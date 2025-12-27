“Bà trùm” hoa hậu Thái Lan lĩnh án 2 năm tù vì lừa đảo

Theo phán quyết của Tòa án quận Phra Khanong (khu vực Chaeng Wattanam, Bangkok, Thái Lan), Công ty JKN Global Group Public Company Limited và bà Anne Jakrajutatip bị xác định có hành vi gian dối trong việc chào bán trái phiếu cho nhà đầu tư. Tại phiên tòa, đại diện được ủy quyền của JKN Global Group có mặt, trong khi bà Anne vắng mặt.

Doanh nhân Anne Jakrajutatip bị tuyên án 2 năm tù vì lừa đảo (Ảnh: Thairath).

Trước đó, ngày 25/11, Tòa án Thái Lan đã phát lệnh bắt giữ Anne Jakrajutatip sau khi bà không xuất hiện theo yêu cầu tại phiên xét xử liên quan đến cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư mua trái phiếu của JKN Global Group.

Theo tờ Thairath, nguyên đơn Raweewat Maschamadon khởi kiện JKN Global Group và bà Anne với cáo buộc đồng phạm lừa đảo.

Đơn kiện nêu rõ, trong khoảng thời gian từ ngày 24/7 đến ngày 8/8/2023, các bị cáo bị cho là đã cung cấp thông tin sai lệch để dụ nhà đầu tư mua trái phiếu, dù biết công ty đang gặp khó khăn tài chính và mất khả năng thanh toán. Nguyên đơn khai bị thiệt hại 30 triệu baht (hơn 25 tỷ đồng) và yêu cầu xử lý theo Điều 341 Bộ luật Hình sự Thái Lan.

Trong quá trình thụ lý, tòa cho phép bị cáo tại ngoại và xét xử vắng mặt. Tuy nhiên, tại phiên tuyên án ngày 25/11, bà Anne tiếp tục xin vắng mặt. Tòa án nhận định hành vi này có dấu hiệu bỏ trốn, do đó ra lệnh truy nã, đồng thời yêu cầu người bảo lãnh nộp lại toàn bộ tiền bảo lãnh trong vòng 15 ngày.

Trước đó, tờ Thaiger dẫn lời nhà hoạt động chính trị Sondhi Limthongkul cho rằng bà Anne đã rời sang Mexico nhằm tránh các nghĩa vụ tài chính.

Hai ngày trước khi bản án được tuyên, hình ảnh của nữ tỷ phú bất ngờ xuất hiện trong một đoạn video do ông trùm Hoa hậu Venezuela - Osmel Sousa - đăng tải trên mạng xã hội.

Trong đoạn video, cựu CEO MUO (Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ) xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ. Sau khi gây xôn xao trong cộng đồng người hâm mộ các cuộc thi sắc đẹp, đoạn video đã bị xóa khỏi trang cá nhân của ông Osmel Sousa.

Bà Anne Jakrajutatip xuất hiện bên ông trùm Hoa hậu Venezuela - Osmel Sousa, tháng 12 (Ảnh: Instagram).

Từ đầu tháng 11, Anne Jakrajutatip gần như biến mất khỏi mạng xã hội. Tài khoản Instagram của bà được chuyển sang chế độ riêng tư, trong khi trang Facebook hơn 10 triệu người theo dõi vẫn tồn tại nhưng không đăng tải nội dung mới kể từ ngày 29/10.

Anne Jakrajutatip (SN 1979) là doanh nhân nổi tiếng tại Thái Lan, đặc biệt sau khi mua lại bản quyền cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ với giá 20 triệu USD vào năm 2022. JKN Global Group - do bà sáng lập - từng là tập đoàn truyền thông lớn, nhưng rơi vào khủng hoảng tài chính chỉ sau hai năm nắm quyền điều hành cuộc thi sắc đẹp này.

Năm 2024, JKN Global Group nộp đơn xin phá sản và đề nghị phục hồi kinh doanh. Đến tháng 1/2024, Anne Jakrajutatip bán 50% cổ phần Hoa hậu Hoàn vũ cho Legacy Holding Group USA Inc. của ông Raúl Rocha với giá 16 triệu USD. Tháng 5 cùng năm, bà chính thức rời vị trí CEO của MUO.

Ngoài vai trò doanh nhân, Anne Jakrajutatip từng tham gia nhiều chương trình truyền hình như Project Runway và Shark Tank Thailand. Bà còn được mệnh danh là “Nữ hoàng phân phối nội dung Ấn Độ” khi đưa nhiều bộ phim Bollywood đến thị trường Thái Lan.

Theo Marca, Anne từng sở hữu khoảng 15 công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ truyền thông, quảng cáo đến hàng tiêu dùng. Năm 2020, bà đứng thứ 149 trong danh sách người giàu Thái Lan còn Forbes xếp bà vào nhóm 3 người chuyển giới giàu nhất thế giới với khối tài sản ước tính 210 triệu USD.