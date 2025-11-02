Ảnh hiếm trong quân ngũ của "tổng tài" phim giờ vàng

Diễn viên Hà Việt Dũng đang nhận được sự quan tâm của khán giả truyền hình khi vào vai Viễn, một "tổng tài độc thân kim cương", điển trai, thành đạt, trong phim Cách em 1 milimet.

Hình ảnh diễn viên Hà Việt Dũng trong vai Viễn phim "Cách em 1 milimet" (Ảnh: Chụp màn hình).

Hình tượng này khác biệt hoàn toàn với những vai công an, cảnh sát hình sự quen thuộc của anh trước đây, nhưng lại được khán giả nhận xét là rất phù hợp. Hà Việt Dũng được nhiều người khen là "chuẩn hình tượng tổng tài trong tưởng tượng".

Phim đang chiếu, khán giả càng tò mò muốn biết thêm về diễn viên vào vai Viễn. Những hình ảnh trong quá khứ, thời điểm Hà Việt Dũng tham gia quân ngũ được người hâm mộ tìm thấy, lan truyền rất nhanh.

Trong ảnh, diễn viên Hà Việt Dũng ở tuổi 20 sở hữu vẻ điển trai, nam tính. Khán giả bình luận: "Hà Việt Dũng đẹp trai từ bé"; "Hóa ra nhan sắc của anh thời trẻ cỡ này, chắc là nhiều cô gái mê mệt lắm", "Bảo sao Hà Việt Dũng trước đây làm người mẫu"...

Ảnh hiếm thời đi lính của Hà Việt Dũng được khán giả lan truyền trên mạng xã hội mấy ngày gần đây (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bản thân nam diễn viên khá bất ngờ khi khán giả tìm được những hình ảnh thời xưa của mình. Với tính cách cởi mở, anh vui vẻ đón nhận những lời bình luận của khán giả về ngoại hình.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hà Việt Dũng hé lộ câu chuyện ít biết về hành trình của anh trong quân ngũ. Anh cho biết, bản thân nhập ngũ năm 2007 và ra quân năm 2009, với tư cách là lính nghĩa vụ.

Nam diễn viên chia sẻ rằng, rèn luyện trong môi trường nghiêm khắc, kỷ luật của quân đội đã giúp anh có thêm ý chí, sự kiên cường, nghị lực vươn lên và trách nhiệm, thái độ nghiêm túc trong công việc.

"Khi tôi hiểu hơn về sự vất vả, hy sinh của bộ đội trong thời chiến và cả thời bình, tôi nghĩ không có lý do gì mình lại chịu khuất phục trước những khó khăn trong cuộc sống này”, anh bày tỏ.

Điều khiến anh cảm thấy tự hào khi đi lính là anh được các chỉ huy đánh giá chấp hành tốt và luôn nỗ lực làm việc một cách hết sức mình.

Sau thời gian cống hiến trong quân ngũ, chàng trai trẻ có vinh dự được nhận bằng khen nhờ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Anh kể lại kỷ niệm đáng nhớ nhất khi đi lính là khoảnh khắc được chụp ảnh cùng Đại tướng Phùng Quang Thanh. Đối với anh, đó là hình ảnh đầy vinh dự khi được là một người lính.

Hà Việt Dũng đứng hàng đầu, ôm hoa, bên cạnh Đại tướng Phùng Quang Thanh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hiện tại, dù ra quân đã lâu, Hà Việt Dũng vẫn giữ liên lạc với cấp trên và các đồng đội thân thiết. Khi anh đóng phim, bạn bè trong quân ngũ vẫn gọi điện, nhắn tin động viên, gửi lời chúc mừng.

Kinh nghiệm trong quân ngũ cũng hỗ trợ nam diễn viên khá nhiều trong các vai diễn sau này, khi anh phải thực hiện tác phong điều lệnh chuẩn mực.

Đặc biệt, với các vai công an, cảnh sát, nam diễn viên dễ dàng xây dựng được phong thái cho nhân vật nhờ sự tương đồng về tác phong của các chiến sĩ công an và bộ đội.

Nam diễn viên khi còn hoạt động với tư cách là người mẫu (Ảnh: Facebook nhân vật),

Hà Việt Dũng cũng tiết lộ rằng, việc anh tham gia showbiz không phải là định hướng từ đầu mà là cơ duyên, xuất phát từ mong muốn vươn lên trong cuộc sống.

"Ngày nhỏ, hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, tôi cũng không có định hướng sự nghiệp rõ ràng mà chỉ mong thoát nghèo, có một cuộc sống tốt hơn, đủ ăn đủ mặc. Do đó, tôi vào miền Nam, làm thuê, làm mướn đủ nghề, kể cả làm nghề bốc vác, rồi sau đó làm người mẫu, đi thi và đoạt giải. Từ đó tôi mới bén duyên với nghệ thuật", anh nói.

Hà Việt Dũng và bạn diễn trong phim "Cách em 1 milimet" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nói về Viễn trong Cách em 1 milimet, vai diễn được khán giả ưu ái gọi là "tổng tài", Hà Việt Dũng cho biết anh phải nghiên cứu rất kỹ lưỡng để xây dựng nhân vật.

"Tôi phải xác định rõ nhân vật Viễn là ai, xuất phát điểm và nội lực đến đâu. Khi đầy đủ các yếu tố, hình tượng một người thành công sẽ tự nhiên toát ra chứ không cần phải gồng gượng," nam diễn viên chia sẻ.

Anh thừa nhận ngoài đời mình là người bình thường, giản dị, nên đã cố gắng đầu tư về trang phục, ngoại hình, phụ kiện để đồng bộ với hình tượng "tổng tài độc thân kim cương" của Viễn.

Điều quan trọng hơn cả, theo anh, là phải diễn đúng bản chất của nhân vật. "Viễn là người hào sảng, quan tâm đến bạn bè. Cách đi đứng, cử chỉ, lời nói của Viễn phải toát lên được đúng bản chất đó", anh chia sẻ thêm.

Ngoài ra, Hà Việt Dũng cũng tiết lộ về dự án mới sau bộ phim đang phát sóng, đó là một vai phụ, song hành cùng diễn viên Hồng Diễm trong phim truyền hình, Lằn ranh.

Hà Việt Dũng và Hồng Diễm trong phim "Lằn ranh" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Hà Việt Dũng còn là một doanh nhân. Anh đầu tư vào sản phẩm đặc sản quê hương là ruốc cá sông Đà.