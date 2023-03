Bà xã Lý Hải lên tiếng trước tin đồn chồng "bị bắt vì đánh bạc ở Vĩnh Phúc"

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước thông tin "một ca sĩ, đạo diễn kiêm nhà sản xuất nổi tiếng bị bắt vì liên quan đến vụ đánh bạc tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc". Mặc dù nguồn tin không nêu rõ danh tính nhưng không ít dân mạng đặt nghi vấn đó là Lý Hải.

Chia sẻ với Dân trí tối 29/3, Minh Hà - vợ của Lý Hải đồng thời là quản lý của nam nghệ sĩ - cho biết cô đã đọc được thông tin trên và khẳng định chồng mình không hề liên quan đến tin đồn này. Minh Hà cũng cho biết từ trước đến nay ông xã chưa bao giờ chơi cờ bạc, kể cả việc đánh bài giải trí.

Bà xã Lý Hải chia sẻ: "Ban đầu tôi tính im lặng nhưng có vẻ không ổn lắm vì có nhiều khán giả vẫn khẳng định đó là Lý Hải. Trong khi đó, chỉ còn 1 tháng là ra mắt dự án phim mới, nếu chúng tôi im lắng thì sợ mọi chuyện đi xa hơn".

Minh Hà cho biết thêm, ngay hôm sự việc được lan truyền (tức 22/3), cô đã có buổi livestream để mọi người thấy Lý Hải đang thu âm, làm việc cùng diễn viên Trung Dũng và Thanh Thức như một cách "ngầm" bác bỏ tin đồn. Tuy nhiên, sự việc vẫn không ngừng bị bàn tán đến hôm nay. Chính vì vậy, bà xã nam nghệ sĩ quyết định lên tiếng.

Liên quan vụ án đánh bạc tại Vĩnh Phúc, Bộ Công an cho biết, căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 28/3, Cục Cảnh sát hình sự (C02 - Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 21 bị can trong vụ án Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc xảy ra tại khách sạn DIC STAR Vĩnh Phúc (phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Trong danh sách 21 bị can do Bộ Công an công bố không có tên Nguyễn Văn Hải (tức ca sĩ Lý Hải).