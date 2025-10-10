Top 3 Vietnam’s Next Top Model 2025 rạng rỡ tại Pháp, ai sẽ đăng quang?

Lại Mai Hoa (SN 2005) cao 1,84m, số đo ba vòng lần lượt là 83-65-96cm. Cô hiện là sinh viên Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trải qua các vòng thi, Mai Hoa được đánh giá cao về kỹ năng catwalk, tạo dáng và xử lý tình huống, từng giành chiến thắng ở một số thử thách. Nhiều người dự đoán cô sẽ giành chiến thắng chung cuộc.

Vũ Mỹ Ngân (SN 1999) cao 1,82 m, quê Quảng Ninh. Cô từng được khán giả biết đến khi tham gia các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Trong chương trình, Mỹ Ngân có sự tiến bộ rõ, càng về sau càng tỏa sáng.

Lê Thị Bảo Ngọc (SN 2005) cao 1,78 m, quê Đồng Tháp. Cô được nhận xét là gương mặt tiềm năng của làng mẫu, liên tục nhận lời khen của ban giám khảo ở các thử thách. Chân dài từng được siêu mẫu Thanh Hằng đánh giá "chủ động, có tư duy".

Bảo Ngọc, Mai Hoa và Mỹ Ngân chụp ảnh cùng nhà sản xuất chương trình Trang Lê (Ảnh: Ban tổ chức).

Trước khi bước vào chặng đua cuối cùng để chạm tới ngôi vị quán quân, top 3 đã có chuyến đi đáng nhớ đến kinh đô thời trang Paris (Pháp). Đây là phần thưởng, vừa mở ra cánh cửa để các thí sinh tiếp cận thị trường quốc tế.

Tại đây, 3 cô gái đã tham gia tuyển chọn tại những công ty quản lý người mẫu nổi tiếng, đồng thời có cơ hội hòa mình vào không khí của Paris Fashion Week - tuần lễ thời trang danh giá bậc nhất thế giới.

Xuất hiện giữa dàn người mẫu quốc tế, 3 gương mặt trẻ Việt Nam gây chú ý với phong cách thời trang ấn tượng, được các nhiếp ảnh gia quốc tế ghi lại. Các thí sinh chia sẻ, đây không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là dấu ấn đặc biệt khi họ khoác lên mình những thiết kế mang thương hiệu Việt Nam xuất hiện tại một sự kiện thời trang quốc tế lớn.

Top 3 xuất hiện tại Paris Fashion Week (Ảnh: Getty).

Top 3 Vietnam’s Next Top Model 2025 còn thực hiện bộ ảnh ngay tại đồi Montmartre, dưới ống kính của nhiếp ảnh gia nổi tiếng Luis Monteiro. Nhiếp ảnh gia đã dành nhiều lời khen ngợi cho sự chuyên nghiệp và bản lĩnh của top 3.

Bên cạnh lịch trình hoạt động dày đặc, 3 cô gái cũng có những trải nghiệm văn hóa thú vị như tham quan Nhà thờ Đức Bà Paris, chiêm ngưỡng Tháp Eiffel, dạo bước trên Đại lộ Champs-Élysées, khám phá khu đồi Montmartre...

Top 3 khám phá các địa danh nổi tiếng tại Pháp (Ảnh: Ban tổ chức).

Hiện tại, top 3 Vietnam’s Next Top Model 2025 đã trở về, chuẩn bị cho chặng đua cuối cùng tiến đến ngôi vị quán quân. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 12/10 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM).

Hoàng Thư