Anh Tạ trong phim “Mưa đỏ” về thăm trường cũ ở Thanh Hóa

Ngày 9/9, mạng xã hội xuất hiện loạt ảnh diễn viên Phương Nam - người thủ vai Tạ trong bộ phim “Mưa đỏ” - có mặt tại ngôi trường cũ ở quê nhà Thanh Hóa.

Theo tìm hiểu, buổi giao lưu diễn ra tại Trường THPT Hoằng Hóa 3 (huyện Hoằng Hóa cũ, tỉnh Thanh Hóa) - nơi nam diễn viên từng theo học.

Diễn viên Phương Nam chụp ảnh cùng các bạn học sinh ở trường (Ảnh: Hữu Việt).

Ông Lê Sỹ Nam, Hiệu trưởng Trường THPT Hoằng Hóa 3, cho biết diễn viên Phương Nam đã trở về tri ân thầy cô và giao lưu với học sinh vào sáng 9/9. Thầy Nam chia sẻ thêm, Phương Nam quê ở xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa và là cựu học sinh của nhà trường.

Trong buổi giao lưu kéo dài khoảng 45 phút, Phương Nam đã trò chuyện, chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô và học sinh. Anh cũng dành thời gian gặp gỡ các giáo viên cũ, tặng hoa tri ân và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.

“Sự kiện diễn viên Phương Nam về thăm trường là hoạt động ngoại khóa, nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình từ học sinh. Đặc biệt, sự kiện diễn ra vào những ngày đầu năm học mới đã góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho toàn trường.

Bộ phim “Mưa đỏ” là một tác phẩm về lịch sử và cách mạng, nên buổi giao lưu cũng mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về những hy sinh của cha ông trong chiến dịch 81 ngày đêm ở Quảng Trị”, thầy Nam chia sẻ.

Nam diễn viên chụp ảnh và tặng hoa thầy cô (Ảnh: Hữu Việt).

Tại sự kiện, diễn viên Phương Nam cũng giao lưu văn nghệ cùng học sinh qua ca khúc “Còn gì đẹp hơn” - nhạc phẩm trong phim Mưa đỏ.

Phương Nam (SN 1993) tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Anh từng tham gia nhiều bộ phim như: Hoa hồng giấy, Nhà mình lạ lắm, Tình trạng: Đã ly hôn, Dưới bóng cây hạnh phúc... Khán giả lần đầu biết đến anh qua vai Binh Tư - “bản sao” của nhân vật Chí Phèo trong phim Cậu vàng (2019).

Trong “Mưa đỏ”, Phương Nam đảm nhận vai Tạ tiểu đội trưởng đội 1. Nhân vật Tạ xuất hiện với ngoại hình thô kệch, vẻ mặt lạnh lùng, đầu hói từng mảng, nhiều chấy rận. Tạ nói giọng đặc trưng xứ Thanh, thành thạo kỹ năng chiến đấu.

"Anh Tạ" giao lưu với các bạn học sinh (Ảnh: Hữu Việt).

Ban đầu, nhân vật này gây ấn tượng bởi tính cách thẳng thắn, có phần cục cằn, nhưng qua quá trình chiến đấu và sống cùng đồng đội, anh dần bộc lộ tấm lòng hào sảng, tử tế - hình ảnh một người thủ lĩnh thực thụ.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính đến 13h30 ngày 8/9, “Mưa đỏ” đã vượt mốc 560 tỷ đồng doanh thu, trở thành bộ phim Việt có doanh thu phòng vé cao nhất lịch sử, chỉ sau 18 ngày công chiếu. Đây được xem là một kỳ tích chưa từng có đối với dòng phim chiến tranh, cách mạng.