò chuyện riêng tư giữa 2 người. Dù được Hải Dung yêu cầu nhiều lần, Trình Thanh Tùng vẫn từ chối gỡ những thông tin này.

Đạo diễn Trình Thanh Tùng (Ảnh: Sohu).

Điền Hải Dung giải thích, các tin nhắn khiến các nền tảng đưa cô vào danh sách đen, các dự án mới bị đình trệ và các quỹ do cô quản lý đang bị nhiều nhà đầu tư rút vốn. Điền Hải Dung đã ủy quyền luật sư khởi kiện Trình Thanh Tùng cùng những tài khoản mạng xã hội phát tán thông tin vu khống.

Ngày 13/10, có thông tin cho rằng công ty quản lý của Vu Mông Lung - Thiên Ngu Media - cùng công ty “mẹ” Mango Media đã có biến động nhân sự. Giá cổ phiếu của công ty đang giảm mạnh.

Sau khi Vu Mông Lung qua đời, Thiên Ngu Media ra thông cáo cho biết hợp đồng giữa hai bên đã hết hạn nên công ty không nắm rõ tình hình của nghệ sĩ. Phát ngôn này khiến dư luận Trung Quốc chỉ trích Thiên Ngu Media dữ dội, cho rằng công ty đang tìm cách phủi sạch quan hệ.

Ngày 13/10, cổ phiếu của Mango Media tiếp tục lao dốc mạnh, khiến giá trị vốn hóa thị trường mất 7,67 tỷ NDT (gần 28.500 tỷ đồng) chỉ trong 2 ngày.