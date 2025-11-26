Á hậu Trái đất Trịnh Mỹ Anh chia sẻ bí quyết giành danh hiệu sắc đẹp

Ngày 25/11, vòng sơ khảo khu vực miền Bắc cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 diễn ra tại Trường Đại học Văn hoá Hà Nội, thu hút hơn 100 nữ sinh đăng ký dự thi.

Miss Earth Water (Hoa hậu Nước - Á hậu Hoa hậu Trái đất) 2025 Trịnh Mỹ Anh là một trong các giám khảo của vòng sơ khảo.

Á hậu Trái đất 2025 Trịnh Mỹ Anh làm giám khảo Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 (Ảnh: Ban tổ chức).

Mỹ Anh chia sẻ rằng, cô nhận lời làm giám khảo vì muốn sự góp mặt của cô sẽ cùng các giám khảo khác tìm ra nhân tố mới, các sinh viên tài sắc để chinh chiến tại cuộc thi.

Nói về tiêu chí chấm thi, Mỹ Anh thẳng thắn chỉ ra, sân chơi dành cho sinh viên sẽ đơn giản hơn so với cuộc thi hoa hậu khác.

“Một cuộc thi hoa hậu cần trau dồi toàn diện như catwalk (diễn thời trang), hình thể, sắc vóc, thậm chí là kỹ năng ứng xử. Nhưng với sinh viên thì các bạn sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.

Các bạn có thể không cần quá xinh đẹp, không cần quá cao, nhưng điều các bạn cần chính là sự thông minh của mình. Tôi hy vọng sẽ được thấy những phần trả lời để xem các bạn hiểu về chủ đề cuộc thi tới đâu”, người đẹp nói.

Thí sinh tham gia cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 (Ảnh: Ban tổ chức).

Sau 3 vòng sơ khảo tại 3 khu vực miền Tây, TPHCM và Hà Nội, Ban tổ chức sẽ lựa chọn ra 50 thí sinh xuất sắc bước vào vòng bán kết tại TP Đà Nẵng.

Các thí sinh sẽ trải qua 4 tập truyền hình thực tế để tìm kiếm Đại sứ sinh viên vì hòa bình, Đại sứ sinh viên nhân ái, Đại sứ sinh viên tài năng và Đại sứ sinh viên khởi nghiệp sáng tạo.

Ngoài danh hiệu cao nhất với tổng giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng, Ban tổ chức còn trao 4 giải á hậu cùng các giải phụ như: Người đẹp thân thiện, người đẹp mặc trang phục truyền thống đẹp nhất, người đẹp được khán giả yêu thích nhất, người đẹp ảnh, người đẹp phong cách…

Đêm chung kết Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 dự kiến diễn ra vào 28/12 tại Quảng trường công viên Biển Đông (TP Đà Nẵng).