Ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn mặc váy cưới đính 15.000 hoa linh lan

Tiên Nguyễn sinh năm 1997, là con gái của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn cùng cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên. Cô được biết đến là một trong những "rich kid" (con nhà giàu) nổi bật cũng là tên tuổi gây chú ý trong giới thời trang Việt Nam, thường xuyên góp mặt tại hàng ghế đầu các show diễn quốc tế, xuất hiện trên các tạp chí thời trang lớn.

Gần đây, bức ảnh hot girl Tiên Nguyễn trên bìa tạp chí Elle Italia thu hút sự chú ý của khán giả.

Tiên Nguyễn diện váy cưới đính 15.000 bông hoa trên trang bìa Elle Italia (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bộ ảnh được thực hiện trong dịp Tiên Nguyễn tổ chức đám cưới cùng ông xã Justin Cohen. Trong ảnh, con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn để kiểu tóc ngắn ngang vai cổ điển, khoe vẻ thanh lịch trong bộ đầm cưới lấy cảm hứng từ hoa linh lan - biểu tượng của sự tinh khôi và trở về.

Bộ váy mang phom dáng ball gown (váy dạ hội có phần thân trên ôm sát, chân váy xòe rộng). Theo tiết lộ, chiếc váy được thực hiện thủ công hơn 3.000 giờ, thuộc bộ sưu tập "Montsand bridal 2026".

Điểm nhấn của bộ váy là 15.000 bông linh lan nhỏ đính bằng tay, phủ khắp bề mặt váy. Thiết kế cổ vuông tôn vóc dáng thanh mảnh của Tiên Nguyễn. Các chi tiết cũng được tính toán cẩn trọng để giữ sự thanh lịch, nhịp di chuyển mềm mại, sang trọng của cô dâu.

Tiên Nguyễn và chồng trong hậu trường bộ ảnh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Fashionista (người dẫn đầu xu hướng thời trang) Tiên Nguyễn bàn bạc kỹ lưỡng cùng giám đốc sáng tạo Diệp Yến trong quá trình thực hiện bộ váy cưới.

Từ việc lựa chọn chất liệu, điều chỉnh chi tiết đến việc thử váy, mọi công đoạn đều được hoàn thiện tỉ mỉ để thiết kế tôn lên vóc dáng cô dâu cũng như thể hiện được phần nào câu chuyện của Tiên Nguyễn.

Từng bông hoa được đính thủ công tỉ mỉ, tính toán kỹ lưỡng để tạo độ mềm mại trong từng nhịp di chuyển của cô dâu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hôm 7/12, Tiên Nguyễn và chú rể Justin Cohen làm lễ rước dâu và tổ chức tiệc cưới ở TPHCM. Sự kiện quy tụ hơn 1.000 khách, trong đó có nhiều nghệ sĩ và bạn bè thân thiết như: Hoa hậu Hà Kiều Anh, Lương Thùy Linh, Đặng Thu Thảo, ca sĩ Tóc Tiên, siêu mẫu Lan Khuê, Hương Giang, Văn Mai Hương, Đàm Vĩnh Hưng...

Hôm 12/12, Tiên Nguyễn và ông xã tổ chức đám cưới riêng tư tại Đà Nẵng. Nhiều nghệ sĩ thân thiết như Băng Di, Châu Bùi, Thảo Nhi Lê… cũng có mặt để chung vui cùng cô dâu, chú rể.

Xuyên suốt những ngày trọng đại, Tiên Nguyễn chọn các bộ đầm cưới thiết kế kỳ công, được may đo riêng đến từ nhiều nhà mốt. Các mẫu váy có điểm chung là xử lý chất liệu cao cấp, có độ tinh xảo cao, giúp tôn vóc dáng thanh mảnh.