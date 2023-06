Bảo Thanh mặc bikini khoe vóc dáng thon gọn sau 2 lần sinh

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên Bảo Thanh đã chia sẻ về chuyến du lịch xuyên Việt cùng chồng. Tại những điểm dừng trong suốt chuyến đi, cô không quên cập nhật những hình ảnh của mình tới người hâm mộ.

Ở điểm dừng chân Thừa Thiên - Huế, Bảo Thanh đã chia sẻ hoạt động của bản thân bên cạnh bể bơi. Cô cũng không ngại khoe vóc dáng thon thả của mình trong trang phục bikini. Sau 2 lần sinh con, nữ diễn viên vẫn giữ được thân hình thon gọn, quyến rũ.

Loạt ảnh diện bikini một mảnh của Bảo Thanh nhận được nhiều lời tán dương của người hâm mộ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ở phía dưới bức ảnh, không ít người xuýt xoa khen ngợi vóc dáng của Bảo Thanh: "Chân dài dễ thương quá, nhìn thế này ai bảo gái hai con, ai bảo con trai cao bằng mẹ nhỉ", "Lướt nhẹ nhàng đã thấy gái xinh rồi, ai bảo đây là gái hai con hả chị mình", "Đẹp tuyệt vời em ạ"...

Bảo Thanh mặc bikini tạo dáng bên bể bơi (Ảnh: Facebook nhân vật).

Dù chưa cao tới 1,60m nhưng nữ diễn viên rất tự tin diện trang phục bikini khoe dáng dưới ống kính của chồng. Những bức hình đăng tải trên trang cá nhân của Bảo Thanh đều nhận được hàng nghìn lượt thích.

Nữ diễn viên "Về nhà đi con" rạng rỡ và tươi tắn trong chuyến du lịch cùng gia đình (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bảo Thanh (SN 1990) là gương mặt diễn viên quen thuộc trên màn ảnh nhỏ thông qua những tác phẩm điện ảnh như Sống chung với mẹ chồng, Người phán xử, Về nhà đi con… Hiện, cô đang công tác tại Nhà hát Công an nhân dân.

Nữ diễn viên quyết định kết hôn và sinh con ở tuổi 21. Cô luôn tự hào về bản thân vì đã vượt qua nhiều khó khăn trong quá khứ. Năm 2021, khi cả gia đình đón thêm một thành viên "nhí", Bảo Thanh khẳng định mình đã trưởng thành hơn.

Tuy nhiên, trong 3 năm vừa qua, Bảo Thanh đã vắng bóng trên màn ảnh nhỏ để tập trung lo cho tổ ấm của mình. Xuất hiện trong chương trình Nghe nhạc cùng tôi phát sóng mới đây, nữ diễn viên đã gửi lời cảm ơn tới ông xã:

"Tôi thích công an. Chồng tôi cũng là chiến sĩ công an và tôi luôn có cảm xúc đặc biệt với các chiến sĩ. Khi tôi nói với anh ấy rằng muốn quay lại làm sân khấu và công tác tại Nhà hát Công an nhân dân, anh ấy đồng ý ngay. Sân khấu là đam mê lớn nhất và tôi muốn nối nghiệp bố mẹ".

"Một lần nữa xin cảm ơn anh chồng yêu quý đã ủng hộ, thấu hiểu, lo lắng và gánh vác tất cả công việc lẽ ra em phải làm để em có những năm tháng yên tâm làm nghệ thuật và thành công như hôm nay", Bảo Thanh chia sẻ thêm.