Đặng Thái Huyền nói gì khi "Mưa đỏ" bị chê giữa doanh thu hơn 600 tỷ đồng?

Tính đến 23h30 ngày 12/9, Mưa đỏ đã cán mốc 619 tỷ đồng theo số liệu từ Box Office Vietnam, hiện là bộ phim ăn khách nhất trong lịch sử điện ảnh Việt Nam.

Tính đến tối 12/9, phim "Mưa đỏ" đã chạm mốc 619 tỷ đồng doanh thu bán vé (Ảnh: Facebook nhân vật).

Không chỉ vậy, tác phẩm còn lập kỷ lục khi đạt mốc 500 tỷ đồng chỉ sau 17 ngày công chiếu, nhanh gấp hơn hai lần so với Mai của Trấn Thành - bộ phim phải mất 41 ngày mới chạm tới thành tích này.

Nhiều chuyên gia dự đoán, phim sẽ kết thúc hành trình phòng vé với doanh thu trong ngưỡng 650-700 tỷ đồng.

Trong vài ngày gần đây, bộ phim Mưa đỏ nhận nhiều ý kiến trái chiều. Có người thắc mắc về chi tiết lột tả sự khốc liệt, khó khăn mà bộ đội ta phải gánh chịu, đó là phân cảnh ghi lại nhân vật Tấn (Trần Gia Huy đóng) phải ăn rắn sống cho đỡ đói, liệu có thực tế?

Bộ phim cũng chưa diễn tả được giây phút Sen (Lê Hoàng Long) bừng tỉnh khi chứng kiến ngọn lửa đang thiêu sống đồng đội và chi tiết Hải (Nguyễn Hùng) bị bắt làm con tin, bị thiêu sống và hy sinh dưới ngọn lửa có trong trận chiến lịch sử 81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Trị?

Trước những ý kiến này, đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết, chị đã đọc và lắng nghe tất cả thông tin từ các bài báo, đường link, bình luận mà khán giả gửi về.

“Bài khen có thể tôi chưa kịp xem, nhưng chê trách thì hoặc tôi đọc ngay, hoặc đọc sau và luôn tự nhắc bản thân nên đọc để rút kinh nghiệm. Mình chưa hoàn thiện ở đâu thì phim sau sẽ khắc phục”, nữ đạo diễn bày tỏ.

Đạo diễn Mưa đỏ cho rằng, việc phải bê nguyên xi các chi tiết, sự kiện lịch sử lên phim là điều nằm ngoài khả năng của người làm phim.

"Sau này, tôi có làm phim truyện lịch sử, chiến tranh cách mạng, cũng không ôm hết sử lên phim được. Tôi cũng không thể đi lang thang ngày này tháng khác, gặp hết các nhân chứng mà mọi người chỉ ra là phải nhân chứng này, nhân chứng kia mới đúng… để lĩnh hội hết ý kiến được".

Đạo diễn Đặng Thái Huyền cũng nhấn mạnh về sự khác biệt giữa phim truyện và phim tài liệu. Với phim tài liệu, nếu sai, thiếu hay lệch lịch sử, chị sẽ phải giải trình nghiêm ngặt với hội đồng duyệt các cấp.

“Chưa cần khán giả lên tiếng, tôi cũng sẽ phải làm mấy trang tường trình duyệt các cấp, nặng thì mất sao (cấp bậc quân hàm trong Quân đội nhân dân Việt Nam) ngay...”, chị thẳng thắn.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết thêm, chị và ê-kíp luôn sẵn sàng đón nhận cả lời khen lẫn góp ý. Những nhận xét mang tính xây dựng sẽ giúp ê-kíp hoàn thiện hơn trong những dự án tiếp theo.

Nữ đạo diễn nhấn mạnh rằng, Mưa đỏ là một câu chuyện hư cấu được xây dựng trên nền tảng của sự kiện lịch sử. Chị khẳng định tất cả các nhân vật trong phim đều không có thật ngoài đời và các sáng tạo dựa trên kịch bản Mưa đỏ của nhà văn Chu Lai.

Đặng Thái Huyền cũng cho hay, chính nhà văn Chu Lai đã xác nhận bộ phim giữ đúng tinh thần của kịch bản.

Tuy nhiên, nữ đạo diễn cũng thừa nhận không thể chuyển tải toàn bộ nội dung đồ sộ của Mưa đỏ lên màn ảnh, vì điều đó có thể khiến khán giả “không chịu đựng nổi”.

Theo Đặng Thái Huyền, chị đọc kịch bản của nhà văn Chu Lai từ khoảng năm 2013. Chị đọc một mạch không dừng và đã khóc.

"Cảm xúc lúc ấy, đến giờ tôi vẫn nhớ như in. Một trong những chi tiết ám ảnh tôi nhất là cảnh các chiến sĩ vượt sông trong làn pháo kích. Lúc chới với giữa dòng, đứng giữa lằn ranh sống - chết, họ chỉ còn biết gọi “mẹ ơi”, “chị ơi”. Kể cả khi đã quay phim, tôi vẫn không cầm được nước mắt", nữ đạo diễn nói.

Chị chia sẻ thêm rằng, phim không làm để miêu tả một phần của chiến tranh mà khắc hoạ ở những lát cắt nhỏ. Ê-kíp đã xâu chuỗi các lát cắt đó lại với nhau làm sao cho hợp lý và logic nhất về cuộc chiến 81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Trị.

Nữ đạo diễn kể lại: "Quá trình quay phim vô cùng gian khổ, mưa rét triền miên, thời tiết khắc nghiệt. Nhưng toàn bộ ê-kíp và các cơ quan binh chủng phối hợp không ai lùi bước. Tất cả đều quyết tâm thực hiện bộ phim dù khó khăn tới đâu. Chúng tôi không coi đây là một dự án điện ảnh, mà là một nhiệm vụ phải dốc 200% sức lực để thực hiện".

Đạo diễn Đặng Thái Huyền (giữa) cùng các diễn viên trong phim (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị cũng cho rằng, phim Mưa đỏ không nhắm tới một nhóm khán giả riêng biệt, mà mong muốn chạm tới mọi đối tượng, đặc biệt là giới trẻ.

"Mỗi khán giả sẽ có cách nhìn nhận và đánh giá riêng về phim. Tôi hy vọng khi xem phim, các bạn trẻ có thể cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình hôm nay, để thấy rằng đằng sau những phút giây bình yên là sự hy sinh vô bờ bến của cha ông", chị tâm sự.